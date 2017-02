'La Verdad' eclipsa los 42 de Westbrook en la jornada reducida

BROOKLYN NETS 95 -103 TORONTO RAPTORS:

Triunfo sin brillo de los peores Raptors en mucho tiempo (2-8 en los últimos diez) ante unos Brooklyn Nets que suficiente hacen con competir. Los canadienses ganaron gracias a Kyle Lowry (15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias) que consiguió el noveno triple-doble de su carrera, y al buen partido de varios de sus secundarios, como Valanciunas (22 puntos), Ross (17) y Carroll (15), que hicieron que la baja de DeRozan no se notara tanto en este partido como en el resto de los encuentros que han disputado sin el All Star. El equipo de Casey se estiró en el segundo cuarto (29-19) y a partir de ahí siempre mantuvieron ventajas considerables que les permitían estar tranquilos, sin embargo, de la mano de Brook Lopez (20-7), Kilpatrick (18) y Booker (15-10), los Nets consiguieron bajar la distancia a cuatro puntos en el último cuarto. Justo en ese momento, Lowry cogió la batuta y cerró el partido para que los Raptors cerraran una racha de dos partidos perdidos. Aún así, se mantienen cuartos por detrás de Wizards, y por delante de los Hawks, en los puesto de playoffs, unos puestos que quedan muy lejos para unos Nets que llevan 1-20 en sus últimos 21 partidos. Tremendo.

BOSTON CELTICS 107 - 102 LOS ANGALES CLIPPERS:

Probablemente, uno de los partidos más emotivos que se verán en mucho tiempo en Boston. El TD Garden se engalanó para recibir por última vez a una de sus mayores leyendas de todos los tiempos y a su jugador más importante en las últimas décadas. Paul Pierce, que llegaba al Garden con la camiseta de los Patriots, jugaría su último partido en Boston, esta vez vestido con los colores de los Clippers, justo 18 años después de debutar con los Celtics. 'The Truth', máximo anotador de la historia del pabellón con más de 12.000 puntos, embargado por la emoción agradecía el cariño con un beso al logo de los Celtics en el centro de la cancha. No era un día más para la parroquia de Massachusets, era el día de despedir a su gran ídolo.

En cuanto al partido, victoria importante de unos Celtics que ya se han consolidado como los segundos mejores de la Este, y más todavía con una racha vigente de siete victorias seguidas. Los Clippers, que siguen notando la baja de Chris Paul, se perdieron pronto, en el primer cuarto, y fueron a remolque durante todo el partido. Los locales no conseguían romper el encuentro, sin embargo, siempre se mantenían en torno a los diez puntos de diferencia. Como no, Isaiah Thomas (28 puntos y 8 asistencias) marcaba el ritmo de los locales mientras que Horford lideraba la defensa (13 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias), además, hasta cinco jugadores más superaron los dobles dígitos en puntuación. Por su parte, los Clippers se mantenían en el partido gracias a Griffin (23/8/4), Jamal Crawford (23) y Felton (16). Un triple de Paul Pierce, celebrado por todo el Garden cerraba el círculo de una noche imborrable en la memoria de todos los asistentes, que cantaron "Thank You Paul" como el mejor homenaje posible a su leyenda.

OKLAHOMA CITY THUNDER 105 - 99 PORTLAND TRAILBLAZERS:

Gran partido el vivido anoche en Oklahoma que cerró el equipo local gracias, como no, a un Russell Westrbook histórico. Se quedó sin su triple doble habitual, pero sumó 42 puntos y 8 asistencias para conseguir una victoria valiosa para su equipo. En un duelo de backcourts, fue el de Oklahoma el que más brilló. Además del base local, Victor Oladipo se fue hasta los 24 puntos y 13 rebotes, mientras que Lillard acabó con 29 puntos y McCollum con 19. Y es que, a pesar de no estar acertados en el triple (22%), dominaron en las asistencias y en los rebotes, algo fundamental para conseguir la victoria. Los Blazers, que llegaron a reducir la diferencia a tres puntos (93-96) con dos minutos para jugarse, no supieron culminar la remontada, y los Thunder, de la mano de Oladipo y Westbrook, cerraron un partido que jugaron mejor que sus rivales. De esta manera, los locales afianzan su séptima plaza en el Oeste, y se quedan a tan sólo medio partido de los Grizzlies, mientras que los Blazers se alejan de la octava plaza, que ahora ocupan los Nuggets.