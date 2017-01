Kevin Durant baja de la nube a los Rockets. Los Sixers del Chacho siguen en racha

9 partidos en la noche NBA del viernes. Los Sixers siguen con su mejor racha de victorias desde el comienzo de The Process. Esta noche fueron los Blazers los que cayeron en el Wells Fargo por 93-92. Los Blazers estuvieron por delante durante gran parte del partido, pero los Sixers se mantenían con opciones, lo que aprovecharon en el último cuarto. A falta de 4 segundos, Robert Covington anotó un triple que dio la victoria a su equipo. La nota negativa del partido fueron las molestias físicas que sufrió Joel Embiid, que tuvo que retirarse a los vestuarios en varias ocasiones. Covington e Ilyasova fueron las referencias ofensivas de los Sixers, que anotaron por encima de los 20 puntos. Lillard anotó 30 puntos, pero no estuvo bien acompañado por sus compañeros.

Partido inesperado en Charlotte. Llegaba los Raptors, uno de los equipos más potentes del Este, que podía profundizar la racha negativa de los Hornets. La primera parte estuvo igualada, pero en la segunda el partido se desequilibró debido al colapso de los canadienses. El marcador terminó con un contundente 113-78. Kemba Walker hizo un partidazo con 32 puntos y 8 asistencias.

Orlando venció a Milwaukee por 107-91. En los prolegómenos del partido se hizo un pequeño homenaje a uno de los mejores jugadores de la historia de los Magic, Penny Hardaway. El elegante ex jugador ha sido incluido en el Hall of Fame de la franquicia. En cuanto al partido, fue una noche acertada de los Magic, que se mantuvieron con pequeñas ventajas hasta el último cuarto, donde se despegaron definitivamente 7 jugadores anotaron por encima de los los 10 puntos en los Magic. En Milwaukee, destacó Jabari Parker con 25 puntos.

Memphis recibía a Sacramento, en un partido entre dos de los mejores pívots de la NBA. Memphis no tuvo un partido difícil y acabó ganando por 107-91. Marc Gasol le ganó el duelo a Cousins. El catalán anotó 28 y capturó 9 rebotes, mientras que Cousins se quedó en 19 puntos y 10 rebotes.

Sorpresón en Luisiana. Los Brooklyn Nets terminaron con su racha negativa y vencieron por 114-143 a los Pelicans. En el segundo cuarto los Nets comenzaron a distanciarse y a anotar compulsivamente. Brook Lopez y Bojan Bogdanovic fueron los mejores del partido con 23 puntos cada uno.

Atlanta sigue con su buena racha de juego y resultados y esta noche volvieron a ganar, esta vez a los Bulls por 102-93. Desde el primer cuarto los Hawks tomaron grandes ventajas. Los Bulls se pusieron a 5 puntos en el último cuarto, pero los Hawks supieron cerrar el partido. Dennis Schröder fue el mejor del partido con 25 puntos y 6 asistencias.

Los Jazz continúan con su gran defensa y regularidad en ataque, lo que suele traducirse en victorias. Esta noche visitaban a los Mavericks, a quienes ganaron por 107-112, en la prórroga. El último cuarto estuvo muy igualado, cada posesión era importantísima y Seth Curry envió el partido a la prórroga con un triple desde la esquina. En el tiempo extra, Dirk Nowitzki falló un triple que hubiera llevado el partido a otra prórroga y los Jazz se llevaron otro triunfo. Rudy Gobert estuvo imparable con 27 puntos y 25 rebotes.

Los Lakers vencieron en el Staples a los Pacers por 108-96. En el inicio del partido D’Angelo Russell sufrió una lesión tras sufrir un resbalón y no volvió a la cancha. En el último cuarto los Lakers consiguieron una gran ventaja que les llevó a la victoria final. Lou Williams fue el más destacado con 27 puntos.

El partido de la noche se jugaba en el Toyota Center de Houston. Los Warriors visitaban a los Rockets y les demostraron quién lleva la voz cantante en la Conferencia Oeste. En el tercer cuarto los Warriors pasaron el rodillo y dejaron sin opciones a los tejanos. El partido terminó con 108-125. Durant estuvo a un gran nivel con 32 puntos y 7 asistencias y le acompañó Curry con 24 puntos y 7 asistencias.