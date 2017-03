Lillard destroza a Miami, monstruoso partido del Big-Three de los Cavs

Video of Top 10 Plays Of The Night | March 19, 2017

LA CRÓNICA

LOS ANGELES LAKERS 120 -125 CLEVELAND CAVALIERS

Casi sorpresa la que se vio en el Staples. La mala racha de resultados de los de Walton junto al respiro que se habían tomado las estrellas Cavs en la noche anterior al descansar contra los Clippers auguraba un partido muy sencillo y sin sufrir para los visitantes. No fue así. Los Lakers se pusieron por delante en el segundo cuarto y mantuvieron casi siempre ventajas de entre 5-10 puntos. Hasta que llegó el último cuarto y con él el arreón final del Big-Three Cavalier que supuso la remontada y la victoria. 46 puntos de Irving, 34-6-7 de LeBron y 21 puntos y 15 rebotes para Kevin Love. Cuando tus tres estrellas suman más de 100 puntos es complicado no perder. Por parte angelina destacó un inspirado D'Angelo Russell con 40 puntos. Y buenos minutos del rookie Brandon Ingram (18p y 6r).

SAN ANTONIO SPURS 118 - 102 SACRAMENTO KINGS

Victoria fácil para los Spurs en el AT&T Center. Sacramento solo opusieron resistencia en el primer cuarto, donde llegaron a ganar por más de 10 puntos. Pero ya en el segundo la maquinaria de San Antonio empezó a funcionar y una vez se pusieron por delante los Kings no tuvieron nada que hacer. Ventajas de unos 15 puntos durante casi todo el partido y largas rotaciones que permitieron a Popovich hacer descansar a sus jugadores más importantes (nadie llegó a los 30 minutos). A destacar nuevamente el buen partido de Pau desde el banquillo (22p y 9r). Por parte visitante, buen hacer de jugadores jóvenes como Buddy Hield (18p), Labissiere (14p y 7r) o Cauley-Stein (18p).

MIAMI HEAT 104 - 115 PORTLAND TRAIL BLAZERS

Todo es más fácil cuando tu jugador estrella está inspirado. Ayer fue uno de esos días para Damian Lillard. 49 puntos (9/12 en triples) para el base de Portland para derrotar a los sorprendentes Heat en Miami. Gran segunda parte de los Blazers que les permitió mantener las ventajas necesarias para que los pequeños parciales de los hombres de Spoelstra no llegaran a darle la vuelta al marcador. Además de Lillard, nuevo gran partido de Nurkic como Blazer (21p y 12r). Por parte local el mejor fue James Johnson desde el banquillo (24p y 7r)

NEW ORLEANS PELICANS 123 - 109 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Parece que la racha de victorias que viveron los Wolves hace un par de semanas ha llegado a su fin y ya suma 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Anoche en New Orleans fueron por delante durante toda la primera mitad de la mano de un buen Ricky (10p y 14a) y los puntos de sus dos jóvenes estrellas: Towns (33p) y Wiggins (25p). Pero como viene siendo habitual esta temporada, en la segunda mitad los Wolves pierden toda ventaja conseguida en la primera parte y ante los Pelicans no fue una excepción. Anthony Davis (28p y 12r) también brilló en el bonito duelo de pívots de presente y futuro con Towns; y Jordan Crawford (22p) ejerció de perfecto microondas para dinamitar el partido y conseguir darle la vuelta al marcador. Esta derrota aleja más a Minnesota de poder disputar de Playoffs y permite a los Pelicans seguir soñando.

PHILADELPHIA 76ERS 105 - 99 BOSTON CELTICS

Sorprendente derrota de los Celtics en Philadelphia perdiendo así una buena oportunidad para acariciar la primera posición de la Conferencia Este. Los verdes parecían tener el partido controlado en el tercer cuarto donde disfrutaron de cómodas ventajas de hasta 10 puntos, pero Dario Saric no estaba dispuesto a perder. El gran candidato ahora para el Rookie Of The Year se fue hasta los 23 puntos. Acompañado por Covington (16p y 8r) le dieron la vuelta al partido haciendo estéril el 27-8-6 de Al Horford.

Y ADEMÁS... Cómoda victoria de los Raptors ante los Pacers . DeRozan (22p) fue nuevamente el más destacado.

ante los . (22p) fue nuevamente el más destacado. A los Pistons les vale una buena segunda mitad para derrotar a los Suns . 18 puntos y 18 rebotes de Andre Drummond y 23 puntos de Caldwell-Pope fueron suficientes.

les vale una buena segunda mitad para derrotar a los . 18 puntos y 18 rebotes de y 23 puntos de fueron suficientes. Los Mavs ganaron en Brooklyn con 23 puntos y 9 rebotes de Dirk Nowtizki.

EL MVP: DAMIAN LILLARD (PORTLAND TRAIL BLAZERS)

