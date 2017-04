John Wall lidera a Wizards; Celtics culminan su remontada; Paul fuerza el séptimo

LA CRÓNICA

WASHINGTON WIZARDS 115 - 99 ATLANTA HAWKS

La espectacular actuación de la pareja que forman John Wall (42p) y Bradley Beal (32p) doblegó a unos Hawks que lucharon hasta el último momento por un partido que se les puso muy cuesta arriba con una desventaja de 22 tantos en el tercer periodo. En los momentos decisivos, la figura de Wall se hizo gigante anotanto 19 puntos en el último cuarto y realizando algunas de las jugadas decisivas del partido como un tapón a Schroder que evitaba que los Hawks se acercaran a un tanto. Por parte de los Hawks, Millsap (31p, 10r) y Schroder (26p, 10a) fueron los más destacados, mientras que Calderón dice adiós a la temporada con 6 tantos y 2 asistencias. Los Wizards se enfrentarán a Celtics en la semifinal de conferencia.

Video of John Wall and Bradley Beal go off for 73 Points in Game 6! | April 28,2017

BOSTON CELTICS 105 - 83 CHICAGO BULLS

Los Celtics culminan su remontada y ya están en semifinales de conferencia tras superar a los Chicago Bulls en un encuentro que dominaron desde el primer momento. Bradley (23p) lideraba la anotación de unos Celtics que acribillaron a triples a Chicago (16/39). Green (16p) y Thomas (12p) se sumaron en la anotación. El base de los Celtics voló después del partido hacia Washington para asistir al funeral de su hermana, fallecida hace escasos días en un trágico accidente de tráfico. Los Bulls tuvieron a Butler (23p, 7r) como su hombre más destacado. Mirotic cierra el curso siendo titular y con 5 puntos y 2 rebotes.

Video of Relive The Celtics’ Comeback From Down 0-2!

LOS ANGELES CLIPPERS 98 - 93 UTAH JAZZ

EL MVP: JOHN WALL (WASHINGTON WIZARDS)

Los Clippers forzaron el séptimo partido de la serie liderados por(29p) y el domingo se decidirá el equipo que se enfrentará a los Warriors en las semifinales de conferencia. Los Clippers parecían encarrilar el triunfo en un buen tercer periodo y ya a falta de cuatro minutos para el final del partido dominaban por catorce tantos (91-77). Sin embargo siete tantos consecutivos dereducían la renta a solo tres puntos llegando a tener Joe Johnson un triple para igualar el partido. Al final triunfo Clipper y la serie se decidirá en el séptimo.

Video of John Wall Shifts The Momentum With the Big Block! | April 28, 2017