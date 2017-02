Jabari Parker se vuelve a lesionar de gravedad

Milwaukee Bucks ha anunciado hoy una nueva y complicada lesión de una de sus estrellas, el ala-pívot Jabari Parker. El jugador sufrió ayer un desgarro en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que supone volver a una dolencia que ya le dejó parado en 2014. El examen médico y las primeras exploraciones han hecho que los médicos de los Bucks propongan para Parker un periodo de rehabilitación de 12 meses, un año entero, tras la operación a la que se someterá en unos días.

Junto a Giannis Antetokounmpo ha formado una asociación letal en Milwaukee. Ésta estaba siendo la mejor temporada de Jabari en la NBA, firmado unos números bastante buenos y coliderando uno de los proyectos más ambiciosos de la liga. 20'1 puntos y 6'1 rebotes como promedios en la que es su tercera temporada en la máxima competición. Hay que recordar que Parker fue elegido en el nº2 del draft.

El destino es caprichoso, ya que Parker se ha lesionado gravemente el mismo día en el que el equipo recuperaba por fin a Khris Middleton, que salía de otra larga lesión por la que se había perdido todos los partidos de la presente campaña. Una auténtica desgracia para Jason Kidd y sus chicos.