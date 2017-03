La noche de los 30.000 de Dirk

Cuando a la pareja Wall-Beal le sumas el talento del croata Bojan Bogdanovic, pasan cosas como las de anoche. Los Wizards cortaron en seco la racha de tres victorias consecutivas de Phoenix a base del talento del nuevo tridente de la Capital, Wall (25-14) tomó las riendas junto a Bradley Beal (27) en el inicio, y la entrada desde el banquillo de Bogdanovic (29), terminó de rematar el encuentro. Los Suns no vendieron barata su piel, pero no pudieron hacer nada ante el despliegue capitalino y los puntos de Eric Bledsoe (30) y Devin Booker (25), fueron finalmente estériles.

Resulta imposible escapar del atractivo que genera ver a un jugador hacer Historia en una cancha de baloncesto y, sobre todo, firmando esos 30.000 puntos a través de una de sus más características jugadas, con éste precioso fade-away:

DIRK REACHES 30,000 CAREER POINTS IN THE MOST DIRK WAY POSSIBLE!#MFFL pic.twitter.com/u0aoF7Ga2R