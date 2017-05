Jazz vence en el séptimo y pone en jaque el proyecto de LAC; Celtics golpea primero

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: April 30, 2017

LA CRÓNICA

En el Staples Center se jugaba el séptimo y definitivo partido que pondría cara al próximo rival de los Golden State Warriors. Un encuentro en el que ambos se jugaban mucho, aunque unos más que otros. La franquicia californiana tras un nuevo fracaso, ha podido poner punto y final a un proyecto, cada vez con menor credibilidad. Se antoja un verano largo en los despachos de los Clippers.

Video of Clippers, ¿Reconstrucción a la vista?

El choque empezaba igualado y con más fallos que aciertos, en parte al nerviosismo de ambos conjuntos, que llegaban empatados (24-24) al término del primer cuarto. Pero poco a poco los visitantes, que ya sabían lo que era ganar en el Staples en estos playoffs (primer y quinto partido), fueron cogiendo la delantera para marcharse 46-39 al descanso. Las cosas no iban a cambiar mucho en la segunda parte y los de Quin Snyder, con las cosas muy claras, se llegaron a poner 21 arriba a falta de algo más de tres minutos para concluir el tercer periodo. Pese a que los locales se acercaron a ocho (98-90) en los instantes finales del encuentro, el partido hacía tiempo que tenía un ganador, los Jazz. Gordon Hayward con 26 puntos y 8 rebotes fue el máximo anotador de su equipo, mientras que en los Clippers destacaron y Jamal Crawford (20 pts). Chris Paul se quedó en 13 puntos y 9 asistencias.

Video of Best of Gordon Hayward from Round 1 vs LA Clippers

Un partido que además servía para despedir a uno de los mejores aleros que nos ha dado la NBA. Tras el pitido final, Paul Pierce ponía punto y final a una carrera llena de éxitos y en la que fue capaz de ganar un anillo con los Boston Celtics. De esta manera, “THE TRUTH” se despedía de las canchas.

WIZARDS 111 – 123 CELTICS

Los Wizards arrancaron como un ciclón el partido y en el minuto cuatro ya aventajaban de 16 a unos locales que todavía no sabían lo que era anotar (16-0). Los Celtics, que saltaron despistados, poco a poco se fueron metiendo en el partido gracias a un Isaiah Thomas, que un día antes del partido asistía al funeral de su hermana en la otra punta del país. 12 puntos para el de Tacoma y 24-38 al final del primer periodo.

En el segundo cuarto sin embargo, serían los de Brad Stevens (sin Thomas tras perder un diente en un lance del juego) los que empezarían pisando fuerte gracias a la irrupción de Olynyk y una segunda unidad que se devoró a la de los Wizards. Así, parcial de 18-4 y empate en el marcador cuando tan solo se habían jugado cinco minutos del segundo periodo. Comenzaba un nuevo partido y los Wizards gracias a la solvencia de la pareja Wall-Beal (26 puntos al descanso) y un Marcin Gortat que se hacía fuerte en la pintura (14 pts y 10 rb al descanso) se marchaban cinco arriba camino de vestuarios.

Video of John Wall Drops 20 Points and Dishes 16 Assists in Game 1 | April 30, 2017

Tras el descanso, los locales aprovecharon la ausencia de Markieff Morris, que tuvo que abandonar en el segundo cuarto por un esguince de tobillo y no volvería a jugar más. Sin él, los de Scott Brooks se vieron obligados a jugar formatos más pequeños y los Celtics, mucho más cómodos en este tipo de situaciones, lo agradecieron. Al Horford (21 pts, 9 rb y 10 as), que se quedó a un rebote de firmar un triple-doble, se hizo fuerte y Jae Crowder (24 pts) emergió como factor clave (acabó el partido con 6/8 en triples). A falta de algo menos de cinco minutos para concluir el tercer periodo, los de verde se fueron de 15 (95-80) tras un parcial de 21-10 y ponían tierra de por medio.

Video of Al Horford Shows Off His Versatility In Game One | April 30, 2017

Ya en el último cuarto y cuando todo parecía visto para sentencia, los Wizards reaccionaron y tras un triple de Bogdanovic, se colocaron a tres (101-98) cuando todavía restaban seis minutos para la conclusión del choque. Pero los de Brad Stevens, que acabaron el partido con 19 triples anotados (superando su marca en unos playoffs), no iban a dejar escapar el partido y se acabaron llevando la primera victoria de la serie. Thomas acabó con 33 puntos y 9 asistencias, mientras que en el otro bando, John Wall firmó 20 puntos y 16 asistencias y Bradley Beal aportó 27 tantos.

Video of The Celtics Drain 19 Three Pointers Against the Wizards | April 30, 2017

EL MVP: ISAIAH THOMAS (CELTICS)

Video of Isaiah Thomas' Top Plays from Game 1