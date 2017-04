Kawhi anula a un Marc de récord. LeBron James se lleva el duelo ante George

El arranque de los Playoff se ha visto sacudido por la trágica noticia del fallecimiento de la hermana de Isaiah Thomas en un accidente de tráfico. Chyna Thomas, de 22 años El luctuoso suceso acontece a pocas horas del debut de los Celtics en los Playoff y su participación en dicho encuentro está en el aire, aunque según reportan fuentes cercanas al jugador habría manifestado su intención de jugar el partido y después reunirse con su familia.

We are terribly saddened by the tragic loss of Chyna Thomas. The thoughts & prayers of the entire organization are with Isaiah & his family.