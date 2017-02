Los Cavs aguan otra gran actuación de Willy y los Kings sorprenden a los Warriors

Los Wolves pierden a Zach LaVine lo que resta de temporada

Los Mavericks firman contraton a Yogi Ferrell

Roy Hibbert y Spencer Hawes se unen a los Bucks de Antetokoumpo

Los Warriors cortan a Anderson Varejao

LA CRÓNICA

Noche repleta de partidos y que comenzamos desde el Verizon Center, donde los Wizards lograron su séptima victoria consecutiva tras vencer a los Pelicans 91-105. Los de Nueva Orleans, que encadenan su cuarta derrota consecutiva, se quedaron sin anotar los últimos 5:52 minutos y pasaron de ir ganando 91-90 al 91-105 final, permitiendo a los capitalinos ampliar su racha como local a 17 victorias consecutivas (2º más larga de la historia de la franquicia). John Wall con 24 puntos y 13 rebotes fue el mejor de su equipo junto a Marcin Gortat (12 pts y 17 rb) y Markieff Morris (18 pts y 4 rb), mientras que en los Pelicans los más destacados fueron Anthony Davis (25 pts y 10 rb) y Jrue Holiday (13 pts, 10 rb y 8 as) que se quedó a dos asistencias del triple-doble.

Otros que siguen su buena racha son los Hawks, que tras dominar de principio a fin a los Magic, 86-113, lograron su 15º triunfo en los últimos veinte partidos. Un partido sin demasiada historia y en el que Tim Hardaway Jr volvió a aprovechar la baja de Thabo Sefolosha para marcharse a los 21 puntos. Además de él, Paul Millsap (21 pts, 5 rb y 4 as), Dennis Schroder (17 pts y 10 as) y Dwight Howard (11 pts y 13 rb) completaron un gran encuentro. Por su parte, en los Magic tan solo Aaron Gordon (16) y Elfrid Payton (12) pasaron de la decena de puntos, en uno de los peores partidos de Serge Ibaka (5 pts y 2 rb) esta temporada.

Nos vamos hasta Indiana, donde los Pacers lograron su sexta victoria consecutiva (mejor racha esta temporada) tras vencer a los Pistons, 84-105. Los de Indianápolis rompieron el partido en el tercer cuarto con un parcial de 20-5 y los de la Motown, que entraron 10 abajo en el último cuarto, ya no pudieron hacer nada. Marcus Morris (19 pts, 6 rb y 4 as) y Andre Drummond (13 pts y 9 rb) fueron los mejores por parte visitante, mientras que en los locales, que tuvieron a todos sus titulares en cifras dobles en anotación, destacaron Paul George (21 pts, 3 rb y 4 as) y Lavoy Allen (18 pts y 11 rb) que sustituya al lesionado Thaddeus Young.

Parece que va de buenas rachas la noche de hoy y es que los Heat lograron su décima victoria consecutiva tras vencer 102-125 a unos Sixers en los que no comparecieron ni Joel Embiid, ni Jahlil Okafor, ni tampoco Robert Covington. Así, los de la capital del sol, que lograron su máxima puntuación esta temporada, se llevaron un partido que al término del primer cuarto ya dominaban por 15 puntos. Hassan Whiteside, que a los 10 minutos de juego ya había firmado su 31º doble-doble de la temporada, acabó con 30 puntos y 20 rebotes, siendo el amo y señor de la pintura. Dion Waiters (21 pts), con 6 de 7 en triples, acompañó al pívot, al igual que Goran Dragic (16 pts, 4 rb y 8 as) y Tyler Johnson (16 pts, 6 rb y 6 as). En los Sixers, Sergio Rodriguez anotó 10 puntos en los 12 minutos que jugó y Ersan Ilyasova fue su máximo anotador con 21 puntos y 5 rebotes.

Nos marchamos de Miami para visitar Nueva York, donde los Cavaliers aguaron otro gran partido de Willy HernanGómez (16 pts, 5 rb y 5 as), tras imponerse 111-104 en el Madison Square Garden. En un choque en el que ninguno de los dos pudo contar con sus bases titulares (Irving y Rose), los Cavs lograron su 9º victoria consecutiva sobre los de la Gran Manzana, gracias al buen hacer de Lebron James (32 pts, 5 rb y 10 as) y Kevin Love (23 pts y 16 rb). De esta forma, el de Akron se convierte en el jugador más joven en llegar a los 28.000 puntos. En los locales, además de Willy, que jugó 35 minutos, Carmelo Anthony y Courtney Lee se fueron hasta los 17 puntos y Brandon Jennings firmó un doble-doble de 23 puntos y 10 asistencias.

Cruzamos el país para marcharnos hasta Salt Lake City, donde los Jazz acabaron dándole la vuelta al marcador para llevarse el triunfo frente a los Hornets, 98-105. Los de Utah, que entraron 10 abajo en el último cuarto, acabarían llevándose el partido gracias a las aportaciones de Gordon Hayward (33 pts y 8 rb), George Hill (25 pts) y Joe Johnson (18 pts, 6 rb y 4 as). Un triple de este último, colocaba el 103-96 en el luminoso a falta de 59 segundos, coronando así un parcial de 19-4 y echando por tierra el gran trabajo realizado por los Hornets en el tercer cuarto (38-21). Kemba Walker (18 pts y 6 as) y Marvin Williams (16 pts y 12 rb) fueron los mejores por parte de unos visitantes que tuvieron hasta seis jugadores por encima de los 10 puntos.

Dejamos Utah y estamos ya en Arizona, donde los Bucks cerraron su gira por el Oeste y pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas, tras vencer a los Suns 137-112. Giannis Antetokounpo (30 pts, 12 rb y 6 as) fue el líder de unos Milwaukee Bucks que ya mandaban de 20 al término de un primer cuarto en el que anotaron 45 puntos. No obstante, en el segundo periodo serían los locales los que se darían un festín anotador (29-41) con un Devin Booker desatado, que anotó 27 de sus 31 puntos en este periodo, reduciendo así la ventaja a 8 puntos. Una reacción que no tuvo continuidad en la segunda parte y que acabó con la victoria en manos de unos visitantes en los que además del griego, destacaron Jabari Parker (18 pts y 9 rb), John Henson (15 pts y 7 rb) y el ex acb Mirza Teletovic (19 pts). En el bando local, Devin Booker con 31 puntos, volvió a ser el mejor de su equipo, aunque esta vez también le acompañó Marquese Chriss con 27 puntos y 6 rebotes.

Los que no dejaron escapar la victoria de su feudo fueron los Spurs, que ganaron 97-121 a unos Denver Nuggets en los que Juancho HernanGómez jugó 22 minutos para anotar 5 puntos y capturar 7 rebotes. Un partido igualado hasta el descanso y que los de Gregg Popovich se encargaron de sentenciar en el tercer cuarto. Los del Álamo, que fueron mejor en casi todas las facetas, tuvieron hasta a cuatro jugadores por encima de los 18 puntos, Kawhi Leonard (19 pts, 6 rb y 5 as), Tony Parker (18 pts y 4 as), Jonathon Simmons (18 pts y 4 rb) y Manu Ginobili (18 pts), mientras que en los Nuggets solo Jamal Murray (20 puntos) pasó de los 11.

Los que sumaron su tercera derrota consecutiva fueron los Wolves (107-99), que recibían a unos Grizzlies sin Marc Gasol, Tony Allen, ni Chandler Parsons. El equipo dirigido por un Ricky Rubio que se volvió a ir a los 14 puntos y 6 asistencias, desaprovechó una ventaja de 18 puntos en la primera parte y los de Tennesse le dieron la vuelta al marcador gracias al gran partido de JaMychal Green, que firmó su career high con 29 puntos y 6 rebotes. Mike Conley anotó 20 puntos y repartió 8 asistencias, mientras que en los de Minnesota, Karl-Anthony Towns (27 pts y 16 rb) y Andrew Wiggins (23 pts y 5 rb) fueron los más destacados junto a Ricky Rubio.

Acabamos con la sorpresa de la noche, donde los Kings acabaron imponiéndose a los Warriors 106-109 tras una prórroga. De esta forma, los de la capital de California cortan una racha de 13 derrotas consecutivas frente a unos Warriors que vieron como expulsaban a su entrenador Steve Kerr por protestar a los árbitros. Con el partido empatado a 98 puntos y a falta de 16 segundos, Curry (35 pts, 4 rb y 9 as) falló un triple y los Kings, de la mano de un estelar Cousins (32 pts, 12 rb y 9 as), tuvieron la oportunidad de llevarse el partido antes de una prórroga, que llegó después de que Klay Thompson, con tan solo 7 décimas, fallara otro triple. En el tiempo extra “Boogie” anotó 6 puntos, siendo clave en la victoria de los suyos después de que el “30” de los Warriors fallara una bandeja a falta de 6 segundos. En los de la bahía, que no llegaron a 100 puntos en el tiempo reglamentario, Kevin Durant no pasó de los 10 tantos y los mejores fueron los “Splash Brothers”, donde Klay (26 pts y 5 rb) acompañó a Curry. En los de Sacramento, además de Cousins, Darren Collison (18 pts) y Matt barnes (11 pts y 14 rb) fueron fundamentales en la victoria.