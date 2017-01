Leonard, a lo Duncan, deja en nada el partidazo de Ricky; Heat sorprende a Rockets

21 puntos y 14 asistencias de Ricky Rubio para responder a los rumores de traspaso

James Harden logra un nuevo triple doble, pero los Rockets caen ante Miami

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Lucas Nogueira (Raptors) 3 pts 2 reb Bojan Bogdanovic (Nets) 11 pts 3 reb Luis Scola (Nets) No jugó Justin Hamilton (Nets) 9 pts 5 reb 1 asi Goran Dragic (Heat) 21 pts 8 reb 8 as Nikola Mirotic (Bulls) 6 pts 5 reb Ricky Rubio (Wolves) 21 pts 2 reb 14 as Nemanja Bjelica (Wolves) 6 pts 4 reb 3 as Pau Gasol (Spurs) 3 pts 5 reb Juancho Hernangómez (Nuggets) 1 reb 1 tap José Calderón (Lakers) 1 reb 2 as Marcelinho Huertas (Lakers) No jugó

LA CRÓNICA

Cuarta victoria consecutiva de Toronto Raptors para mantenerse en la estela de los Cavaliers. Anoche, se encomendaron a la mejor versión de DeMar DeRozan, que brilló con 36 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, y un sorprendente Cory Joseph, que logró su career high con 33 puntos, supliendo a la perfección la ausencia por descanso de Kyle Lowry. Enfrente tuvieron a unos Nets que, como de costumbre, compitieron hasta el final pero sin ser una amenaza real, más allá de los 28 puntos y 8 rebotes de Brook López. Los de Brooklyn se asientan ya en el pozo de la Conferencia Este con 11 derrotas consecutivas.

Video of Back to Back Blocks from Nets and Raptors in Brooklyn | 01.17.17

Miami Heat logró una sorprendente victoria en el AmericanAirlines Arena en la visita de los Rockets, que están dejando escapar varios partidos ante equipos de la tabla baja. A pesar de una nueva exhibición de James Harden (40 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias con 30 tiros de campo intentados), el desacierto en el tiro exterior (9/39) y las ausencias de Gordon y Anderon, condenaron a los Rockets, que en este 2017 se están mostrando más “terrenales”. Sí volvió Clint Capela, aunque todavía lejos del gran nivel con el que se lesionó. En los Heat, la dirección de Goran Dragic, con 21 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias fue lo más destacado. Hasta 6 jugadores anotaron más de 14 puntos, con Ellington (18) y Waiters (17) como los más acertados.

Video of James Harden 13th Triple Double | 40 Pts, 12 Ast, 12 Reb | 01.17.17

Los Bulls siguen en caída libre y anoche no pudieron celebrar un nuevo canastón de Butler en el “clutch”. Al tiro del escolta le respondió Wesley Matthews con un triple completamente liberado que dio la victoria a los Mavericks. Los de Dallas, después del peor arranque de toda su historia, están a tan solo 3 partidos de los puestos de PlayOffs, mientras que los Bulls siguen en la cuerda floja por no caerse de los 8 primeros. Durante el partido, los “Mavs” lograron ventajas superiores a los 10 puntos, pero una reacción de los locales al final del tercer cuarto puso el partido empatado y dejó un último cuarto realmente igualado. Jimmy Butler volvió a tirar del carro de los suyos y se quedó a la mínima de lograr un triple-doble (24 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias, mientras que Robin López hizo un gran trabajo en ambos lados de la pista, acabando con 21 puntos y 5 rebotes. En los Mavericks, 20 puntos para Harrison Barnes y 18 para Seth Curry (¿Aspirante a MIP?).

Aquí, el trepidante último minuto que acabó con victoria de los visitantes

Video of Matthews NAILS Game-Winning 3 After Butler's Go-Ahead Shot! | 01.17.17

En una oda al baloncesto ofensivo entre dos de las peores defensas de la NBA, los Nuggets vencieron a los Lakers por 121-127. Por tercer partido consecutivo, Nikola Jokic estuvo a un nivel extraordinario, con 29 puntos y 15 rebotes para afianzarse como la nueva sensación en Denver. Le acompañaron en la veintena de puntos Faried y Barton, con 20 y 26 puntos respectivamente. Los Lakers, a pesar de su buen partido en ataque, no se esforzaron lo más mínimo en bajar la producción ofensiva de su rival, y así es imposible ganar a nadie. Nick Young (22), Lou Williams (24) y Jordan Clarkson (19) volvieron a formar un tridente potente en el exterior, pero eran respondidos constantemente por el colectivo de los Nuggets. Una de las mejores noticias para los angelinos, el mejor partido del rookie Ivica Zubac esta temporada, con 11 puntos y 13 rebotes. Juancho Hernangómez disputó 7 minutos en los que atrapó un rebote y puso un tapón.

Video of Wilson Chandler Two-Handed Throw Down vs. the Lakers | 01.17.17

Victoria, mucho más sufrida de lo esperado, de San Antonio Spurs ante esta versión mejorada de los Wolves. Ricky Rubio, del que ayer se hablaba que será traspasado antes de que finalice el cierre de mercado, respondió a los rumores con su mejor partido esta temporada: 21 puntos, 2 rebotes, 14 asistencias y 2 robos. El base estuvo a un nivel sensacional, sobre todo atacando el aro (fue 14 veces a la línea de personal, anotando 13) y dirigiendo a unos Wolves que parecen haber encontrado el camino. 41 puntos anotaron en el segundo cuarto para irse con ventaja al descanso, aunque finalmente no lograron la victoria. A pesar de que tuvieron que dar más minutos de la cuenta a sus titulares, el buen partido de Towns (27+16) y LaVine (18+4) permitió que los Wolves tuteasen durante muchos minutos a los Spurs, donde Gasol solamente disputó 17 puntos para anotar 5 puntos. Sin embargo, Kawhi Leonard desequilibró la balanza con 34 puntos y 7 rebotes. LaMarcus Aldrige le acompañó con 29 tantos.

EL MVP: KAWHI LEONARD A pesar del triple-doble de James Harden, la victoria de San Antonio y los números de Leonard merecen el MVP de la noche: 37 puntos con una serie de tiro casi perfecta (12/17 en TC; 2/3 en T3; 8/9 en TL), 7 rebotes, 5 asistencias y un robo para liderar a los suyos, que siguen acechando ese primer puesto del Oeste. Además, Leonard se convirtió en el primer spur desde Tim Duncan (2003) en encadenar cuatro partidos consecutivos anotando más de 30 puntos. No estará en los focos para el MVP, pero el alero de San Antonio sigue mejorando cada día en una de las franquicias que siempre aspira a llegar lejos en PlayOffs. Veremos hasta donde. Video of Kawhi Leonard Drops 34 on T'Wolves | 01.17.17 LO + DESTACADO Video of Top 5 NBA Plays of the Night: 01.17.17 NBA , 17/01/17 Este 1 Cleveland 29 11 2 Toronto 27 13 3 Boston 26 15 4 Atlanta 24 17 5 Washington 21 19 6 Indiana 21 19 7 Milwaukee 20 20 8 Chicago 21 21 9 Charlotte 20 21 10 Detroit 19 24 11 New York 18 24 12 Orlando 17 26 13 Philadelphia 13 26 14 Miami 11 30 15 Brooklyn 8 32 Oeste 1 Golden State 35 6 2 San Antonio 31 9 3 Houston 32 11 4 L.A. Clippers 29 14 5 Utah 27 16 6 Oklahoma City 25 18 7 Memphis 25 18 8 Portland 18 25 9 Denver 16 23 10 Sacramento 16 24 11 New Orleans 16 26 12 Minnesota 14 27 13 L.A. Lakers 15 30 14 Dallas 13 27 15 Phoenix 13 28 NBA , 17/01/17 Puntos 1 Russell Westbrook

