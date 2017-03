Joel Embiid no jugará más con los Sixers esta temporada

Tras un nuevo examen médico en la rodilla izquierda, en la que arrastraba problemas desde la previa del All-Star Weekend de Nueva Orleans, los 76ers han anunciado que definitivamente Joel Embiid no volverá a jugar en lo que resta de temporada.

Las molestias en el menisco han ido a más, según asegura la franquicia en el comunicado enviado, y se prefiere reposo para el jugador. Ayuda (y mucho) que los Sixers ya hayan decidido echar el freno a la temporada en esta última fase de la misma. La pasada semana hicieron lo mismo con Ben Simmons. El equipo va 22-37, con muy pocas opciones de llegar a los playoffs y ya están pensando en la próxima campaña.

Nada tiene que ver esta dolencia, nueva para él, con el historial de lesiones de Joel Embiid. Antes de ser escogido en el Draft de 2014, Embiid se fracturó el pie derecho, lesión que se reprodujo un año después. Fueron dos temporadas en blanco para The Process, lo que ayudó a fraguar su leyenda.

Video of NBA Rooks: Joel Embiid on his Journey

¿Novato del Año?

20'2 puntos, 7'2 rebotes, 2'5 tapones, 2'1 asistencias. De media. Los impresionantes números de Embiid no han dejado indiferente a nadie, y más cuando los firma en los 25'4 minutos de promedio que disputa por encuentro, los 31 que ha llegado a jugar.

Incomparable con otro jugador de primer año. Pero son sólo 31 partidos, lejos del baremo para los méritos de un premio como el ROY (Novato del Año). A partir de ahora llega el debate: ¿Embiid es merecedor de ello o hay otros jugadores que han hecho más méritos? Brogdon, Saric, Murray, Hield, Brown, Hernangómez...