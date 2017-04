James y Curry marcan diferencias. El record de Westbrook tendrá que esperar

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: April 5, 2017

LA CRÓNICA

OKLAHOMA CITY THUNDER 103 - 100 MEMPHIS GRIZZLIES

Un rebote le faltó a Westbrook (45p, 10a, 9r) para alcanzar el record histórico de triple dobles de Robertson. A pesar de no lograr el hito, Russ tuvo una gran actuación anotando hasta ocho triples, el último de ellos a falta de 14 segundos para decidir el triunfo de su equipo. Los Thunder consolidan su sexta posición en la Conferencia Este. Por parte de Memphis, Marc Gasol (23p) y Randolph (20p, 9r) fueron los más destacados.

CLEVELAND CAVALIERS 114 - 91 BOSTON CELTICS

Los Cavs recuperan la primera posición de la conferencia Este tras vencer a los Celtics en su cancha. James (36p, 10r, 6a) lideró el triunfo de unos Cavaliers que ahora superan a Celtics por un triunfo y que además tendrían ventaja en caso de empate. Irving (19p, 5a) tuvo también una importante actuación en un encuentro en el que Cleveland impuso su dominio ya en el segundo periodo y donde llegaron a alcanzar rentas de hasta 29 tantos a mediados del tercer cuarto. Dominio total en el rebote por parte de Cavaliers (51-38) ante unos Celtics que tuvieron en Thomas (26p) y Horford (12p, 7r) a sus principales referencias.

GOLDEN STATE WARRIORS 120 - 111 PHOENIX SUNS

Y ADEMÁS...

Miami Heat mantiene sus opciones de alcanzar los Playoff tras vencer a Hornets (112-99) con una gran labor de Goran Dragic (33p) y Whiteside (13p, 20r). 21 triples anotados por los Heat en un triunfo que aleja a Hornets de alcanzar los Playoff, dejando a la franquicia de Charlotte a 2.5 partidos a falta de tres encuentros por disputar.

(42p) vovió a firmar una gran actuacióno en el triunfo de los Warriors ante Suns. Decimotercer triunfo seguido de Golden State ante unos Suns que encadenan una serie de trece derrotas seguidas. Un espectacular primer periodo (41-18) de Warriors rompía el partido. 23 tantos de Curry anotaba en ese periodo para unos Warriors que llegaban sin Green ni Iguodala por descanso y sin un Kevin Durant que está a un partido de regresar de su lesión. Los Suns recortaban la renta con un buen segundo cuarto y presentaron resistencia ante Warriors. En los Suns destacaron(21p),(20p) y(16p, 17r).

Derrota de Nuggets ante Rockets (104-110) que deja a los de Denver en novena posición, todavía peleando por el último puesto para Playoff en el Oeste. Harden (31p) lideró el triunfo de Rockets en un partido en el que los de Houston dilapadaron una renta importante hasta el punto que Jokic llegaba a acercar a Nuggets a solo dos tantos a falta de un minuto.

Los Lakers sorprendieron a los Spurs (102-95) en un partido que dominaron con un gran primer periodo (31-14). Ennis (19p) lideró la ofensiva Laker ante la baja de Russell y los angelinos alcanzaron rentas de hasta 26 tantos. Los Spurs ponen fin a una racha de tres triunfos seguidos tras esta derrota.

Victoria de Clippers ante Mavericks (101-112) que mantiene a la franquicia de Los Angeles en la lucha por la cuarta plaza del Oeste con Utah Jazz. Griffin (32p), Paul (22p, 11a) y Reddick (25p) lideraron el octavo triunfo de Clippers en los últimos diez encuentros.

(32p), (22p, 11a) y (25p) lideraron el octavo triunfo de Clippers en los últimos diez encuentros. Lowry (27p, 10a) regresaba tras su lesión de muñeca y lideró la remontada de Raptors ante Pistons (105-102). Los de Toronto remontaron una desventaja de 20 puntos alcanzada por los Pistons en la primera mitad.

MVP: STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS)