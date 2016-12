JR Smith se fractura el pulgar derecho y es baja indefinida

El escolta de los Cavaliers, que tuvo que abandonar el partido de ayer frente a los Bucks después de lastimarse el pulgar derecho, deberá pasar por quirófano tras confirmarse que sufre una fractura en el mismo.

Después de que la radiografía practicada tras el encuentro no arrojara un diagnóstico claro, JR Smith ha vuelto a someterse a nuevas pruebas médicas que han confirmado lo peor. Aunque todavía no se conocen los plazos, varios medios hablan de un proceso de recuperación que oscilaría entre 4 y 6 semanas. No obstante, será después de la cirugía cuando los Cavaliers den a conocer el proceso de recuperación y el tiempo estimado de baja.

El de New Jersey, que este pasado verano firmó por 4 años y 57 millones de dólares, está promediando 8.6 puntos y 2.1 rebotes con un 36.2% de acierto desde el triple. Pese a no estar realizando su mejor temporada, es titular indiscutible y fundamental para abrir el campo.

De momento, parece que lo Cavs apostarán por no tocar la rotación y será DeAndre Liggins quien ocupe su posición. De esta manera, Tyronn Lue podría seguir contando con Iman Shumpert para salir desde el banquillo.