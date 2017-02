Juancho Hernangómez se sale en el record triplista de Nuggets. Gasol roza el triple-doble

GOLDEN STATE WARRIORS 110 - 132 DENVER NUGGETS

En los Warriors, Patrick McCaw (19 pts) ocupó el puesto del lesionado Klay Thompson, en un partido en el que solo Kevin Durant (25 pts, 4 rb y 5 as) se salvó de la quema por parte de los de Kerr. Stephen Curry se quedó en 11 puntos y tan solo un triple anotado de 11 intentos y Draymond Green anotó 5 puntos y capturó 2 rebotes, además de repartir 6 asistencias. Los de la bahía, ya con los suplentes en pista, se llegaron a poner 9 abajo (100-109) en el último tramo del partido, pero los locales no iban a dejar escapar la victoria.

En un partido en el que ambos equipos se presentaba en el Pepsi Center plagados de bajas, los Nuggets fueron muy superiores a los Warriors. Parecía que se hubieran intercambiado las camisetas. Los de Colorado, con 24 triples y un espectacular acierto del 60% (24/40), igualaron el récord que esta misma temporada habían batido los Rockets y no dieron opción a unos Warriors que en el descanso ya perdían de 25. Una noche memorable, en la que Juancho explotó con 27 puntos, 10 rebotes y un 6 de 9 en triples, aprovechando así su titularidad. Junto a Nikola Jokic , que firmó un triple-doble de 17 puntos, 21 rebotes y 12 asistencias y Will Barton que lo rozó con 24 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, el español fue el mejor de su equipo.

PHILADELPHIA 76ers 105 -99 CHARLOTTE HORNETS

Nueva derrota de los Hornets. El equipo de Charlotte suma ya diez derrotas en los últimos once encuentros. Su verdugo esta ocasión fueron los Sixers de un Saric decisivo saliendo desde el banquillo (18 puntos). Por parte de Hornets, los 29 tantos de Kemba Walker no sirvieron para evitar una nueva derrota. Sergio Rodríguez sumaba 8 tantos y 4 asistencias en los 12 minutos que dispuso en cancha.

Con este triunfo ya son tres consecutivos para los Sixers, aunque siguen lejos de la zona de Playoff de la conferencia Este.

SAN ANTONIO SPURS 110 - 106 INDIANA PACERS

Los Spurs lograron su 42º triunfo de la temporada en su visita a Indianapolis. Con esta victoria los de San Antonio se aseguran acabar la temporada con balance positivo de victorias por 20ª temporada consecutiva.

El partido no se decidió hasta el tramo final cuando, después de que Pacers se pusiera 97-94 a falta de cuatro minutos, San Antonio firmaba un parcial 13-4 que sellaba el triunfo. Leonard (32p, 6r) decidía el partido con un robo clave y firmaba su quinto encuentro por encima de los 30 tantos. George (27p) y Turner (22p) fueron los mejores para los Pacers.

ORLANDO MAGIC 116 - 107 MIAMI HEAT

Orlando Magic puso fin a su racha negativa de cuatro derrotas tras vencer en su visita a Miami. Evan Fournier fue decisivo con 24 tantos, insluyendo un triple decisivo en el último minuto. Se sumó Payton (20p) como referencia anotadora de Orlando, a los que hay que añadir el buen partido de Serge Ibaka (17p) y el poder en la pintura de Nik Vucevic (13p, 17r). Dion Waiters (23p) regresaba tras su lesión de tobillo pero no pudo evitar la segunda derrota consecutiva de Miami tras acabar con su victoriosa serie de 13 triunfos consecutivos.

MEMPHIS GRIZZLIES 112 - 103 BROOKLYN NETS

Triunfo de los Grizzlies ante el colista de la conferencia Este. Un completo Marc Gasol (19p, 9r, 8a) que se acercó a firmar un triple-doble fue la referencia de los suyos junto a Mike Conley (32p). Brook López y Spencer Dinwiddie, con 17 tantos cada uno fueron los destacaddos en los Nets.

El encuentro tuvo dominio visitante ya desde el primer periodo y supuso la 13ª derrota consecutiva de los Nets. Además fue la 15ª derrota seguida en su cancha, record negativo de la franquicia.

DETROIT PISTONS 89 - 102 MILWAUKEE BUCKS

Primera victoria de los Bucks tras la lesión de Jabari Parker. Greg Monroe firmaba un doble-doble (25p, 13r) para liderar el triunfo de Milwaukee, a lo que se sumaban 23 tantos de Beasley.

Los Bucks dominaron el marcador con ventajas de hasta 22 tantos y se recuperan moral tras la lesión de su alero Parker. Marcus Morris (26p) y Drummond (21p, 12r) fueron los más destacados en los Pistons

OKLAHOMA CITY THUNDER 98 - 120 WASHINGTON WIZARDS

Victoria de Wizards ante unos Thunder que tuvieron un apagón en el tercer periodo. Los de Oklahoma City firmaron 24 tiros fallados de manera consecutiva lo que dejaba expedito el camino al triunfo a unso Wizards que tuvieron en Bradley Beal (22p y 6/7 triples) a su hombre más acertado, toda vez que John Wall llegaba con molestias en un tobillo y no pudo estar al 100%, a pesar de ello lograba 15 puntos y 14 asistencias.

Westbrook no tuvo un buen día. Anotó 'solo' 17 puntos con una serie de 5 de 19 en lanzamiento.

BOSTON CELTICS 111 - 98 DALLAS MAVERICKS

La pareja Isaiah Thomas (29p, 8a) y Marcus Smart (19p) fueron claves en el triunfo de Boston en su visita a la cancha de los Mavericks. Importante fue la aportación de Olynyk saliendo desde el banco. Anotó 15 tantos, algunos de ellos en el momento en el que el partido se decidía con un parcial 12-2 en el último periodo. Yogi Ferrell, con 20 puntos fue el más destacado en unos Mavericks que no pudieron evitar el triunfo de unos Celtics que siguen en dinámica positiva, con 10 triunfos en sus últimos 11 encuentros y que se colocan a solo dos partidos del líder de la Conferencia Este.

NEW ORLEANS PELICANS 110 - 108 PHOENIX SUNS

Sufrida victoria de los Pelicans en Arizona, resuelta por una canasta de Anthony Davis a 40 segundos del final. El pívot All Star lideró a los suyos con 24 puntos y 10 rebotes anotando sus seis últimos puntos en 2 minutos. Bien acompañado de jugadores como Holiday (18 puntos y 8 asistencias) o los 15 puntos desde el banquillo de Tyreke Evans. Por parte local destacó Eric Bledsoe con 37 puntos.

LOS ANGELES CLIPPERS 88 - 72 UTAH JAZZ

Con Blake Griffin (26p, 10r, 6a) como referencia, los Clippers derrotaban a Utah Jazz. Clippers dominaron todo el encuentro el marcador, aunque no fue hasta la segunda mitad cuando romperían el encuentro merced a la horrenda serie anotadora de los Jazz (33% en tiro de campo y 20% en triples). DeAndre Jordan (10p, 13r) y Austin Rivers (15p) fueron importante para su equipo, hasta que en el tercer periodo irrumpiera el dominio de Griffin (12 tantos en ese cuarto) dejando el partido sentenciado con +28 antes de entrar en el periodo final.

Los Blazers iban 13 arriba en el segundo cuarto, pero su irregularidad y su intermitencia – sumado al acierto de los titulares de Atlanta- provocó que los Hawks forzaran la prórroga con una canasta de Millsap. Y en el tiempo extra sentenciaron. Hardaway Jr (25 puntos y varios triples clave en el último cuarto) y Millsap (21 puntos y 9 rebotes) contaron con los puntos de Schröder (22) y un doble-doble de Howard (19-16). En los Blazers McCollum y Lillard superaron los 20 puntos, pero tirando por debajo del 40% en tiros de campo.