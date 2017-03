Los Bulls acaban con la racha de los Warriors; Lillard le gana el duelo a Westbrook

Lillard (33) le gana el duelo a Westbrook (45)

Con Alan Williams a la cabeza, los Suns vencen a unos Hornets en crisis

ESPAÑOLES BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 9 puntos y 6 rebotes Nikola Mirotic (Bulls) 5 puntos y 2 rebotes Serge Ibaka (Raptors) Su equipo no jugó Willy Hernángomez (Knicks) Su equipo no jugó Juancho Hernángomez (Nuggets) Su equipo no jugó José Calderón (Sin equipo) No jugó Marc Gasol (Grizzlies) Su equipo no jugó Ricky Rubio (Wolves) Su equipo no jugó Sergio Rodríguez (Sixers) Su equipo no jugó Pau Gasol (Spurs) Su equipo no jugó

LO + DESTACADO

LA CRÓNICA

CHICAGO BULLS 94 - 87 GOLDEN STATE WARRIORS: Más tarde o más temprano tenía que llegar, y fue ayer, cuando los Warriors, por primera vez desde el 7 de Abril de 2015, perdían su segundo partido consectuvo en temporada regular. Una derrota que llega en el peor momento del proyecto comandado por Steve Kerr y con Kevin Durant de baja. Los Warriors, nada acertados en el ataque, especialmente unos Splash Brothers que firmaron un 3-22 desde la línea de tres puntos, se vieron superados por unos Bulls que ya son sextos en el Este. Comandados por un buen Jimmy Butler (22 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 4 robos), el equipo de Illinois peleó duro durante todo el partido para llevarse la victoria, y primero con un gran Rondo en el tercer cuarto, y segundo de la mano de Wade, Butler y Zipser, ya en el cuarto, sacaron la ventaja suficiente para estar tranquilos en los últimos instantes. Al final, Curry terminó con 23 puntos, y Klay con 13, mientras que Green apunto estuvo de firmar un triple-doble (12, 8, 7). Dura gira por el Este. Los Warriors pierden ante los Bulls y suman la 2ª derrota consecutiva. #dormiresdecobardes pic.twitter.com/3aFOJqdLFG — NBA en Movistar+ (@nbaplus) 3 de marzo de 2017 PHOENIX SUNS 120 - 103 CHARLOTTE HORNETS: Los Suns, comandados por Alan Williams (16 puntos y 12 rebotes) pasaron por encima de unos Hornets que siguen su particular mala racha, lo que les aleja cada día más de los puestos de playoffs. Los de Arizona, dispuestos ya a apostar por los jóvenes cuajaron un gran partido y hasta cinco jugadores superaron la barrera de los 14 puntos, entre ellos Marquesse Chriss y Devin Booker. En los Hornets, tan sólo Kemba Walker, con 26 puntos y 8 asistencias, estuvo a la altura. Video of Derrick Jones Jr Goes Up High to Slam Down The Alley Oop! | 03.02.17 PORTLAND TRAILBLAZERS 114 - 109 OKLAHOMA CITY THUNDER: Damian Lillard (33 puntos) y Jusuf Nurkic (18-12-6) sorprendieron a unos Oklahoma City Thunder en los que Russell Westbrook anotó 45 puntos. El base, que no pudo lograr otro triple-doble, no estuvo esta vez bien acompañado, y tan sólo Gibson (15 puntos) y Enes Kanter (18-10) aportaron desde el banquillo. Mientras, en los Blazers, hasta cuatro jugadores más, además de Lillard y Nurkic, superaron los diez puntos, para conseguir la remontada y que les vuelve a acercar a la octava plaza del Oeste. Video of Russell Westbrook Drops 45 Damian Lillard counters with 33! | 03.03.17

EL MVP: PAUL ZIPSER (BULLS):

No fue el mejor de su equipo, ni tampoco el máximo anotador, pero el alemán jugó con personalidad los minutos finales ante los Warriors y decidió el partido con un triple sobre la bocina antológico.

Hoiberg ha confiado en él y le ha salido bien la jugada. Triplazo vital del alemán Zipser. #dormiresdecobardes pic.twitter.com/JzqiSkLqRh — NBA en Movistar+ (@nbaplus) 3 de marzo de 2017

ALGUNOS DATOS:

- Jusuf Nurkic se convirtió ayer en el primer Blazer que consigue +15 puntos, +10 rebotes, +5 asistencias, +5 rebotes desde Cliff Robinson en 1992.

- Westbrook se quedó ayer sin triple doble, lo que le impidió ser el primero de la historia en lograrlo tres veces seguidas con +40 puntos. Además, sigue sin igualar a Chamberlain y se queda con 30 en una temporada.

- Todos los partidos que los Bulls han jugado en la TNT, los han ganado. 17-0 es el récord de los de Hoiberg.

- Ayer Steph Curry anotó dos triples con los que consiguió pasar a Kobe Bryant en el puesto 11º de máximos triplistas históricos.

As Curry passes @KobeBryant on the all-time Three Pointers Made List... we look back at his TOP 10 CLUTCH TREYS! pic.twitter.com/KjVALBxmqT — NBA (@NBA) 3 de marzo de 2017

NBA , 2/03/17

Este

1 Cleveland 41 18 2 Boston 39 22 3 Washington 36 23 4 Toronto 36 25 5 Atlanta 34 26 6 Chicago 31 30 7 Indiana 31 30 8 Detroit 29 32 9 Miami 28 33 10 Milwaukee 26 33 11 Charlotte 26 35 12 New York 25 36 13 Philadelphia 22 38 14 Orlando 22 39 15 Brooklyn 10 49

Oeste

1 Golden State 50 11 2 San Antonio 46 13 3 Houston 43 19 4 Utah 37 24 5 L.A. Clippers 36 24 6 Memphis 36 25 7 Oklahoma City 35 26 8 Denver 28 33 9 Portland 25 35 10 Sacramento 25 36 11 Minnesota 25 36 12 Dallas 24 36 13 New Orleans 24 37 14 Phoenix 19 42 15 L.A. Lakers 19 42