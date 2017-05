Irving y James remontan a los Celtics y dejan a Cavs a la puerta de la Final

Cavaliers remontaron 16 tantos de desventaja

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 23, 2017

La Crónica

Cleveland Cavaliers colocan el 3-1 en la serie tras doblegar a los Celtics (99-112) en un partido dominado por Boston hasta mediado el tercer periodo. Los Celtics firmaron una gran primera mitad y llegaron a disponer de una renta de hasta 16 tantos. Una enorme segunda mitad de Kyrie Irving (42p) fue decisiva para el triunfo de los Cavs, que les acerca a su tercera final consecutiva ante Warriors.

Video of The Cavaliers Big 3 Combine for 93 Points in Game 4 | May 23, 2017

Por parte de los Celtics, Bradley (19p) y Crowder (18p, 8r) fueron los más destacados en un partido donde Celtics supo imponer su ritmo de inicio y aprovechar que James se cargaba pronto de personales, algo que aprovecharon mientras la aportación de Irving estuvo bajo control por la defensa de Boston.

Video of Four Celtics Score in Double Figures in Game 4 | May 23, 2017

La pareja Irving-James asumió la responsabilidad cuando pero se ponía el partido. Desde el momento en que Boston alcanzó su máxima renta, la pareja Irving-James sumó más puntos que todo Boston (60-50). Love completaba la aportación del Big Three con 17 puntos y 7 rebotes. El acierto en el lanzamiento de Cavs alcanzaba el 70% en la segunda mitad y acabaron el partido con un 59%.

EL MVP: kyrie irving (cleveland cavaliers)

Video of Kyrie Irving's Playoff Career High 42 Points Powers Cavs to Game 4 Win | May 23, 2017