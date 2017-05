José Calderón, sobre elegir equipo en verano: "Quiero pasármelo bien"

Una vez finalizada la temporada para José Manuel Calderón, hora de descansar y esperar la decisión a tomar el próximo verano, en el que será agente libre sin restricción. De ello habló en el media day de final de temporada con Chris Vivlamore, uno de los insiders que sigue a los Hawks.

Ha sido un año convulso para el extremeño en cuanto a estabilidad: fue traspasado a los Bulls, comenzó la temporada con los Lakers, llegó a fichar por los Warriors y terminó en los Hawks.

Para lo que viene, tranquilidad: "Voy a desconectar y relajarme un poco". Se deshace en elogios a Atlanta por esta última etapa: "Han sido muy buenos estos dos meses jugando a baloncesto, he disfrutado de este tiempo. Se lo decía a los chicos, que han sido muy buenos sobre todo por cómo me han acogido. Parece que he estado más de dos meses", se congratula. "Ojalá hubiera estado aquí desde el inicio de temporada, hay buen grupo".

Los planes en verano son relajados, ya que no estará con la Selección: "Será el primer año fuera del equipo nacional. El pasado, en Río consiguiendo una medalla, fue el final perfecto para esa etapa". Y recalca sobre ello que "fue genial, pero es hora de que jueguen los jóvenes".

Se siente fuerte para seguir: "Creo que he demostrado que puedo jugar, aunque sea poco. Creo que puedo ser útil para muchos equipos. veremos dónde se escribe el siguiente capítulo. Lo más importante es haberlo podido demostrar. En Los Ángeles no pude porque iban en otra dirección, pero en Atlanta ha funcionado todo bien", declara Calde. Y pone un lapso de tiempo: "Quiero jugar dos o tres años más".

La decisión importante se tomará en dos meses: "Dependerá de lo que quieran de mí. No va a ser por dinero, eso seguro, no será la razón principal. Quiero estar en una buena situación, quiero pasármelo bien. Quiero seguir jugando, ayudando y apoyando a los grandes bases que hay en la NBA", asegura.