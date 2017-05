Leonard guía a los Spurs; LeBron supera a Abdul-Jabbar

Video of Top Five NBA Plays Of The Night | May 3, 2017

LA CRÓNICA

Los Spurs igualaron la serie después de imponerse a los Rockets en un partido que se decidía con un espectacular último periodo de San Antonio. Kawhi Leonard (34p, 8a, 7r) estuvo omnipresente y lideraba el triunfo de unos Spurs que consiguieron superar la lesión de Tony Parker a comienzo del último periodo. El base francés se lesionó en su rodilla izquierda y será sometido hoy mismo a una resonancia magnética para valorar el alcance de la lesión. Gris partido de Harden (13p) en unos Rockets que tuvieron en Anderson (18p, 8r) a su jugador más destacado. Gasol (6p, 13r) fue titular y fue importante en la faceta reboteadora a pesar de su mal día en el lanzamiento (3 de 11 en tiro de campo)

Video of Spurs Pull Away With 33-13 Fourth Quarter In Game 2 | May 3, 2017

CLEVELAND CAVALIERS 125 - 103 RAPTORS (2-0)

Segundo partido de las semis de conferencia y mismo guión que el primero. Cleveland Cavaliers se llevó la segunda victoria, sumando ya 17 partidos ganados y tan sólo una derrota en casa en playoffs desde que LeBron James volvió a ‘The Land’ en 2015. El equipo de Tyronn Lue volvió a dominar el partido, y ya desde el primer cuarto jugó con ventajas alrededor de los diez puntos. Con un James (39) omnipresente, los locales volvieron a demostrar haber dado un paso más en su nivel y haber recuperado su mejor forma. Apretando en defensa y muy lúcidos en ataque, como si el descanso de la última semana les hubiera transformado en la apisonadora que fueron a principios de temporada. Y eso que Casey volvió a apostar por el small-ball desde el principio, como en la serie ante Bucks, pero la falta de acierto de DeRozan (5), que terminó la primera mitad con un punto tan sólo, penalizó demasiado a un equipo que tenía a Valanciunas (23) entonado pero demasiado solo.

Video of LeBron James and Kyrie Irving Take Over In The Third Quarter! | May 3, 2017

Podría haber sido peor todavía si la lesión de Lowry hubiera sido seria. El base topó con Powell y sembró el pánico en Toronto, pero al final todo se quedó en un susto. Pero ni siquiera eso espoleó al equipo ‘del Norte’, que seguía a merced de LeBron James y de Kyrie Irving (22 y 11), que despertó en el tercero. A mediados de dicho cuarto, los Cavs pondría la máxima en 20 puntos, lo que dejaba el partido prácticamente sentenciado. Una ventaja que aumentaría hasta los 30 en el último cuarto gracias a un triple de Channing Frye (18). Sin ataque colectivo, con poco movimiento de bola, con un DeRozan totalmente fuera de partido, y con los secundarios sin grandes actuaciones, los de Casey no pudieron seguir el ritmo de unos Cavaliers que ya han vuelto a subir una marcha más y ya ha entrado definitivamente en los playoffs.

Video of LeBron James and Kyrie Irving Lead Cavs to Game 2 Victory in Cleveland | May 3, 2017

EL MVP: KAWHI LEONARD (SAN ANTONIO SPURS)

Video of Kawhi Leonard Goes For 34 Points, Career-High 8 Assists in Spurs Game 2 Victory! | May 3, 2017