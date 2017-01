La gran noche de los bases: Thomas (41), Conley (38) y Ricky (22)

Career high de Mike Conley con 38 puntos

A pesar de los 45-15-5 de Cousins, los Kings perdieron

Los Cavs siguen con su irregularidad, pierden ante Dallas

Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 122

119 Miami Heat

Brooklyn Nets 104

96 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 111

105 Boston Celtics

Detroit Pistons 113

109 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 104

97 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 115

96

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Bismack Biyombo (Orlando) 6 rebotes Serge Ibaka (Orlando) 17 puntos y 10 rebotes Mario Hezonja (Orlando) (no jugó) Damjan Rudez (Orlando) 3 rebotes Bojan Bogdanovic (Nets) 16 puntos y 6 rebotes Justin Hamilton (Nets) 9 puntos y 3 rebotes Luis Scola (Nets) (no jugó) Salah Mejri (Mavericks) (no jugó) Marc Gasol (Grizzlies) 18 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias Ricky Rubio (Wolves) 22 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias Nemanja Bjelica (Wolves) 7 puntos y 4 rebotes Sergio Rodríguez (Sixers) 5 puntos y 1 asistencia Ersan Ilyasova (Sixers) 10 puntos y 2 rebotes

LA CRÓNICA:

PHILADELPHIA 76ERS 122 - 119 SACRAMENTO KINGS:

Otra victoria más, y ya van 10, en el mes de enero para unos Sixers que, por fin, cerrarán un mes positivo desde 2013. Y todo ello a pesar de los 45 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias de DeMarcus Cousins, el mejor hombre de unos Kings que siguen intentando pelear por el octavo puesto del Oeste. Un partido, el de anoche, marcado por los 42 puntos de los Sixers en un tercer cuarto de delirio en el Wells Fargo Arena, y que puso la puntilla al equipo californiano, que a pesar de todos, y comandados por el genial pívot, pudieron llegar a forzar la prórroga si Afflalo, con un segundo, llega a acertar con el triple. Aunque quizás, la gran noticia es que los Sixers han conseguido dicho récord sin Joel Embiid. El pívot, la gran sensaciones de la NBA sigue con sus molestias, pero anoche su ausencia no fue un hándicap para los locales, y hasta siete jugadores superaron la decena de puntos, en especial un gran Robert Covington que terminó con 23 puntos y 10 rebotes.

Video of DeMarcus Cousins 46/15/5 vs Philly | 01.30.17

MIAMI HEAT 104 - 96 BROOKLYN NETS:

Octava victoria consecutiva de Miami Heat, esta vez, ante Brooklyn Nets, que ha puesto a los de Erik Spoelstra, de pleno en la batalla por los playoffs en la conferencia Este. Ya son 12º superando a los Sixers y a Orlando Magic. Goran Dragic, con 20 puntos y 8 asistencias, fue el mejor jugador del partido, bien acompañado por el recién nombrado "Mejor Jugador de la Semana en el Este" Dion Waiters, que terminó el partido con 19 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Por su parte, los Nets, volvieron a peder un partido y siguen siendo el único equipo en la NBA que no ha sumado todavía su victoria número diez. Tan sólo el 15% en aciertos desde el triple, para un equipo en el que destacó Bojan Bogdanovic con 16 puntos y Brook Lopez con 14. Y es que a pesar de anotar 32 puntos en el primer cuarto, los de Lionel Hollins se fueron poco a poco diluyendo y al final acabaron perdiendo ante un equipo más hecho y mejor trabajado.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 111 - 104 ORLANDO MAGIC:

Hasta la prórroga se tuvieron que ir los Minnesota Timberlwolves para vencer a Orlando Magic y conseguir, de esta manera, su octava victoria en once partidos, el segundo mejor récord del Oeste tan sólo por detrás de los Warriors. En un duelo en el que los dos españoles que se enfrentaban, Serge Ibaka y Ricky Rubio, brillaron. Sin embargo, fue el base de el Masnou el que acaparó todos los focos. Ricky Rubio volvió a demostrar que está de dulce y anoche firmó su mejor partido del curso y posiblemente uno de los mejores de su carrera. 22 puntos, 8 puntos y 8 rebotes con una serie de 6 de 9 en triples, la mejor marca de su carrera. Junto a él, un Karl Anthony Towns para el que el doble-doble ya es una costumbre más (23-12) y Andrew Wiggins que acabó con 27 puntos, el máximo anotador del partido. Por parte de Orlando, Ibaka sumó 17 puntos y 10 rebotes, CJ Watson 18 puntos y Payton, que falló el triple para ganar en el último cuarto, terminó con 21 puntos.

Ricky vs Magic.

22 puntos

8 rebotes

8 asistencias.

6 de 9 en triples.



Partidazo el que vimos en @nbaplus. pic.twitter.com/X8Q1aGkmXF — NBA Spain (@NBAspain) 31 de enero de 2017

BOSTON CELTICS 113 - 109 DETROIT PISTONS:

Uno de los clásicos del Este por antonomasia que acabó con victoria local, y que pone a los Celtics a tan sólo dos partidos y medio de la primera posición en la conferencia que actualmente ocupan los Cavaliers. Y como siempre, un protagonista concreto. Y no fue casualidad, Isaiah Thomas le endosó 41 puntos, además de ocho asistencias, a los Detroit Pistons. En un partido muy igualado que al final se llevó el equipo de Brad Stevens. Y eso que parecía que nadie quería ganar, pues en los segundos finales, y con 107-109, los dos equipos tuvieron oportunidades para zanjar el encuentro. Tiros fallados, pérdidas de balón, hasta que el más listo de la clase, y más bajito también, forzó una falta para anotar dos tires que serían fundamentales para decidir el choque. Además del All Star, Jae Crowder acabó con 21 puntos y 8 rebotes, mientras que Horford se quedó 13/6/6. En Detroit, la mejor versión de Drummond no fue suficiente, 28 puntos y 22 rebotes con los que dominó la pintura en cualquier lado de la cancha. 10 victorias para Boston este mes, y cuatro consecutivas para cerrarlo.

DALLAS MAVERICKS 104 - 97 CLEVELAND CAVALIERS:

Se terminó por fin el mes de Enero para Cleveland Cavaliers, su peor periodo de treinta días desde que Shumpert y JR Smith se unieran a LeBron, Irving y Love. Anoche, tras dos victorias consecutivas, una muy esperanzadora ante OKC, perdieron ante Dallas Mavericks en un choque igualado que acabó cayendo del lado local. Con la baja de Kevin Love y en el segundo partido de un back-to-back los Cavs no estuvieron finos, y lo pagaron ante un Harrison Barnes crecido y echufado, 24 puntos y 11 rebotes para él, bien secundado por Wesley Matthews, 21 puntos y de Yogi Ferrell, 19. En los Cavs, ni Irving (33%) ni LeBron (47%) estuvieron acertados, y ambos brillaron por debajo de su nivel. El base terminó 18 puntos, mientras que LeBron se quedó a las puertas del triple-doble con 23/9/9. Para los de Carlisle es se segunda victoria consecutiva tras derrotar a los San Antonio Spurs. Y es que el veterano entrenador ha tocado la tecla, y aunque no llegaran a playoffs, al menos compiten todos los partidos, que ya es algo después del tremendo inicio de temporada.

PHOENIX SUNS 96 - 115 MEMPHIS GRIZZLIES:

Mike Conley fue el gran protagonista del partido entre Suns y Grizzlies. 38 puntos, además de 6 rebotes y 9 asistencias, que suponen su mejor marca de carrera. El base de los de Tennessee cuajó un gran partido y fue el principal artífice de una victoria que consolida todavía más a su equipo en puestos de playoffs. Conley, que lanzó con un 66% de acierto, incluidos 7 de 10 desde la linea de triple, estuvo bien acompañado por Marc Gasol, 18 puntos, que anoche pudo tomarse un respiro y descansar, en cuanto a puntuación se refiere. En Phoenix, Booker fue el mejor con 22-6, mientras que el rookie Marquese Chriss hizo uno de sus mejores partidos como profesional, alcanzando la veintena de puntos (20-6).

EL MVP: Isaiah Thomas (Boston) Poco hay que añadir ya sobre Isaiah Thomas. El jugador más bajito de la NBA está dando un verdadero recital esta temporada, siendo el mejor jugador de la liga en los últimos cuartos. Isaiah, a quien el Garden anoche cantó M-V-P, sumó anoche su 32º partido consecutivo anotando más de 20 puntos, una cifra en la que el récord de los de Massachusets es de 23-9. Una verdadera estrella de la NBA, convertida en el segundo máximo anotador y en All Star por méritos propios. Anoche volvió a demostrar porqué es una de las sensaciones de la liga.

Video of Isaiah Thomas 24 Point 4th Quarter! | 41 Points, 8 Assists | 01.30.17

LO + DESTACADO

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 01.30.17

NBA , 30/01/17

Este

1 Cleveland 32 15 2 Boston 30 18 3 Toronto 29 19 4 Atlanta 28 20 5 Washington 27 20 6 Indiana 25 22 7 Chicago 24 25 8 Charlotte 23 25 9 Milwaukee 21 26 10 Detroit 21 27 11 New York 21 28 12 Miami 19 30 13 Philadelphia 18 29 14 Orlando 19 31 15 Brooklyn 9 39

Oeste

1 Golden State 41 7 2 San Antonio 36 11 3 Houston 35 16 4 L.A. Clippers 30 18 5 Utah 30 19 6 Oklahoma City 28 20 7 Memphis 29 21 8 Denver 21 25 9 Portland 21 28 10 Sacramento 19 29 11 New Orleans 19 29 12 Minnesota 19 29 13 Dallas 18 30 14 L.A. Lakers 16 34 15 Phoenix 15 33

NBA , 30/01/17

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 30.79 2 Isaiah Thomas

BOS 29.39 3 James Harden

HOU 28.80 4 DeMarcus Cousins

SAC 28.45 5 Anthony Davis

NO 28.07 6 DeMar DeRozan

TOR 27.78 7 Kevin Durant

GS 26.29 8 Damian Lillard

POR 26.16 9 LeBron James

CLE 25.64 10 Kawhi Leonard

SA 25.37