Lebron se pasea en el TD Garden, 2-0 y vuelta a Cleveland

La Crónica

El Impacto de "El Rey"

Lo que muchos de nosotros nos negábamos a creer, ocultando quizá cierta inocencia, se confirmó en la noche de ayer. No es que los Cavs estén liderando la serie, es que están ganando con mucha más facilidad a los Celtics que a cualquier otro equipo en eliminatorias previas. Desde luego los Boston Celtics son un gran equipo, simplemente les ha tocado vivir la plenitud de ese montruo que es Lebron James. 30 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes que para nada reflejan el dominio mostrado en la noche de ayer frente a los verdes. Como no podía ser de otra manera, la confianza de contar con James libera a sus compañeros de un gran peso, y les permite centrarse en sus tareas de forma más eficiente. Lo que permite que haya una gran cantidad de jugadores cercanos a los diez puntos. Además, los Cavs cuentan con la influencia directa del propio James, que suma 7 nuevos pases de canasta y se coloca a menos de 500 de John Stockton en el taing histórico de Playoffs.

El Big 3

Ante tal despliegue de juego, es posible pasar por alto el privilegiado estado de forma en el que han llegado, a estas Finales de Conferencia, Kyrie Irving y Kevin Love. Sin apenas despeinarse, el número dos de los Cavs anotó 23 puntos con un 72% en tiro de campo, para la desesperación de sus defensores, que no fueron capaces de frenar en uno contra uno de Irving. Kevin Love por su parte obtiene beneficio de cada acción, aprovechándose de la fragilidad de los Celtics en el rebote, nuevo doble-doble (21 pts, 12 rbs) para el ex de Minnesota que tendrá un papel vital en unas cada vez menos hipotéticas finales frente a los Warriors.

Video of The Cavs Big 3 Pave the Way for a 2-0 Series Lead in Boston | May 19, 2017

Depresión en los Celtics

Con el TD Garden silenciado hace minutos, los Cavs celebran la victioria que parece el final anímico de la serie. La sensación, atendiendo en las caras del banquillo de los Celtics, era una mezcla de impotencia y tristeza sabiendo que estan a años luz del nivel baloncestístico que demuestran Lebron James y sus Cavs. Solo medio cuarto duraron los locales, que tuvieron en el rookie Jaylen Brown (19 pts) a su máximo anotador, quizas la única noticia buena para los verdes. Isaiah Thomas, con solo dos tiros libre anotados, se marchó con un desastroso 0/6 en tc. Sólo Horford (11 pts) y Avery Bradley (13) lograron superar la decena, siendo su actuación igualmente muy pobre, 6/17 en tc para Bradley. Los Celtics debem recomponerse, sacar el orgullo y luchar hasta el último minuto, sin embargo parece que la distancia es insalvable y que los Cavs cerrarán la serie en cuatro partidos.

Video of LeBron with the Highlight Reel Chasedown Block | May 19, 2017

EL MVP: LEBRON JAMES (CLEVELAND CAVALIERS)

Una vez más los Cavs arrasaron el TD Garden y una vez más Lebron impuso su ley sobre el parquet. Sus números no son trascendentes cuando se observa la pasmosa facilidad con la que parece penetrar las defensas rivales, o perforarlas de media y larga distancia. Lebrón no juega contra Isaiah o los Celtics. Juega contra los Warriors del 72-9 con Durant, juega contra Jordan, y juega contra la historia.

Video of Best of LeBron James Game 2 Eastern Conference Finals | May 19, 2017

