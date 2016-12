Juancho: "Todo esto es un sueño para mí. Mis compañeros confían en mí y me respetan"

Cuando nuestro colaborador, el Dr. Mitch Smith, habló con Juancho Hernangómez durante la pasada Liga de Verano de la NBA, nos contaba que no sabía qué planes tendrían los Nuggets para él en esta temporada. Sin embargo, tras una buena actuación general en pretemporada, se ha hecho con un sitio en el roster definitivo de Denver. Así, nuestro colaborador ha podido volver hablar con el madrileño para hacer balance tras los primeros meses de competición:

MS: Hasta el momento, todo está yendo muy bien para ti

JHG: Estoy muy agradecido de que la organización de los Nuggets hayan decidido tenerme aquí ya esta temporada. Me encanta el equipo. No esperaba jugar tanto como lo estoy haciendo así que estoy feliz.

Todo es muy diferente a Europa y mi objetivo es seguir trabajando y aprendiendo. Cuando era un niño veía un montón de partidos de la NBA por la televisión, pero una vez estás aquí, no es lo mismo. No tengo un objetivo concreto en cuanto a número de minutos jugados. Tan sólo sigo trabajando duro y asimilando.

Hasta ahora, hemos jugado algo más de 30 partidos, lo que supone casi una temporada completa para mi el año pasado. Está siendo una experiencia increible. La NBA me está cautivando. Aunque a veces es bastante duro así que necesitas estar a tope en todo momento. Hay muchos viajes y te cansas mucho, pero en el fondo estoy feliz. Tan sólo necesitamos seguir mejorando como equipo, tanto mental como físicamente.

MS: ¿Con tantos partidos, es demasiado cansino, o es mejor porque después de una dura derrota se olvida pronto porque ya hay otro partido en 1-2 días?

JHG: Exactamente eso. No importa lo que ha ocurrido en el partido que ya ha pasado, tanto si metes 30 puntos como 2; ya te tienes que concentrar en el siguiente. El año pasado en Estudiantes si perdías un encuentro tenías toda una semana para entrenar con esa derrota en la cabeza lo que muchas veces nos hacía estar de mal humor. Aquí cuando pierdes, en uno o dos días tienes la oportinidad de volver a ganar, y eso es bueno para nosotros.

Al menos en nuestro caso, que tenemos que salir a jugar muy duro cada noche. Cada partido es una batalla. Podríamos ser un equipo de playoff. Tan sólo necesitamos seguir jugando duro y los resultados llegarán.

MS: Con seis meses de experiencia hasta el momento aquí, ¿Cómo crees que están yendo las cosas?

JHG: Tan sólo necesito seguir trabajando y mejorar. En esta liga todo el mundo es muy bueno y pueden meter 30 puntos, con lo cual, tienes que estar preparado y concentado. Juego con mucha energía. Creo que debo darle las gracias a mu madre y a mi padre por ser así. Cuando el entrenador me mete en pista intento darlo todo por el equipo.

Estoy muy feliz aquí. Mis compañeros confían en mi y me respetan. Me encantan los veteranos como Mike Miller o Jameer Nelson; intentan ayudarme en cada momento para que siga mejorando. Par mi, cada día, es como una gran lección. Jameer habla conmigo todos los días y aprendo mucho de él. Los rookies no suelen tener muchos minutos en los partidos así que cuando tenemos algún día libre, nos juntamos para jugar 3 vs 3 y pasamos muy buenos ratos. Mike y Jameer suelen jugar con nosotros y lo pasamos muy bien. Mike juega muy duro en esas pachangas así que suelo jugar en su equipo. Y Wilson Chandler y Danilo Gallinaro, que juegan en mi puesto, son grandes jugadores. Estos chicos me ayudan un montón cuando cometo fallos y soy realmente afortunado de tenerles como compañeros. Jameer lleva 13 temporadas en la liga. Sabe todo sobre esta competición. Y yo aún no se nada, así que es un placer poder escucharle.

MS: Cuéntanos algún consejo que te haya dado alguno de tus compañeros

JHG: Creo que es igual para todos los rookies. Necesitas escuchar y seguir trabajando día a día. Creo que ese es el objetivo de todos los debutantes en NBA y eso es lo que los veteranos nos recomiendan que hagamos. Con trabajo, todo acaba llegando.

MS: ¿Te gusta Denver como ciudad?

JHG: Me encanta Denver. Ninguno de mis amigos conocían Denver pero cuando vinieron a visitarme, quedaron encantados con la ciudad. Tenemos de todo. Tenemos montañas para hacer rutas en la naturaleza, y a la vez la ciudad ofrece muchas cosas para hacer.

MS: ¿Cómo finalizarías la siguiente frase? "Cuando me paro a pensar que tanto mi hermano Willy como yo estamos jugando muchos minutos en nuestro año rookie en la NBA..."

JHG: Diría que ambos somos buenos jugadores pero que somos conscientes de que debemos seguir trabajando y mejorando. Willy está jugando realmente bien y estoy muy orgulloso de él. Me siento feliz cuando le veo en cancha y se perfectamente que puede llegar a ser un jugador determinante en esta liga...en dos o tres temporadas. Es un jugador muy respetado en los Knicks.

MS: ¿Y tu?

JHG: Veremos. Tengo buenos días y otros no tanto. Paso a paso, día a día. Sólo queda seguir mejorando.