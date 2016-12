JR Smith podría no volver a jugar hasta playoffs

El escolta de los Cavaliers, que ha sido intervenido quirúrgicamente por una fractura en el pulgar derecho, tal y como adelantamos el miércoles, podría perderse entre 3 y 4 meses.

Pese a que en un principio se era más optimista con el plazo de recuperación (se hablaba de 6-8 semanas), la franquicia con sede en Cleveland acaba de comunicar que el jugador no volverá a las pistas hasta dentro de 14-16 semanas. Esto supone un duro golpe para los actuales campeones, que podrían no volver a contar con JR Smith prácticamente hasta los playoffs (mediados de abril).

El de New Jersey promedia 8.6 puntos y 2.1 rebotes con un 36.2% de acierto desde el triple y pese a no estar realizando su mejor temporada, es titular indiscutible y fundamental para abrir el campo. De momento parece que lo Cavs apostarán por no tocar la rotación y será DeAndre Liggins quien ocupe su posición. De esta manera, Tyronn Lue podría seguir contando con Iman Sumpert para salir desde el banquillo.