John Wall sentencia y lleva la serie al séptimo partido

Los Washington Wizards fuerzan el séptimo partido, y devuelven la serie a Boston, en un partido marcado absolutamente por la igualdad. Los de Scott Brooks demostrando más que nunca que son “House of Guards”, se impusieron con la pareja formada por John Wall (26 puntos, 8 asistencias) y Bradley Beal (33 puntos, 5 asistencias) liderando, y consiguieron superar al buen hacer de Isaiah Thomas (27 puntos y 7 asistencias) y Avery Bradley (27 puntos, 4 robos).

Comenzaban el encuentro los Wizards con otro ritmo, lejos del colapso en que les imbuyó Boston en el quinto partido. Con John Wall más liberado, y pudiendo conectar con sus compañeros, la ventaja llegaba para los capitalinos (11-16). Los Celtics, guiados por un Al Horford que ejercía de ancla, trataban de recortar distancias, pero Wall tenía el ritmo del partido controlado y mantenía las distancias (17-22).

La entrada de las rotaciones, que en otros partidos de la eliminatoria fue positiva para los verdes, en esta ocasión no cambiaban el partido por el buen hacer defensivo de los Wizards. Pero aparecía Avery Bradley para, con su tenacidad, igualar el luminoso (26-26), obligando a Scott Brooks a solicitar un tiempo muerto para cambiar la dinámica. Se complicaba el asunto para los capitalinos con los problemas de faltas de Marcin Gortat (3), un jugador indispensable en la táctica colectiva; sin embargo, la vuelta de Wall y Beal de sus minutos de asueto, mantenía a los Washington Wizards al frente en el marcador (30-39). Pero Boston apretaba atrás, y cerraba la zona para acercarse de nuevo e incluso, ponerse por delante justo antes de la llegada del descanso (42-41).

Tras el paso por vestuarios, la dinámica defensiva continuaba marcando el partido, y los errores en el tiro continuaban por parte de ambos equipos. La versión más pura del Este, de la que Boston se aprovechaba para ampliar rentas (48-43). Problemas en la transición defensiva de los Wizards permitían anotar con facilidad a los Celtics, pero aparecía la mejor versión de John Wall que con 7 puntos consecutivos igualaba el luminoso (50-50). A partir de ahí el partido cogía algo más de ritmo, y se producían intercambios de canastas en ambos aros. Boston conectaba varios tiros librados gracias a su movimiento de balón, y Bradley Beal daba la respuesta por parte capitalina para mantener a los suyos en la brecha. Isaiah Thomas y John Wall se duelaban, dejándonos alguno de los mejores momentos del encuentro (69-66).

El inicio del último periodo, y con todo aún por decidir, traía de nuevo la versión defensiva del encuentro y aparecían dos de los protagonistas del partido Avery Bradley y Bradley Beal, para empatar de nuevo el encuentro (72-72). La igualdad era absoluta, y las estrellas de ambos equipos aparecían para ejecutar en el intercambio de puntos. La tensión crecía en el Verizon Center, y el partido entraba en su cénit (82-82) a falta de 2:37 por jugar. Isaiah Thomas ejercía su papel decisivo y con cinco puntos consecutivos imponía su título de “The King in the Fourth” (87-82).

The King in the Fourth. Isaiah Thomas, cuando más duele, donde más duele. #TiempoDePlayoffs pic.twitter.com/b8smpcDmzq