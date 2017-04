LeBron James eclipsa a todos en una noche histórica y Marc coge aire

Video of Top 5 NBA Plays Of The Night April 20, 2017

LA CRÓNICA

INDIANA PACERS 114 - 119 CLEVELAND CAVALIERS:

Pocas personas olvidarán lo ocurrido anoche en Indiana durante el tercer partido de la serie entre Pacers y Cavs. LeBron James dio un manotazo encima de la mesa y asombró al mundo con una actuación tan sobrenatural como él mismo. 41 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, para liderar la remontada de su equipo, que perdía de 25 al descanso ante unos Pacers que vivieron las dos caras de una misma moneda. Durante el primer tiempo se mostraron esplendorosos, confiados en su trabajo y realmente acertados, mientras que en la segunda parte, se desplomaron ante el liderazgo de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. La remontada, es la más grande al descanso en la historia de los playoffs. Y todo ello a pesar del tremendo esfuerzo de Paul George. 'El Príncipe' acabó con 36 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias, situándose un día más al mismo nivel que LeBron, y demostrando ser uno de los mejores en la actualidad. Sin embargo, la diferencia estuvo en los compañeros de ambos, ya que a pesar de no tener a un Kyrie Irving acertado, los Cavs acabaron con seis jugadores, además del propio James, superando la barrera de los 13 puntos, mientras que en los Pacers, tan sólo cuatro pasaron los diez puntos. La serie ahora, 3-0, ya sólo depende de un LeBron que busca seguir haciendo historia, ayer, volvió a demostrar que su sed sigue sin saciarse.

Video of The Cleveland Cavaliers Complete the Historic Comeback in Indiana | April 20, 2017

MILWAUKEE BUCKS 104 - 77 TORONTO RAPTORS:

El ambiente en Milwaukee era el de las grandes ocasiones, y su equipo, lo sabía. Los Bucks no desaprovecharon la oportunidad y se pusieron por delante otra vez en la serie, gracias en parte a los 20 puntos de Khris Middleton y a los 19 puntos y 8 rebotes de Giannis Antetokoumpo, aunque el partido, los de Kidd lo dominaron desde la defensa. Y es que los Raptors, en otro día de Expediente X, se quedaron tan sólo en 77 puntos, siendo Kyle Lowkry y Delon Wright, con 13 cada unos, los máximos anotadores del equipo. De hecho, tan sólo en el último cuarto, y con todo decidido, superaron los 20 puntos en uno de los cuatro periodos. Un 33% en TC y un 27% en T3, al contrario que unos Bucks que superaron el 50% en ambas facetas.

Video of Giannis Antetokounmpo, Greg Monroe, and Khris Middleton Lead Bucks Past Raptors | April 20, 2017

MEMPHIS GRIZZLIES 104 - 94 SAN ANTONIO SPURS:

Victoria importantísima de los Grizzlies ayer para poner el 2-1 en la eliminatoria y evitar que los Spurs vuelvan a Texas con tres victorias, lo que sería algo prácticamente deciviso. Marc Gasol, Mike Conley y Zach Randolph respondieron a las exigencias de sus aficionados y entre los tres se combinaron para 66 puntos, superando todos los veintena. En los Spurs, los ajustes realizados sobre Kawhi Leonard fueron un problema para el alero, que no encontró ritmo y acabó con 18 puntos sólo, dos más que LaMarcus Aldridge que terminó con 16 y 11 rebotes. Una defensa más aguerrida para bajar los porcentajes de los Spurs, y un mejor movimiento de balón posibilitó que los Memphis se hicieran con la primera victoria de la serie. Video of Marc Gasol, Mike Conley, and Zach Randolph Lead The Grizzlies to Victory | April 20, 2017

EL MVP: LeBron James (Cavaliers)

El Rey nos volvió a deleitar con una actuación histórica el día que superaba en puntos totales a Kobe Bryant. Remontó 25 puntos para su equipo. Leyenda.

Video of Beasts Of The East LeBron James and Paul George Duel it Out | April 20, 2017