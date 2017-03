La noche de Westbrook, Jokic y Marcus Morris. Durant se lesiona

Golden State Warriors cayó en Washington por 112-108. En una de las primeras jugadas del partido, Zaz Pachulia impactó contra la rodilla izquierda de Kevin Durant, provocándole una lesión cuyo alcance aún no conocemos. Este percance ha tenido efectos colatelares para José Manuel Calderón, que no fichará por los Warriors. Los Wizards dominaron durante toda la primera parte, pero los Warriors remontaron en la segunda. Stephen Curry falló el triple que hubiera dado la victoria a los Warriors. Bradley Beal y John Wall estuvieron muy acertados, con 25 puntos y 12 y 19 asistencias respectivamente.

Kevin Durant is out for the rest of the game (hyperextended knee) pic.twitter.com/vJZFcyCDN9 — NBA TV (@NBATV) 1 de marzo de 2017

Detroit derrotó a Portland por 120-113. Damian Lillard anotó una canasta a falta de 2 segundos que envió el partido a la prórroga, pero Portland solo fue capaz de anotar 4 puntos en el tiempo extra y perdió el partido. Marcus Morris hizo uno de los partidos de su vida con 37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

y anoche lo volvió a demostrar con unapor 107-125 . Fue una victoria coral del equipo de Colorado, en la que 7 jugadores anotaron más de 10 puntos.

Memphis venció a Phoenix por 130-112. A pesar de lo abultado del marcador, el partido no se rompió hasta el último cuarto, cuando Phoenix no pudo aguantar el ritmo de los Grizzlies. Gran partido del trío de siempre de los Grizzlies, Conley, Randolph y Gasol, todos por encima de los 22 puntos.

Oklahoma venció en un igualado partido a Utah por 109-106. Los Jazz vencían por 4 puntos a falta de 48 segundos, pero un triple y un 2+1 de Westbrook decidieron el partido. El base hizo su 30º triple-doble de la temporada con 43 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Los Hornets vencieron en el Staples a los Lakers por 104-109. Frank Kaminsky y Kemba Walker fueron los artífices de la victoria, ya que ambos anotaron por encima de los 23 puntos.