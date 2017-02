Isaiah Thomas ha sido el gran responsable de las 4 victorias en 4 partidos de sus Celtics, con unos últimos cuartos antológicos.

Stephen Curry asoma la cabeza en la carrera por el MVP con su 2º galardón en menos de un mes.

Los bases de Boston Celtics y de Golden State Warriors, Isaiah Thomas y Stephen Curry, nombrados jugadores de la semana en las Conferencias Este y Oeste respectivamente.

Isaiah Thomas ha seguido consagrándose como el dueño y señor de los último cuartos en toda la liga. El ‘pequeñín’ de los Celtics llegó a anotar 24 puntos en el último periodo ante los Pistons, y ha logrado unos promedios sensacionales en 4 partidos: 37.8 puntos, 6.8 asistencias, 2 rebotes y 1 robo por los 37.1 minutos disputados por noche, siendo vital en el pleno de victorias de los Celtics esta semana (ante Pistons, Raptors, Lakers y Clippers). Junto a la sensacional actuación lograda ante Detroit, destacan los 44 tantos que le endosó a los Raptors en el TD Garden, junto a 7 asistencias y 2 robos.

Video of Isaiah Thomas 24 Point 4th Quarter! | 41 Points, 8 Assists | 01.30.17

Stephen Curry, al otro lado de Estados Unidos, ha vuelto a hacer diabluras con sus Warriors, demostrando que sigue siendo el líder de una franquicia llamada a ser campeona tras el varapalo de la pasada campaña. El actual MVP ha acumulado esta semana 34.3 puntos, 9.3 asistencias, 4 rebotes y 3 robos por los 36.5 minutos que disputó en los 3 partidos de su equipo. A esto se le suman unos porcentajes extraterrestres tanto en tiros de campo (57.1%) como desde el perímetro (56.4% anotando 7.3 triples por encuentro). A pesar de ello, los Golden State Warriors no han logrado el pleno de victorias, y acumulan un récord de 2-1 (en duelos frente a Hornets, Clippers y Kings) en los últimos 7 días, habiendo sumado en Sacramento su 8ª derrota del curso. Su actuación más destacada fue la de los 39 puntos en Charlotte ante los Hornets, llegando a sumar 11 aciertos de 15 intentos desde el perímetro.

Video of Stephen Curry ON FIRE with 11 3-Pointers!!! | 02.01.2017