Jusuf Nurkic explota en Portland. Los Cavs están en crisis

LA CRÓNICA

DETROIT PISTONS 106 – CLEVELAND CAVALIERS 101

Los Cavs están en un mal momento y lo volvieron a demostrar en Detroit. Volvía un hombre importante al equipo de Ohio, JR Smith, que ampliará la rotación exterior de Cleveland. El equipo de LeBron comenzó mandando en el partido, de la mano de sus dos estrellas, pero no lograban despegarse en el marcador. En el último cuarto dio un paso adelante Reggie Jackson, que se reivindicó ante su público tras echarse el equipo a la espalda y vencer en un partido marcado en el calendario para los Pistons. LeBron James hizo un triple-doble con 29 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, mientras que la antoación de los Pistons estuvo más repartida, con 6 jugadores por encima de los 10 puntos.

Video of LeBron James Posts Triple-Double in Detroit | 03.09.17

MEMPHIS GRIZZLIES 98 – LOS ANGELES CLIPPERS 114

Dos equipos que estaban en una malísima racha se enfrentaban en el FedEx Forum. Los angelinos se despegaron en el segundo cuarto a base de una mayor circulación de balón y un gran acierto en sus tiros abiertos. La rocosa defensa de los Grizzlies no pudo con este juego coral de los Clippers, de modo que llegaron sin opciones al último cuarto. 6 jugadores de los Clippers anotaron por encima de 10 puntos. Los Grizzlies pierden su cuarto partido consecutivo y caen a la séptima posición de la Conferencia Oeste.

Video of Jamal Crawford Hits Half-Court Shot at the Buzzer l 03.09.17

OKLAHOMA CITY THUNDER 102 – SAN ANTONIO SPURS 92

Una versión más altruista de Westbrook suele tener unos mejores resultados para su equipo. Aunque tiró 21 tiros a canasta (con malos porcentajes), el base involucró más a sus compañeros y estos respondieron con garantías para derrotar al equipo más en forma de la competición. Los Thunder mandaron desde el segundo gracias a un mayor dominio del rebote y a un día muy desacertado de los Spurs, que se quedaron en un 41% en tiros de campo. Westbrook hizo su 31º triple-doble de la temporada con 23 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias.

Video of Russell Westbrook Records His 31st Triple Double of The Season! | 03.09.17

PORTLAND TRAIL BLAZERS 114 – PHILADELPHIA 76ERS 108

Los blazers ganaron un partido que se les complicó mucho y tuvo que llegar a la prórroga. La gran estrella del mismo fue Jusuf Nurkic, el jugador al que mejor le ha sentado un cambio de equipo en el trade deadline. Lillard y McCollum hicieron un buen partido, ya que anotaron más de 20 puntos cada uno, pero el bosnio se destapó con 28 puntos, 20 rebotes, 8 asistencias y 6 tapones. Otro buen partido de los Sixers que se quedó sin el premio de la victoria y eso que Robert Covengton forzó la prórroga con una canasta a 3 décimas del final. En la prórroga los Blazers fueron mejores y se llevaron un partido que les deja a solo medio partido de las posiciones de playoffs.

Video of Robert Covington Send the Game to OT At The Buzzer! | 03.09.17

PHOENIX SUNS 110 – LOS ANGELES LAKERS 122

Otro equipo que rompió una malísima racha fue Los Angeles Lakers. Los californianos aprovecharon la visita a otro de los peores equipos de la temporada para llevarse la victoria. La estrella del partido fue D’Angelo Russell, que anotó 28 puntos con 6/9 en triples. Otro joven prometedor como Devin Booker fue el mejor de los Suns con 23 puntos. Ambos equipos siguen en las posiciones más bajas de su conferencia, sin ninguna opción para entrar en playoffs.

Video of Booker and Russell Duel in the Desert | 03.09.17

EL MVP: JUSUF NURKIC (BLAZERS)

La explosión de Jokic en los Nuggets tuvo una consecuencia negativa: el ostracismo que sufría Nurkic. El pívot bosnio necesitaba un impulso para su carrera, que se estaba estancando de manera alarmante. Además, su llegada les ha sentado como un guante a los Blazers, que necesitaban desesperadamente otra referencia ofensiva. Esta noche hizo 28 puntos, 20 rebotes, 6 tapones y 8 asistencias. Sus estadísticas se han disparado desde su llegada a Oregon, ya que promedia 16,5 puntos, 9,6 rebotes y 4,5 asistencias. Tendremos que estar atentos a la evolución del bosnio, que puede convertirse en la siguiente estrella europea de la NBA.

Video of Nurkic Posts Monster 28/20/8/6 Line in OT Win | 03.09.17