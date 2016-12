Irving destroza a los Celtics y Marc guía a Memphis a una nueva victoria

A Charlotte, con un excelso tercer cuarto, le basta. Ya viene siendo habitual en el equipo de North Carolina, los terceros cuartos de Charlotte empiezan a ser temidos por toda la NBA. Ésta noche no ha sido una excepción, y pese al buen hacer de Miami hasta el momento, con un gran tercer cuarto los de Steve Clifford rompieron el partido. Su fórmula secreta no es otra que contar con sus dos mejores hombres a tope, Kemba Walker (22) sigue presentando su candidatura al All Star Game, y Nico Batum (16-13-8) sigue demostrando que es su perfecto guardaespaldas; por parte de los de Florida el mejor fue Josh Richardson (20), al que poco acompañaron sus 4 compañeros de quinteto inicial, 21 puntos entre todos.

Memphis sigue en la buena onda. El sello de los de Tenesse sigue siendo su buen nivel defensivo, y anoche a Oklahoma se le atragantaron los osos. Con Russell Westbrook (21) en una mala noche, que recordó a épocas más antiguas en las que el eléctrico base se volvía loco, en la que no logró sumar ninguna asistencia, y acabó expulsado del encuentro. Ni los 19 puntos de Enes Kanter desde el banquillo, ni los 10 de Abrines, consiguieron sumar para hacer frente a los Grizzlies. Los de Fizdale contaron con su faro a gran nivel, y cuando Marc Gasol (25-8) brilla el camino de los de Memphis se aclara, junto a él cabe destacar el buen encuentro de Zach Randolph (21) que volvió a aportar muchas cosas interesantes desde el banquillo.

Irving acaba con las esperanzas verdes. Boston llegó a Cleveland con intención de dar un susto a los de Ohio, pero cuando Kyrie Irving (32-12-5) está en versión Uncle Drew es absolutamente improbable ganar a los Cavaliers, si a ello sumamos el acierto de Kevin Love (30), y la intensidad de Lebron (23-11-8) las oportunidades se reducen a ninguna. Los Boston Celtics hicieron un buen partido, los de Brad Stevens supieron competir ante los campeones, pero ni el espectacular segundo cuarto de Isaiah Thomas (31-9), que sumó 17 en éste periodo, ni la nueva versión más anotadora de Avery Bradley (23) fueron suficientes ante el espectacular partido de Kyrie Irving, que volvió a dejar muestras de sus impresionantes capacidades.

La vuelta de George Hill basta para Utah. Tras 13 partidos fuera de actividad, el base de los Utah Jazz volvió a las canchas para seguir demostrando que es el complemento perfecto de los de Quin Snyder, y hacer picadillo a unos depresivos Sixers. Hill (21-8-6), fue la punta de lanza en un equipo en el que todos suman, Gordon Hayward (20) y Rodney Hood (20) auparon al equipo de Salt Lake City a una victoria para seguir sumando. Philadelphia fue un mero juguete en manos de los Jazz, con Joel Embiid fuera de actividad, solo Ilyasova (16-12), y los jóvenes Noel (14) y Saric (14), estuvieron medianamente bien.

Phoenix da la sorpresa con una gran segunda parte. Los Suns sumaron una victoria inesperada ante los Toronto Raptors, con unos espectaculares Eric Bledsoe (22) y Devin Booker (19), que además fue el jugador clave en el último periodo anotando 9 de sus puntos para sentenciar el partido. De Rozan (24) y Lowry (24) trataron de dar la respuesta al buen hacer de los de Arizona; pero no bastó. Los Suns hicieron gala de un gran trabajo de equipo, sumando 20 asistencias, y dieron la sorpresa de la noche.

Dallas se aprovecha del apagón Laker del tercer periodo. Los “Baby Lakers” de Luke Walton estaban teniendo otra de esas noches divertidas, y vencían al descanso a los Mavericks. Sin embargo, una brutal desconexión en el tercer periodo bastó para que los de Carlisle apretasen las tuercas y se llevasen el encuentro. Wesley Matthews (20) lideró a los suyos, y estuvo bien respaldado por Harrison Barnes (17), que parece haber encontrado su rol en Dallas. Por parte de los angelinos, el exceso de pérdidas (15), hizo insuficientes los esfuerzos de Julius Randle (18) y Nick Young (17).