LaMarcus Aldridge, baja indefinida por una arrítmia cardíaca

San Antonio Spurs ha anunciado que LaMarcus Aldridge estará de baja por un periodo indefinido de tiempo debido a un arritmia cardiaca. Según informa la franquicia, todas las partes implicadas han concluído que es la mejor decisión en este momento para el jugador, mientras se completan todos los tests y pruebas necesarios para determinar el alcance de la dolencia.

LaMarcus Aldridge will be out for an indefinite period due to an occurrence of a minor heart arrhythmia. pic.twitter.com/s0D2Enc6RO