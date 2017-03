Kawhi decide contra los Rockets; Bogut se rompe en su debut

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 03.06.17

SAN ANTONIO SPURS 112 - 110 HOUSTON ROCKETS

Descomunal duelo texano en el que fue el partido de la jornada. Los Rockets salieron enchufadísimos y le endosaron 39 puntos en un cuarto a los hombres de Gregg Popovich, pero ese sería el único cuarto que ganaría Houston. Poco a poco, los locales fueron recortando diferencias liderados por un Kawhi Leonard que acabó con 39 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Leonard mantuvo un bonito duelo de estrellas contra James Harden. El escolta de Houston se fue hasta los 39 puntos y 12 asistencias. Se llegó al final del partido con un resultado ajustado, hasta que Kawhi dijo basta. Triple y tapón en la jugada posterior para dejar la victoria en casa.

CLEVELAND CAVALIERS 98 - 106 MIAMI HEAT

Derrota en casa de los Cavs frente a los Heat, que les han ganado dos partidos consecutivos. Hoy sí, los actuales campeones contaban con sus dos mejores hombres: LeBron (30p, 17r y 6a) y Kyrie Irving (32p, 7r), pero estuvieron muy solos. Ningún otro jugador de los Cavaliers llegó a los 10 puntos. Por parte de Miami destacó un ex-Cav como Dion Waiters (29p) y los 21 puntos y 6 asistencias de Dragic. La mala noticia de la jornada fue la lesión de Andrew Bogut en el primer minuto de su debut. El australiano sufrió una lesión en la tibia lo que, de confirmarse tras las pruebas, supondría el adiós a la temporada.

ATLANTA HAWKS 111 - 119 GOLDEN STATE WARRIORS

Se les complicó el partido a los Warriors en Atlanta y tuvo que ser Andre Iguodala (24p) quien saliera al rescate de los de la bahía. Sin Durant, parece que a Golden State le cuesta más coger ritmo de partido e incluso sufre desconexiones. Thompson estuvo mal en el tiro (13p con un 2/8 en triples) y Curry (24p y 9a) se quedó sin su fiel escudero. Schröder, que llevaba 23 puntos al descanso, discutió con Howard y Budenholzer le castigó dejándolo en el banquillo lo que restababa de partido. Sin su prinicipal vía de anotación hasta el momento, los Hawks vieron como su ventaja inicial (anotaron 42 puntos en el primer cuarto) se perdía en la segunda mitad.

PHILADELPHIA 76ERS 98 - 112 MILWAUKEE BUCKS

Demasiado Antetokounmpo para los Sixers. El griego se fue hasta los 24 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias para liderar el triunfo de los suyos en Philadelphia. Bien acompañado por Snell (21p) y los 13 puntos y 8 asistencias de Middleton, los Bucks tuvieron el partido controlado desde el primer cuarto. Dario Saric (14p, 8r y 6a) y el recién llegado Justin Anderson (19p, 6r) fueron los mejores en Philly. Sergio Rodríguez se quedó en 5 puntos y 8 asistencias en 23 minutos.

MEMPHIS GRIZZLIES 109 - 122 BROOKLYN NETS

Sorprendente derrota de los Grizzlies en casa ante el peor equipo de la liga. En un partido de mucha anotación los Grizzlies no se encuentran cómodos y los Nets aprovecharon para infligir su ritmo. Cosa menos habitual, casi todos los jugadores de los Nets tiraron con, al menos, un 50% en tiros de campo. Destacaron Kilpatrick con 23 puntos y Jeremy Lin con 18. En Memphis brilló Mike Conley con 32 puntos y 6 asistencias, pero ni su partidazo ni la ayuda de Marc (18p, 6r) pudieron hacer nada contra unos Nets inspiradísimos de cara al aro.

ORLANDO MAGIC 105 - 113 NEW YORK KNICKS

Todos los Knickerbockers sumaron en la victoria en Orlando sin Carmelo Anthony. Courtney Lee (20p), Porzingis (14p, 7r), Thomas (17p) y Willy (14p, 8r) jugaron un gran encuentro para remontar un partido que se les había complicado. Por otra parte, los Magic que siguen sin rumbo. De nada sirvió el triple-doble de Elfrid Payton (16-11-10), los 25 puntos de Fournier o el doble-doble de Biyombo (10p, 14r).

Y ADEMÁS...

Suspendido el Wolves-Blazers por malas condiciones en el parquet del Target Center. El espectáculo Disney on Ice, realizado días antes en el pabellón de Minnesota, provocó que la pista no estuviera disponible para poder jugar. Sin fecha aún para repetirlo.

por malas condiciones en el parquet del Target Center. El espectáculo Disney on Ice, realizado días antes en el pabellón de Minnesota, provocó que la pista no estuviera disponible para poder jugar. Sin fecha aún para repetirlo. Nueva derrota de los Bulls . Los 27 puntos y 9 rebotes de Jimmy Butler no sirvieron para evitar que Detroit ganara a los de Chicago. Reggie Jackson (26p y 6a) fue el más destacado.

. Los 27 puntos y 9 rebotes de no sirvieron para evitar que Detroit ganara a los de Chicago. Reggie Jackson (26p y 6a) fue el más destacado. Los Hornets vuelven a ganar . Kemba Walker (28p) esta vez estuvo bien acompañado de Zeller (13-11) y MKG (11-13) para ganar a los Pacers de Paul George (36p y 10r).

. (28p) esta vez estuvo bien acompañado de Zeller (13-11) y MKG (11-13) para ganar a los Pacers de (36p y 10r). Denver también gana sin Jokic. En ausencia de una de las sensaciones de la liga, Wilson Chandler fue el más destacado del encuentro con 36 puntos y 12 rebotes. En los Kings nadie llegó a los 20 puntos.

Los Pelicans de Davis&Cousins volvieron a perder, esta vez en la cancha de los Jazz. Flojo partido de los pívots All-Star: 35 puntos y 20 rebotes combinados. Excelente trabajo defensivo de Gobert , que acabó con 15 puntos y 15 rebotes.

, que acabó con 15 puntos y 15 rebotes. Los Clippers ganaron a los Celtics en una gran segunda mitad. Thomas (32p) fue insuficiente ante Paul (23p), Griffin (26p, 8r) y Jordan (15-12). Estamos ante el que, salvo cruce en las Finales, sea el último partido de Paul Pierce contra los Celtics.