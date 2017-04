Jimmy Butler pone a Bulls en playoffs mientras los Nuggets de Juancho se alejan

Noche NBA

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Jose Manuel Calderón (Hawks) 5 pts, 3 reb Ricky Rubio (Wolves) 11 pts, 13 asis Nicola Mirotic (Bulls) 8 pts, 9 reb

LA CRÓNICA LOS ANGELES CLIPPERS 115 – LOS ANGELES LAKERS 104 El derbi angelino fue el único partido que se disputó antes de las semifinales universitarias, a las 12 de la mañana, hora del Pacífico. Los Clippers fueron por delante durante todo el partido, pero los jóvenes Lakers se mantenían a una corta distancia. Sin embargo, la gran actuación de Griffin y Paul, que combinaron 65 puntos y 17 asistencias, fue demasiado para los de Luke Walton. Video of Blake Griffin Scores Efficient 36 Points vs. Lakers l April 1, 2017 CHICAGO BULLS 106 – ATLANTA HAWKS 104 Gran victoria de unos Bulls que se ponen en posiciones de playoffs y dejan a los Pacers fuera de los mismos. En un partido muy igualado, Atlanta volvió a sentir la ausencia de su estrella, Paul Millsap, y sumó su 8ª derrota en los últimos 10 partidos. Los Bulls disfrutaron del mejor partido de Rajon Rondo como jugador de Chicago, ya que anotó 25 puntos y cogió 11 rebotes. Aun así, el mejor del partido fue Jimmy Butler, que anotó 33 puntos y repartió 8 asistencias. BROOKLYN NETS 121 – ORLANDO MAGIC 111 A pesar de que terminarán en la última posición de la NBA, los Nets están dejando buenas sensaciones en las últimas semanas de competición. Los Magic comenzaron ganando el partido, pero Brooklyn había empatado el partido en la segunda mitad. En el último cuarto, los desatados Nets se fueron de la mano de un desatado Brook Lopez, que acabó el encuentro con 30 puntos y 7 rebotes. Video of Aaron Gordon Skies for the Reverse Alley-Oop Finish | April, 1, 2017 MINNESOTA TIMBERWOLVES 117 – SACRAMENTO KINGS 123 Los Timberwolves ya están oficialmente fuera de playoffs por 13ª temporada consecutiva. Con esa decepción, la defensa de los Thibaudeau brilló por su ausencia y los Kings fueron capaces de llevarse la victoria del Target Center. Los Wolves comenzaron arrasando en el primer cuarto, pero los Kings ya habían igualado el partido en el segundo. El dúo exterior formado por Ty Lawson y Buddy Hield fue decisivo para que los Kings se llevaran el partido. PORTLAND TRAIL BLAZERS 130 – PHOENIX SUNS 117 Tras una decepcionante temporada, los Blazers han cogido la racha positiva en el último momento y ya aventajan a los Nuggets en dos partidos y medio por la octava posición de los playoffs. Los de Oregon dominaron el partido desde el comienzo y disfrutaron de una gran versión de su pareja exterior. Lillard y McCollum anotaron 60 puntos entre ambos. EL MVP: JIMMY BUTLER (BULLS) Jimmy Butler hizo un gran partido el día más indicado para ello. Los Bulls tenían a su alcance meterse en posiciones de playoffs, y necesitaban a su líder para ello. 33 puntos y 8 asistencias para Butler, que demostró ser el líder que necesitaba el vestuario de Chicago. LOS DATOS DE LA NOCHE

Damian Lillard ha igualado el récord la franquicia en número de partidos por encima de 30 puntos en una temporada , con 26. Los otros son Clyde Drexler y Kiki Vandeweghe

5º triple-doble de la temporada para Elfrid Payton, el 5º mejor de la NBA en ese apartado.

Los Bulls tienen un balance de 5-3 desde la lesión de Wade. En ese periodo, Jimmy Butler anota 27,3 puntos por partido con un 54,4 en porcentaje de tiros de campo.

Blake Griffin alcanzó ayer los 10.000 puntos en su carrera.

EL TOP 5

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: April 1, 2017

Este

1 Boston 49 27 2 Cleveland 48 27 3 Toronto 46 30 4 Washington 46 30 5 Milwaukee 40 36 6 Atlanta 39 37 7 Chicago 37 39 8 Miami 37 39 9 Indiana 37 39 10 Charlotte 35 41 11 Detroit 35 42 12 New York 29 47 13 Philadelphia 28 48 14 Orlando 27 50 15 Brooklyn 17 59

Oeste

1 Golden State 62 14 2 San Antonio 58 17 3 Houston 51 25 4 Utah 47 29 5 L.A. Clippers 47 31 6 Oklahoma City 43 32 7 Memphis 42 34 8 Portland 38 38 9 Denver 35 40 10 New Orleans 33 43 11 Dallas 31 44 12 Minnesota 30 45 13 Sacramento 30 47 14 Phoenix 22 55 15 L.A. Lakers 21 55

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 31.77 2 Isaiah Thomas

BOS 29.24 3 James Harden

HOU 29.16 4 Anthony Davis

NO 27.85 5 DeMar DeRozan

TOR 27.41 6 DeMarcus Cousins

NO 26.94 7 Damian Lillard

POR 26.79 8 LeBron James

CLE 26.09 9 Kawhi Leonard

SA 25.88 10 Kevin Durant

GS 25.32