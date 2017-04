Lillard (59 pts) se viste de mago y eclipsa una noche llena de sorpresas

Video of Top 10 NBA Plays Of The Night | April 8, 2017

LA CRÓNICA

BULLS 106 – 107 NETS

Spencer Dinwiddie anotó cuatro tiros libres en los últimos 13.6 segundos del partido y los Nets acabaron llevándose una victoria que pone contra las cuerdas a los Bulls. Esta derrota de los de Chicago asegura a los Hawks un puesto en postemporada. Jimmy Butler (33 pts y 7 rb) fue el mejor de unos visitantes que recuperaban a Dwyane Wade (14 pts y 7 rb) y en el que Nicola Mirotic (4 pts y 7 rb) no tuvo una buena noche. Los Bulls se dejaron remontar en el último cuarto, donde los de Brooklyn anotaran 32 puntos y se complican su participación en playoffs tras la victoria de los Heat frente a los Wizards. En los Nets, además de Dinwiddie, que acabó el choque con 19 puntos, Caris LeVert (19 pts) y Rondae Hollis-Jefferson (16 pts y 12 rb) cuajaron un gran encuentro.

HEAT 106 – 103 WIZARDS

Una bandeja de James Johnson (15 pts y 11 rb) a falta de 11 segundos puso por delante a unos Heat que remataron el partido con dos tiros libres de Josh Richardson tras pérdida de Oubre Jr. De esta manera, los de Florida, que tuvieron a Hassan Whiteside como máximo anotador con 30 puntos, se colocan novenos empatados a victorias con los Bulls que marchan octavos. Por su parte la franquicia capitalina dejó escapar la oportunidad de igualar a los Raptors en tercera posición y de momento deberán conformarse con la cuarta plaza.

Video of Hassan Whiteside's 30 and 12 Ignite the Heat Over the Wizards | April 8, 2017

CLIPPERS 98 – 87 SPURS

Victoria importantísima para el conjunto que entrena Doc Rivers, ya que unida a la derrota de los Jazz, les colocan en una cuarta plaza que les daría el factor cancha en postemporada. Chris Paul (19 pts, 8 rb y 8 as) llevó la manija del partido y DeAndre Jordan fue el amo y señor de la zona restringida con 17 puntos y 17 rebotes. Mientras que en la franquicia tejana, que ya no se juega nada, el mejor fue Kawhi Leonard con 28 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Pau gasol ayudó con 15 puntos y 7 rebotes, aunque no fueron suficientes para evitar la quinta victoria consecutiva de los Clippers.

15 puntos y 7 rebotes para @paugasol ante los Clippers pic.twitter.com/r67xMphzZu — NBA Spain (@NBAspain) 9 de abril de 2017

JAZZ 86 – 101 BLAZERS

Damian Lillard, que anotó 59 puntos, eclipsó un partido en el que había mucho en juego. Los Jazz luchan por la cuarta plaza, mientras que los de Oregón no quieren irse todavía de vacaciones. El base nacido en Oakland empezó el partido muy enchufado y acabó el primer cuarto con 26 puntos en su haber. Un autentico escándalo que acabó con Lillard firmando la tercera mejor marca anotadora de la temporada (70 pts Broker y 60 pts Thompson) y la mejor de su franquicia. Además lo hizo sin perder un solo balón y anotando 9 triples. Los locales salieron muy motivados desde el principio y ya dominaban de 14 puntos al final del primer periodo. Aunque los de Salt Lake City se acercaron en el marcador antes del descanso, otro arreón de los Blazers en el tercer cuarto, fue suficiente para que la victoria se quedara en casa y los de Portland tengan ya pie y medio en playoffs.

PELICANS 101 – 123 WARRIORS

Decimocuarto partido consecutivo que ganan unos Warriors en los que además ayer volvía Kevin Durant tras 41 días fuera de las canchas. Sin Curry por una contusión en la rodilla izquierda, pero con “Durantula”, los de la bahía pasaron por encima de los Pelicans, igualando a los Lakers del Showtime al repartir al menos 30 asistencias en 50 partidos. Pero ayer todos los ojos estaban puestos en el “35” de los de Oakland, que no falló. Doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, con un mate a aro pasado en el primer balón que tocó, enloqueciendo así a una grada entregada con el de Washington. Klay Thompson aportó 20 puntos y el banquillo de los de Steve Kerr hizo el resto. JaVale McGee (16 pts y 7 rb), Ian Clark (17 pts) e Iguodala (15 pts, 5 rb y 5 as). En los Pelicans no jugaron ni Davis ni Cousins.

Video of Kevin Durant Returns With A Reverse Jam! | April 8, 2017

Y ADEMÁS... Séptima victoria en los últimos diez partidos para los de Boston, que tras ganar a los Hornets, siguen con opciones de arrebatar el liderato a los Cavaliers. Isaiah Thomas volvió a ser el mejor de los suyos con 32 puntos. Video of Isaiah Thomas (32 Pts) and Kemba Walker (23 Pts) Clash in Charlotte | April 8, 2017 37 puntos de Paul George para que los Pacers acaricien los playoffs tras la victoria de anoche frente a los Magic. Video of Paul George's 37/7/6 Pushes Pacers Past Orlando | April 8, 2017 Los Bucks, de la mano de Giannis Antetokounmpo (20 pts y 10 rb) sellaron su pase a playoffs tras ganar a los Sixers.

EL MVP: DAMIAN LILLARD (BLAZERS)

Video of Damian Lillard CAREER and BLAZERS FRANCHISE HIGH 59 POINTS | April 8, 2017