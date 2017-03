Larry Sanders vuelve a la NBA tras fichar por Cleveland Cavaliers

Larry Sanders vuelve a la NBA. Lo hace con 28 años tras casi dos de ausencia en la élite del baloncesto. Sanders será el refuerzo interior que Cleveland Cavaliers estaban buscando tras la desgraciada lesión de Bogut.

Las conversaciones llevaban días intensificándose y hoy se han materializado con el sí de ambas partes y el examen médico que el jugador ha debido superar. La información ha sido adelantada en primicia por Shams Charania, de The Vertical.

Tras el fin del período de traspasos, los Cavs se movieron fichando a Deron Williams y Andrew Bogut. En el caso de Bogut, el australiano se lesionó tras menos de un minuto en su debut con el equipo campeón. El percance se unía al de Chris Andersen y a la también baja -temporal- de Kevin Love, lo que ha obligado a David Griffin a fichar de nuevo para tener una rotación más larga.

Retorno a la gran liga

Esto supone una redención para Sanders, que vuelve a la NBA tras los problemas que le obligaron a abandonarla.

Entre 2014 y 2015 el jugador acumuló dos sanciones por consumo de marihuana, que escondía una situación personal más complicada. Se metió en rehabilitación por problemas como ansiedad, depresión y desórdenes de comportamiento y decidió abandonar el baloncesto profesional.

En 5 temporadas había promediado 6'5 puntos, 5'8 rebotes y 1'8 tapones por partido.