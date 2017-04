James, Westbrook y Green, triples-dobles con distintos sabores

Video of Top 10 NBA Plays of the Night | April 2, 2017

LA CRÓNICA

UTAH JAZZ 103 - 109 SAN ANTONIO SPURS

Victoria de los Spurs en su duelo con sabor a Playoff ante los Jazz.(25p, 7a) volvió a destacar en un triunfo que que los de San Antonio tenían encarrilado a mitad del último periodo pero donde un parcial 10-0 de Utah culminado con una canasta de Joe Johnson a falta de dos minutos para el final dejaba un 98-102 que parecía complicar el triunfo para los tejanos. Un tapón de Leonard sobre Gobert frenaba la remontada y acababa cerrando el partido para Spurs.(19p, 14r, 6t) estuvo intimidador. Utah mantiene su cuarta plaza en la Conferencia y aún mantiene la ventaja de cancha por un partido ante los Clippers

INDIANA PACERS 130 - 135 CLEVELAND CAVALIERS

Una doble prórroga necesitaron los Cavs para doblegar a unos competitivos Pacers. Un triple de James en el último minuto de la segunda prórroga sellaba el triunfo de Cleveland. LeBron (41p, 15r, 11a) sellaba un triple doble que mantiene a Cavaliers en el segundo puesto en vísperas de la visita que realizarán el miércoles al lider de conferencia que son los Celtics.

Video of Best of The Cavs vs. Pacers WILD DOUBLE OT in Cleveland! | April 2, 2017

George (43p, 9r, 9a) fue el más destacado de los Pacers, anotando 19 puntos en las prórrogas, pero no pudo evitar la octava derrota consecutiva de su equipo.

Video of Paul George Drops 43 LeBron Answers with 41 Points in Cleveland! | April 2,2017

WASHINGTON WIZARDS 115 - 139 GOLDEN STATE WARRIORS

Festival anotador de los Warriors, con Curry (42p) a la cabeza anotando hasta nueve triples. El triunfo supone el 11º triunfo seguido de unos Golden State que se consolidan en el primer puesto de la conferencia. Green (11p, 12r, 13a) firmó el 19º triple-doble de su carrera. Wall (15p, 11a) destacó en Washington y alcanzaba el record de asistencias de la franquicia en una temporada (802).

Video of Steph Curry Wizardry With the Ball! l April 2, 2017

PHILADELPHIA 76ERS 105 -113 TORONTO RAPTORS

Y ADEMÁS...

Boston Celtics continúan liderando la Conferencia Este tras vencer a los Knicks (110-94) con Isaiah Thomas (19p) como destacado. Victoria clara de unos acertados Celtics que firmaron un 55% en tiro. Por parte de los Knicks, Lee (16p) y Porzingis (14p) fueron los más entonados en el partido en que se conocía el adiós a la temporada de Rose, que pasará por el quirófano.

Video of Westbrook Posts 40th Triple-Double, 1 Away from Big O's Record | April 2, 2017

Victoria de los Lakers ante Memphis (108-103) en un partido donde Russell (28p) lideró la anotación y hasta tres de sus compañeros firmaron doble-dobles. Randle (18p, 11r) Nance Jr. (12p, 14r) y Robinson (12p, 10r) sumaron en el triunfo Laker que relega a Memphis y le aleja del sexto puesto de la Oeste en su lucha con Oklahoma.

Video of Boogie POWERS Down Dunk vs Bulls | April 2, 2017

Los Rockets vencieron a los Suns (123-116) sin Harden, que fue baja poro enfermedad vírica. Beverley (26p) fue el máximo anotador y dejan a los Suns con el peor registro de la conferncia (22-56).

MVP: LEBRON JAMES (CLEVELAND CAVALIERS)