Kawhi Leonard tumba a los Cavs en una mala noche para los españoles

JUGADOR NÚMEROS Mirza Teletovic (Bucks) no jugó Nikola Mirotic (Bulls) 11 pts, 5reb Raulzinho Neto (Jazz) 2 rob Joe Ingles (Jazz) 2 pts, 4 reb Bojan Bogdanovic (Nets) 16 pts, 6 reb Justin Hamilton (Nets) no jugó Luis Scola (Nets) no jugó Mike Muscala (Hawks) No jugó Tiago Splitter (Hawks) No jugó Marc Gasol (Grizzlies) 32 pts, 5reb Sergio Rodríguez (Sixers) no jugó Ersan Ilyasova (Sixers) 21 pts, 3 reb Pau Gasol (Spurs) no jugó

Partido Igualado desde el inicio en el TD Garden. Los Locales dominaron el primer cuarto que se decidió tras una prorroga después de que Lillard (28 pts) no consiguiera forzar el desempate en el último cuarto. Horford y Smart (17 pts cada uno) acompañaron a un enorme Isaiah Thomas que se fue hasta los 41 puntos, haciendo, una vez más, del último cuarto su reino. No bastó sin embargo para culminar la remontada en la prórroga, en la que los Blazers hicieron un gran trabajo. Antes de eso los locales habían conseguido empatar a los Blazers gracias a un triplazo de Terry Rozier (15 pts) que jugó un gran partido saliendo desde el banquillo. Por los Blazers, sin duda el hombre más inspirado fue C.J McCollum (35 pts) que lideró a su equipo en todo momento, también muy importante el trabajo de Evan Turner, que a pesar de tener un desempeño menos espectacular, fue clave en los compases finales.

Video of Meyers Leonard Throws Down A Pair Of POSTERIZING Slams | 01.21.17

Los Pistons se llevaron una victoria ante los Wizards en el último segundo, en un partido que controlaron desde el final del segundo cuarto. Salieron fuerte los visitantes, con la pareja Wall-Morris (19 pts cada uno) muy enchufada. Parecían dominar claramente los Wizards, que se vieron sorprendidos por un gran segundo cuarto de los locales, que tuvieron en Morris, esta vez Marcus, su mejor hombre (25 pts). Fue él, además, el que se encargó de sellar la victoria con un gran palmeo tras tiro fallado de Tobias Harris. Destacable el mal partido de Andre Drummond (3 pts 10 rbs) que continúa con su mala dinámica de todo el curso. Por parte de los Wizards, además de los nombrados anteriormente, también brillaron Bradley Beal (17 pts) y Jason Smith (16 pts) que hizo un gran partido saliendo desde el banquillo. Al final no se culminó la remontada, victoria de Detroit.

Video of Marcus Morris Wins it for Detroit! | Tissot Buzzer Beater | 01.21.17

Parecía, en los primero cinco minutos, que se repetía la historia y los Grizzlies se iban a imponer nuevamente a los Rockets. Nada más lejos de la realidad. Los visitantes supieron sobreponerse a un mal inicio y ya desde el final del primer cuarto habían establecido diferencias que, posteriormente, fueron definitivas. Destacado el joven alero de los Rockets, Sam Dekker, que logró su tope anotador en lo que lleva de carrera profesional, 30 puntos, firmando además un nada despreciable 12/19 en tc. James Harden tuvo, como siempre, un papel clave en la victoria de su equipo (29 pts 10 asis) manteniendo a los suyos ante los conatos de remontada de los locales. Los Grizzlies por su parte, tuvieron en Marc Gasol (32 pts) a su mejor hombre. Sin embargo el resto de la plantilla grizzlie no supo acompañar al pivot español, facilitando la derrota rocket. Sólo Conley intentó pelear el resultado, pero sus malos porcentajes (6/17), al igual que el de sus compañeros, condenaron a los locales.

Pasamos al plato fuerte de la noche, partidazo el que vivimos ayer en The Q. Derrota local a pesar de un gran inicio de partido, en el que llegaron a imponerse a los Spurs por más de diez puntos. Un Kawhi Leonard imperial (41 pts) mantuvo a los suyos en el encuentro y finiquitó el partido hundiéndola a pocos segundos del final. Descansaron Pau y Parker ante unos Cavs, que tuvieron en su pareja de estrellas, Irving y James, a sus hombres más destacados (29 pts cada uno). Tyronne Lue decidió contar en el encuentro tan solo con 4 suplentes, además de los titulares, lo que en el último periodo condenó a los suyos, que mostraban signos de cansancio. Buena aportación también de David Lee (14 pts 11 rebs) que aprovechó sus minutos como titular, y fue un dolor de cabeza para los interiores de los Cavs.

Video of Kawhi Leonard Dunks to Seal the OT Win vs. Cavs | 01.21.17

Sorprendente derrota de los Clippers, tanto por resultado como por forma, que siguen sin poder contar con Griffin y Paul, ante los Denver Nuggets. Los locales dominaron el partido de principio a fin, sofocando rápidamente cualquier atisbo de remontada de los angelinos. Con 19 puntos y 10 rebotes, Nikola Jokic fue, una vez más, el mejor de los suyos, bien secundado por Barton y Gallinari (18 pts cada uno). Por los visitantes mal partido en general, salvando a Felton, que aportó energía desde el banquillo. Los titulares no supieron imponerse a un quinteto, a priori, peor, y los suplentes, repito, a excepción de Felton, no lograron entrar realmente en el partido. Nueva derrota clipper que vuelven a demostrar su irregularidad, esta vez fuera de casa.

Resultado engañoso en el Jazz-Pacers. Ambos equipos están siguiendo trayectorias antagónicas esta temporada, ya que, si bien ambos parecían partir con una plantilla considerablemente mejor que la del curso anterior, sólo los Jazz están consiguiendo cumplir las expectativas generadas. Los Pacers han sido una de las mayores decepciones de este año, por plantilla y juego. En la noche de ayer Hayward y Hill (27 y 30 pts) fueron demasiado para unos Pacers que no acaban de adaptarse al sistema impuesto por McMillan. Los Jazz dominaron de principio a fin y sofocaron el tímido intento de remontada en el tercer cuarto, a base de acierto exterior y trabajo en la pintura de Gobert (19 pts 11 rbs). Por los visitantes, 19 puntos para George, Young y Teague, que sin embargo necesitaron muchos tiros, firmando malos porcentajes de acierto. La entrada de Monta Ellis desde el banquillo (15 pts) pareció inyectar algo de energía a los visitantes, un espejismo, partido plácido para los Jazz que continúan mirando hacia arriba en el Oeste.

Los Hornets se llevan el partido frente a los Nets gracias a un gran partido de MKG (17pta 14 rbs). Los locales supieron mantener la sangre fría ante el intento de remontada en el tercer periodo.

Descansaron Embiid y Sergio Rodriguez en la derrota de los 76ers frente a los Hawks. Los visitantes duraron hasta la segunda mitad, donde el trabajo de la pareja Howard (13 pts 15 rbs) Millsap (22 pts 10 rbs) rompió el partido para los locales.

Partido muy igualado en el Madison que se decidió en el último cuarto. Los Knicks dejaron escapar la pequeña ventaja cosechada gracias a Carmelo Anthony (31 pts) por unos Suns, que tuvieron en Devin Booker (26 pts) a su mejor hombre.

No fue, esta vez, suficiente el gran partido de Giannis (24 pts 10 rbs 6 asis) para que los Bucks lograsen la victoria. Los Heat, muy serios, ganaron todo los cuartos gracias al gran partido de Waiters (33 pts) y Whiteside (16 pts 15 rbs)

El monstruoso partido de Cousins (42 pts 14 rbs) quedó en nada ante el buen trabajo de Wade (30 pts) y Butler (23 pts), que mantuvieron el tipo después de cuatro cuartos de infarto.

EL MVP: Kawhi Leonard (Spurs)

Como ha mejorado este chico, vaya barbaridad. Solo unos pocos, todos ellos de los Spurs, pueden jactarse de haber adivinado y moldeado el talento de este alero de manos enormes. Kawhi ha logrado mejorar cada año para convertirse en la cara visible y el lider de esta nueva generación spur, los 41 puntos del partido de ayer frente a los Cavs, demuestran dos cosas, que por otra parte ya sabiamos; primera, que no se arruga en los momentos importantes, y segunda, que ha añadido un arsenal ofensivo tremendamente peligroso a su ya usual trabajo defensivo. Ni sumando el buen partido de Irving y james pudieron con la estrella de los tejanos al que no se le adivina techo, solo nos queda disfrutar.

Video of Kawhi Leonard & LeBron James Battle in Cleveland | 01.21.17

