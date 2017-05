Kevin Durant deja sin premio a los Jazz

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 6, 2017

LA CRÓNICA

Poco más se les puede pedir a unos Jazz que lucharon hasta el final y murieron en la orilla. Jugaron un partido a pocos puntos y en el que no dejaron correr a unos desacertados Warriors. Frenaron a Curry y a Thompson. Pero les faltó rematar la faena. Bueno, y parar a un tal Kevin Durant que se fue hasta los 38 puntos y 13 rebotes.

El partido empezó de cara para unos Warriors que al termino del primer cuarto ya mandaban diez arriba en el marcador. Kevin Durant hacia lo que quería y acababa el cuarto con 13 puntos y 4 rebotes.

Pero en el segundo periodo las cosas iban a cambiar y los locales fueron acercándose en el luminoso hasta que un triple de Rodney Hood puso por delante (47-48) a los de Utah por primera vez en toda la serie. No daría tiempo para mucho más y los de Quin Snyder, que supieron aprovechar los problemas con las faltas de Draymond Green (incluida una técnica por dirigirse al público haciendo referencia al 2-0 de la eliminatoria), se fueron uno arriba (49-50) camino de vestuarios tras un parcial de 12-5.

Green, al público: "2-0, 2-0". Y decían que no se podía tener resaca en Salt Lake City. #TiempoDePlayoffs pic.twitter.com/9R8aIKUK2h — NBA en Movistar+ (@nbaplus) 7 de mayo de 2017

No pintaba mal la noche en Salt Lake City. Los de Oakland no encontraban a los “Splash Brothers” y no estaban cómodos sobre el parqué. Solo el buen hacer atrás y “Durantula”(22 pts y 6 rebotes al descanso) mantenían a los de la bahía en el encuentro. La victoria era posible. Más si cabe cuando los Jazz se pusieron nueve arriba mediado el tercer cuarto. Pero solo les faltó una cosa, sentenciar. No lo hicieron y los Warriors despertaron de la mano de un Stephen Curry, que anotaba su primer triple y los de California acabaron cerrando el cuarto con un parcial de 18-9 que les colocaba dos arriba a falta del último cuarto (72-70).

Empezaron igualados los últimos doce minutos de juego y los de Utah volvían a tomar la delantera (74-75) iniciado el cuarto. Pero un parcial de 10-4 colocaba cinco arriba a unos Warriors que ya no cederían el mando del partido. Los Jazz lo intentaron y se llegaron a colocar dos abajo (86-84) a falta de cuatro minutos. Había partido. Bueno, hasta que Curry y Durant, que en apenas un intervalo de 30 segundos anotaron un triple cada uno, decidieron que se había acabado. Del 86-84 se pasó al 97-86 y de ahí al 102-91 definitivo que coloca el 3-0 en la serie.

Gordon Hayward con 29 puntos y 6 asistencias y Rudy Gobert con 21 puntos y 15 rebotes, fueron los mejores de unos Jazz que prácticamente jugaron el partido con siete hombres. Quizás esa falta de profundidad (10 puntos del banquillo) les penalizó.

En los Warriors, además de la magistral actuación de Kevin Durant (38 pts y 13 rb), Stephen Curry acabó con 23 puntos y Klay Thompson tan solo pudo aportar 6 tantos. Los “Splash Brothers” no tuvieron su noche y firmaron un 7/29 en tiros de campo con un 3/15 en triples.

EL MVP: KEVIN DURANT (WARRIORS)