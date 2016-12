Isaiah Thomas, demoledor (52 puntos). Durant y Harden, suman triple-dobles

Bulls

Pacers 101

111 Nets

Wizards 95

118 Heat

Celtics 114

117 Knicks

Pelicans 92

104 Clippers

Rockets 116

140 Bucks

Timberwolves 99

116 Pistons

Hawks 98

105 Blazers

Spurs 94

110 76ers

Nuggets 124

122 Warriors

Mavericks 108

99

JUGADOR NÚMEROS Mirza Teletovic (Bucks) 8 pts 3 rbs Tomas Satoransky (Wizards) - Willy Hernángomez (Knicks) 2 pts 2 rbs Mindaugas Kuzminskas (Knicks) no jugó Kristaps Porzingis (Knicks) 21 pts 12 rbs Bojan Bogdanovic (Nets) 12 pts 3 rbs Luis Scola (Nets) No jugó Justin Hamilton (Nets) No jugó Goran Dragic (Heat) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) 8 pts 6 reb Salah Mejri (Mavericks) 2 reb Mike Muscala (Hawks) 5 pts 5 reb Ricky Rubio (Wolves) 5 pts 9 as Nemanja Bjelica (Wolves) 10 pts 3 reb Pau Gasol (Spurs) 10 pts 7 reb Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó Sergio Rodríguez (Sixers) No jugó

Indiana se llevo en casa el duelo con los Bulls que les permite mantenerse en la lucha por los Playoffs hasta el último día del año. Los Pacers comenzaron con fuerza dominando a unos Bulls, que fueron siempre a remolque, y en los que solo Wade (20 pts) y Butler (25 pts) mantuvieron el tipo. Paul George, que fue el mejor de los suyos con 32 pts, se encargó de neutralizar el conato de remontada que intentaron los Bulls en el último cuarto, en el que los de Chicago llegaron a igualar tras una bandeja de Jimmy Butler. Nikola Mirotic vuelve a demostrarla irregularidad a la que nos tiene acostumbrados en esta temporada tras completar un buen partido contra el mismo rival, esta vez se quedó en 8 pts tras una horrible serie (2/11) en tiros de tres. Muy importante para los locales fue Jeff Teague, que si bien no tuvo su mejor noche en anotación, 7 pts, estuvo magnifico en la dirección de juego alcanzando las 17 asistencias, con solo 3 pérdidas.

No hubo mucha historia en el Wizards-Nets ya que los de la capital solo fueron por detrás en los primeros compases ante el desdibujado equipo de Brooklyn. Los Wizards se apoyaron desde el principio en la superioridad de su quinteto inicial en el que hasta cuatro jugadores firmaron dobles figuras en anotación. Fue Trey Burke, sin embargo, el más destacado de los suyos aportando 27 puntos, con un perfecto 5/5 desde el triple. Los Nets por su parte se consolidan en la parte baja de la Conferencia Este tras un partido muy flojo de su plantilla que no supo superar en casi ningún aspecto al conjunto comandado por John Wall. Los Wizards por su parte, se mantienen el pulso a Pacers, Bulls, Knick y Bucks por la octava plaza el este y acaban el 2016 en plena racha de tres victorias.

Video of John Wall POSTER Dunk on Nets | 12.30.16

Partido apretado de principio a fin el que vivimos anoche en el TD Garden, donde los Heat, decimocuartos en el Este, plantaron cara al tercer clasificado de su conferencia , Boston, que cuenta entre sus filas con uno de los jugadores más en forma de la liga, Isaiah Thomas. El menudo base de los Celtics, que se revindicaba el año pasado como opción real para el All Star la temporada pasada a estas alturas de año, nos está dejando este curso baloncestístico actuaciones épicas, anoche 52 puntos, 15/26 en tiros de campo y una serie perfecta en el tiro libre 13/13. Los Heat que lograron sobreponerse a un mal partido de su pivot estrella, Hassan Whiteside (11 pts 8 rbs) se apoyaron en la portación desde el banquillo de James y Tyler Johnson que acabaron con 22 y 19 pts respectivamente. Con esta victoria, que se decidió en los instantes finales, Miami llegó a empatar a dos minutos del final, los Celtics mantienen hasta el final de año la tercera plaza que les consolida como fuerza a tener en cuenta en el Este.

Los Houston Rockets se llevaron en casa la última victoria del año ante unos mermados Clippers que siguen sin poder contar con sus dos mayores estrellas, Chris Paul y Blake Griffin. Los Rockets se apoyaron, como viene siendo habitual, en el talento ofensivo de James Harden que completó un nuevo triple-doble para cerrar el año (30 pts 13 rbs 10 asis). “La Barba” sigue demostrando que es uno de los jugadores más en forma de la liga siendo capaz de mantener “calientes a sus compañeros” aprovechando la libertad que le da su entrenador. Gracias a los pases de Harden, jugadores como Eric Gordon (19 pts) están completando actiaciones determinantes para los tejanos. Además en el conjunto dirigido por D´Antoni están de enhorabuena ya que tras su lesión Patrick Beverly esta completando partidos muy destacados, en la madrugada de ayer 15 pts 7 rbs 3 asis. Por los Clippers, que encadenan su quinta derrota consecutiva, solo plantaron cara Deandre Jordan (20 pts 13 rbs) y Raymond Felton (26 pts). Los angelinos se mantienen tra esta derrota cuartos en el Oeste pero mirando por el retrovisor a los “infravalorados Jazz” y a los Thunder de Russel Westbrook que prometen guerra en este próximo 2017.

Video of James Harden Triple Double 30 Points, 10 Assists, 13 Rebounds | 12.30.16

Los Pelicans llegan con victoria al parón navideño después de este decepcionante inicio de temporada . Victoria frente a los Knicks que salvo a final del segundo cuarto fueron siempre a remolque. La igualdad en el desempeño de los titulares de ambos equipos ( 65-70 para Knicks) permitió que el choque se decidiera por la aportación de banquillo, donde los de New Orleans fueron muy superiores. Tireke Evans Y Etwaun Moore (16 y 12 pts) fueron clave en la derrota de los neoyorkinos donde solo Porzingis (21 pts) Carmelo (26 pts) y D-Rose (20 pts) mantuvieron el tipo, con malos porcentajes eso sí. Gracias a este partido, los Pelicans se mantiene, a duras penas, en la lucha por la octava plaza en el Oeste, mientras los Knicks mantienen la séptima plaza tras la derrota de los Bulls en Indiana.

Video of Derrick Rose Crosses Over to a Two-Handed SLAM | 12.30.16

Nueva victoria para cerrar el año de los San Antonio Spurs, que poco a poco se acercan al nivel de competitividad al que nos tienen acostumbrados en casa. Con ambos equipos sensiblemente perjudicados por las lesiones, ausencias de Lillard y Leonard, el buen trabajo colectivo de los Spurs se impuso al ímpetu de los Blazers que dominaron claramente la primera parte. Gran Partido de Tony Parker, que conforme se acercaba el fin de año ha ido mejorando su nivel considerablemente (18 puntos ), y de Danny Green que también ha mejorado mucho sus porcentajes en estos últimos partidos. Ante la ausencia de su base titular los Blazers se apoyaron en el escolta C.J.McCollum consiguiendo mantenerse con rachas de más de diez puntos en la primera mitad. Finalmente la poca aportación colectiva y la experiencia delos tejanos dejaron en nada el primer periodo de los Blazers que se vinieron abajo en el tercer cuarto. Flojo partido de la pareja interior de San Antonio donde ni Aldridge ni Gasol tuvieron una actuación destacada. Con esta victoria los Spurs mantienen el pulso a los Warriors por la primera posición, mientras que los de Portland caen poco a poco y ya solo luchan por la octava plaza en el Oeste.

Video of https://www.youtube.com/watch?v=oVzvRgQJV8w

Los Bucks no pudieron cerrar el año con victoria tras el buen trabajo colectivo de los jóvenes Timberwolves en los que hasta cuatro jugadores quedaron por encima de la quincena en anotación. Wiggins (31 pts ) y Towns (18 pts 16 rbs) fueron esta vez lo mas destacado por los de Minnesota donde Ricky Rubio no pudo superar los diez puntos, tras varias buenas actuaciones. También Zach LaVine fue un activo importante en los locales marchándose hasta los 24 pts. Por parte de los Bucks destacan, como siempre, su base titular, Antetokounpo que acabó con 25 pts 7rbs y 5 asis, y Jabari Parker que se fue hasta los 20 pts. Sin embargo, y a pesar de la actuación de sus dos jóvenes estrellas, los Bucks fueron por detrás en el macador de principio a fin, sin llegar siquiera a protagonizar algún conato de remontada. Con esta victoria los Wolves maquillan, un poco al menos, su decepcionante inicio de temporada, y se alejan del pozo en el Oeste, mientras que los Bucks se mantienen el la pugna por la última plaza de Playoffs en el Este.

Video of KAT Swats Shot on One End, Slams Alley-oop on the Other | 12.30.16

Atlanta Hawks supo imponerse a base de trabajo a unos peleones Pistons que aguantaron hasta el final del segundo cuarto. Los Hawks apoyados en el buen hacer de su pareja interior, Millsap y Howard se combinaron para lograr 36 pts y 21 rbs, lograron mantenerse en el partido hasta el final de la primera mitad ,donde lo rompieron definitivamente, llegando a diferencias de 8 y 9 puntos. Van Gundy alineó en este último partido del año una plantilla sorprendentemente corta donde solo 8 jugadores saltaron al parqué. En los Pistons destacado partido de John Leuer (22 pts) y de Andre Drummond (15 pts 15 rbs) que fueron insuficientes en cualquier caso. Korver, que continúa en su nuevo rol de sexto hombre realizó un gran partido llegando a los 22 pts, aunque no estuvo acertado desde la línea de tres 3/8. Los Hawks se recuperan poco a poco de la mala racha que encadenaron a mediados de noviembre y ya persiguen a los Hornets por la cuarta plaza en el Este. Los Pistons por el contrario no acaban de arrancar esta temporada, a pesar de los buenos fichajes realizados por Van Gundy, y se mantienen el en la duodécima posición del Este.

Video of 2 Chainz Shows Off Pregame Jumper and Handle | 12.30.16

Partido disputado en la noche de ayer en Colorado. Los locales no supieron manejar el buen juego de los 76ers en otra noche en la que Sergio Rodriguez descansó debido a una lesión. Por los visitantes buen partido de los titulares en los que ninguno bajo de la decena en puntos, con algunas actuaciones destacadas, como la de Ersan Ilyasova (23 pts 13 rbs) que esta teniendo un gran desempeño para los de Philadelphia desde su llegada. El principal candidato al ROY Joel Embiid también tuvo una actuación destacada llegando a los 23 pts. Por Los Nuggets buen partido en general de sus titulares con Nikola Jokic (25 pts 7 rbs) como principal estandarte. El partido se decidió en el último cuarto después de tres periodos en los que reinó la igualdad. Un buen parcial para los 76ers a cinco minutos del final imposibilito la victoria de los locales, que no tuvieron tiempo de reaccionar. Los Sixers se mantienen como el farolillo rojo de la Conferencia Este, empatados con Brooklyn, aunque dan una imagen muy mejorada respecto al año pasado. Por su parte, Los Nuggets, se mantienen en la lucha por la octava plaza en el Este, completando un gran inicio de temporada.

Los Warriors imponen su ley en casa después de un igualado primer cuarto. Tras este primer periodo los locales rompieron el partido con un gran trabajo tanto ofensivo como defensivo, en el que destacó Kevin Durant, firmando su primer triple-doble con los de la Bahia. También Klay Thompson, que empezó flojo esta temporada, fue decisivo para los Warriors con 29 pts con 11/19 en tc. Por el contrario su “hermano” Curry no esta jugando al nivel que se espera de él en las últimas fechas quedándose en 14 pts y 5/12 en tc. Por parte de los Mavericks solo Harrison Barnes puso algo de lucha con 25 pts, donde Nowitzki, Finney-Smith y Deron Williams se combinaron para un desastroso 6/22 en tc. Los Warrios se mantienen en lo más alto de la Conferencia Oeste hasta el final del presente año, sin haber llegado a demostrar en el momento clave, el partido en The Q, la mejoría esperada, pero pasando por encima, eso sí, a la gran mayoría del resto de equipos de la liga con una facilidad pasmosa.

Video of Harrison Barnes Blocked By Kevin Durant, Still Goes In | 12.30.16

EL MVP: Isaiah Thomas ( Celtics)

En laúltima jornada del año la NBA no deja de sorprendernos, Kevin Durant logra su primer triple-doble para los Warriors, Harden logra otr para vencer a los Clippers... Y ni aún así consiguen hacerse con el MVP de esta jornada que va para el pequeño base de los Boston Celtics. Este ha sido un año de ensueño para Thomas que se ha convertido no solo en el jugador franquicia de uno de los mejores equipos de la Conferencia Este, sino que se ha consagrado como uno de los mejores jugadores de la liga por derecha propio. Infravalorado mucho tiempo por su corto tamaño nos ha demostrado con actuaciones como la de anoche, 52 puntos de un baloncesto soberbio, que está preparado para llevar a los Celtics a lo más alto.

Video of Isaiah Thomas 52 Points! 29 in the 4th Quarter | 12.30.16

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 12.30.16

1 Cleveland 24 7 2 Toronto 22 10 3 Boston 20 14 4 Charlotte 19 14 5 Atlanta 17 16 6 Washington 16 16 7 New York 16 16 8 Chicago 16 17 9 Milwaukee 15 16 10 Indiana 16 18 11 Orlando 15 19 12 Detroit 15 20 13 Miami 10 24 14 Philadelphia 8 24 15 Brooklyn 8 24

