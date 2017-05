LeBron James hace un partido horrible y los Celtics ganan sobre la bocina en The Q

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 21, 2017

LA CRÓNICA

Después de las dos palizas de recibieron en Boston, los Celtics tenían como objetivo evitar la barrida en las Finales de Conferencia, y eso sin contar con Isaiah Thomas, lesionado por lo que queda de temporada. Sin embargo, el partido empezó como los dos anteriores, con Cleveland dominando. En el partido los Cavs usaron el medio que más les gusta: los triples. Kyrie Irving, Kevin Love y JR Smith estuvieron muy acertados durante toda la primera mitad y mantuvieron una distancia superior a los 10 puntos.

Video of Kevin Love and Kyrie Irving light up the first half in Cleveland | May 21, 2017

No estaba siendo el partido de LeBron James. La estrella de los Cavaliers eligió para el día de ayer el papel de distribuidor y se dedicaba a doblar pases para sus tiradores. Los Celtics tenían a Horford y Smart como referencias ofensivas, pero otros jugadores también aportaban, como Olynyk y Bradley.

A pesar de los esfuerzos de estos jugadores, el trabajo Celtic era insuficiente. La diferencia aumentaba a los 20 puntos en los inicios de la segunda mitad. Aun así, los Celtics no le perdían la cara al partido y reducían la ventaja a 5 puntos al final del tercer cuarto.

Video of The Boston Celtics Drain 18 Three Pointers In Game Three | May 21, 2017

El último cuarto empezó con incertidumbre. Las diferencias se habían acortado y los Celtics empataban el partido a falta de 5 minutos. El equipo de Boston jugaba mucho mejor y encontraba a un inspirado Kelly Olynyk que anotaba tiros abiertos. El partido se mantenía igualadísimo y JR Smith empataba el partido con un triple a falta de 36 segundos. Jerebko ponía por delante a los Celtics e Irving igualaba de nuevo 10 segundos. En la última jugada, Avery Bradley recibió una serie de bloqueos indirectos que le dejaron solo para tirar un triple prácticamente sobre la bocina y finiquitó el partido.

Video of Avery Bradley Rattles in The Last Second Shot For The Win! | May 21, 2017

Marcus Smart hizo un partidazo en ausencia de Thomas y fue el máximo anotador de los Celtics con 27 puntos. Otros 5 jugadores superaron la barrera de los 10 puntos para hacer de los Celtics un equipo más coral e impredecible que en partidos anteriores. Por parte de los Cavs, LeBron hizo uno de sus peores partidos en playoffs, con solo 11 puntos y 4/13 en tiros. Love e Irving anotaron 28 y 29 puntos respectivamente, pero no pudieron rematar el partido sin la habitual aportación de su líder.

EL MVP: MARCUS SMART (CELTICS)

El base de los Celtics siempre se ha caracterizado por ser un jugador defensivo, una lapa que lograba frenar a las estrellas rivales. Sin embargo, la baja de Isaiah Thomas obligaba a Smart a asumir más responsabilidades ofensivas y cumplió sobradamente. 27 puntos para un jugador cuya inesperada aportación impulsó a los Celtics a la victoria.