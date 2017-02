Ibaka, a los Raptors; Juancho explota y Willy se consagra

¿Qué han hecho los españoles esta semana?

MARC GASOL GRIZZLIES

EQUIPOS NÚMEROS SPURS 15 pts y 8 rb SUNS 19 pts 7 rb y 3 as WARRIORS 17 pts 6 rb y 7 as @NETS 19 pts 9 rb y 8 as

Otra semana más en la oficina para el de Sant Boi, que las puertas de disputar su tercer All Star, ha promediado 17.5 puntos, 7.5 rebotes y 4.8 asistencias.

Tres victorias de cuatro posibles, rozando el triple-doble frente a los Nets con 19 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, además de un genial pase entre las piernas de Luis Scola, al alcance de muy pocos. La única derrota vino frente a los todopoderosos Warriors, donde Green firmó el primer triple-doble de la NBA en el que no se meten 10 puntos o más.

El cañito de @MarcGasol a Scola para que Vince Carter anote de 3. pic.twitter.com/WuNAmK9Tip — NBA Spain (@NBAspain) 14 de febrero de 2017

RICKY RUBIO WOLVES

EQUIPOS NÚMEROS HEAT 14 pts 3 rb y 13 as RAPTORS 5 pts y 7 as PELICANS 15 pts 12 as y 4 rob BULLS 17 pts 6 rb y 11 as

El catalán está de dulce y lo ha vuelto a demostrar esta semana, donde ha promediado un doble-doble de 12.8 puntos y 10.8 asistencias. De esta manera el base, que poco o nada se parece al de los primeros meses de competición, suma ocho de los últimos nueve partidos anotando al menos 14 puntos y es ya el quinto de toda la liga que más asistencias reparte (8.3).

Las críticas recibidas, lejos de hundirle parece que le han hecho más fuerte y vuelve a ser ese mago que ya enamoraba con 14 años. Esta semana ha firmado tres dobles-dobles en cuatro partidos y frente a los Bulls se fue hasta los 17 puntos y 11 asistencias.

El partidazo de @rickyrubio9 vs Bulls:



17 puntos

11 asistencias

6 rebotes pic.twitter.com/8NEOm5VHZr — NBA Spain (@NBAspain) 13 de febrero de 2017

PAU GASOL SPURS

EQUIPOS NÚMEROS @GRIZZLIES No jugó @SIXERS No jugó @PISTONS No jugó @KNICKS No jugó @PACERS No jugó

ÁLEX ABRINES THUNDER

EQUIPOS NÚMEROS @PACERS 6 pts y 1 rb CAVALIERS 2 pts 1 rb y 3 as WARRIORS 2 pts @WIZARDS 8 pts y 2 rb

Semana complicada para el balear, que volvía tras perderse los últimos cuatro partidos por problemas en la espalda. En el menú: Pacers, Cavaliers, Warriors y Wizards. Casi nada.

Ha disputado algún minuto menos (11.6) de lo que nos tiene acostumbrados, donde ha promediado 4.5 puntos y 1 rebote. Contra los Wizards firmó su mayor anotación esta semana al sumar 8 puntos, mientras que frente a los dos finalistas del año pasado tan solo pudo anotar 2 tantos. Eso sí, frente a los Cavaliers nos dejó un mate que se coló en el Top-5 de la jornada.

Video of Alex Abrines' Top 5 Plays of the Season | 02.09.17

SERGE IBAKA MAGIC

EQUIPOS NÚMEROS @ROCKETS 28 pts y 8 rb SIXERS 16 pts y 3 rb @MAVERICKS 8 pts y 4 rb @HEAT 17 pts y 8 rb

Llevábamos semanas hablando de los rumores que situaban al bueno de Ibaka fuera de Orlando y en la tarde de ayer pudimos dar la noticia de que el ala-pívot jugará en los Toronto Raptors a partir de ahora. Los Magic, temerosos de perder a Ibaka en la Agencia Libre este verano, han decidido traspasarlo a cambio de Terrence Ross y una primera ronda del 2017. De esta manera, el nacionalizado español dejará una franquicia sin aspiraciones para luchar de lleno por ser los mejores del Este.

En lo deportivo, el que fuera el “7” de los Magic salió más motivado que nunca al parqué del Toyota Center (se le vinculaba con los Rockets) anotando 28 puntos y capturando 8 rebotes. Frente a los Sixers cuajó otra gran actuación, donde además de anotar 16 puntos, puso 4 tapones y contra los Heat volvió a irse hasta los 17 puntos y 8 rebotes, en una semana que ha promediado 17.3 puntos, 5.8 rebotes y 1.8 tapones. La nota negativa fue el partido que los Magic perdieron frente a los Mavs por una diferencia de 32 puntos y en el que Ibaka estuvo muy lejos de su nivel (8 pts y 4 rb).

17 puntos y 8 rebotes para @sergeibaka_7 en la gran victoria de Orlando ante Miami. pic.twitter.com/mtItylhsgU — NBA Spain (@NBAspain) 14 de febrero de 2017

JUANCHO HERNANGÓMEZ NUGGETS

EQUIPOS NÚMEROS MAVERICKS 7 pts y 9 rb @HAWKS 6 pts y 6 rb @KNICKS 8 pts 1 rb y 1 as @CAVALIERS 4 pts y 5 rb WARRIORS 27 pts y 10 rb

Gran semana para el español, que explotó como titular frente a los Warriors con 27 puntos y 10 rebotes, donde anotó 6 de los 9 triples que intentó. El madrileño ha aprovechado las lesiones para hacerse un hueco y esta semana ha promediado 21.6 minutos sobre el parqué para firmar 10.4 puntos y 6.2 rebotes. Unos números que no están nada mal para el rookie, que hace un mes era asignado al filial de los Nuggets en la D-League.

Habrá que estar atentos a un mercado en el que los de Colorado se están mostrando muy activos, ya que de los movimientos que haga la franquicia se abrirán o cerraran puertas para el ex del Estudiantes. De momento, el que no seguirá compartiendo vestuario con el “41”, es Jusuf Nurkic, que cambia Colorado por Oregón, de donde viene el nuevo compañero de Juancho, Mason Plumlee. En principio un cambio de cromos que no debería afectar al español. Un movimiento que sí que podría afectarle y que suena con bastante fuerza, es el traspaso de Danilo Gallinari, que podría convertirse en Agente Libre este verano y la franquicia podría intentar sacar algo por él antes de la fecha límite de traspasos.

ESPECTACULAR @juanchohg14 en la victoria ante los Warriors con 27 puntos y 10 rebotes.



6/9 en triples. pic.twitter.com/HvGHZplIZb — NBA Spain (@NBAspain) 14 de febrero de 2017

NIKOLA MIROTIC BULLS

EQUIPOS NÚMEROS @KINGS 9 pts y 3 rb @WARRIORS 10 pts y 2 rb @SUNS 5 pts y 4 rb @WOLVES No jugó

El de Podgorica, que esta semana cumplía 26 años, no tiene mucho que celebrar ya que sigue sin encontrar su mejor nivel. Los números hablan por si solos y esta semana, donde se perdió el último partido de su equipo frente a los Wolves por unos problemas en la espalda, ha promediado unos pobres 8 puntos y 3 rebotes, sin tan siquiera llegar al 30% en tiros de tres (28.6%).

El ex madridista, que reconoció que no pasa por su mejor momento, habló con la Agencia EFE sobre su situación: “Está siendo una temporada difícil, tanto para mí como para todo el equipo, pero yo por mi parte, soy siempre positivo, siempre trabajando en una buena dirección; ayudar al equipo”. También tuvo tiempo para hablar sobre la selección: “Volver a ser llamado a la selección, para mí sería, por supuesto, un privilegio…”

JOSE MANUEL CALDERÓN LAKERS

EQUIPOS NÚMEROS @KNICKS No jugó @PISTONS 0 pts 1 rb y 2 as @BUCKS No jugó

Todo sigue igual para el veterano base, en una semana en la que tan solo ha disputado 5 minutos frente a los Pistons. El extremeño no pudo anotar, pero cogió un rebote y repartió 2 asistencias en la que ha sido la única derrota de los angelinos esta semana.

WILLY HERNANGÓMEZ KNICKS

EQUIPOS NÚMEROS LAKERS 8 pts y 13 rb CLIPPERS 5 pts 9 rb y 4 as NUGGETS 12 pts y 4 rb SPURS 15 pts y 8 rb

El mayor de los HernanGómez sigue en línea ascendente y cerró una gran semana con la victoria frente a los Spurs. El español, que salió como titular por segunda vez esta temporada, no defraudó y fue clave en la victoria de su equipo. Con los Knicks dos arriba en los últimos compases del partido, Willy anotó una canasta que puso en pie al mismísimo Spike Lee, dejando la victoria encarrilada, en un encuentro en el que acabó con 12 puntos, 9 rebotes y 3 robos. Tras el choque, admitió sentirse muy bien en unas declaraciones para NBA Spain: “Me siento muy bien cada día, nunca había trabajado tanto, mis compañeros confían en mí y también se nota que llevo cinco años jugando en España como profesional y por eso no soy tan “rookie”, ya sabía como jugar”.

El ex del Real Madrid ha acabado los últimos cinco partidos con 10.6 puntos, 8 rebotes y 2.2 asistencias en 23.5 minutos de media y podría acabar disputando el All Star si como todo parece indicar, Joel Embiid no puede asistir finalmente. Sin duda, un gran colofón para este último mes.

¡Ganan los Knicks el #NBASundays!



Gran partido de @willyhg94 con 12 puntos, 9 rebotes y un par de canastones. pic.twitter.com/b9AhtrNCJr — NBA Spain (@NBAspain) 12 de febrero de 2017

SERGIO RODRÍGUEZ SIXERS

EQUIPOS NÚMEROS @PISTONS 10 pts 2 rb y 3 as SPURS 2 pts 1 rb y 1 as @MAGIC 12 pts 3 rb y 5 as HEAT 4 pts 2 rb y 5 as @HORNETS 8 pts y 4 as

No han cambiado mucho las cosas para el “Chacho” y sus Sixers, que siguen sin poder contar con el rookie Joel Embiid y tan solo han sumado una victoria esta semana. Eso sí, el canario ha aprovechado al máximo sus pocos minutos (16.2) y ha promediado 7.2 puntos y 3.6 asistencias con unos buenos porcentajes desde más allá del arco (44.4%).

Especialmente productivo en su último partido frente a los Hornets del “bocazas” Nicolas Batum, donde firmó 8 puntos y 4 asistencias en tan solo 12 minutos. Pero su mejor partido fue frente a los Magic, donde anotó 12 puntos con un gran acierto exterior (4/4 en tiros de tres) y además cogió 3 rebotes y repartió 5 asistencias.