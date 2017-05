Los Cavs cierran la eliminatoria; Houston y Washington la empatan

<

TORONTO RAPTORS 102 – CLEVELAND CAVALIERS 109 (4 – 0 CAVS)

Toronto necesitaba una victoria para no irse de vacaciones antes de lo previsto y debía hacerlo sin Kyle Lowry, que no se había recuperado de su lesión. Los Raptors comenzaron muy fuertes, con un inspirado Serge Ibaka que anotaba desde media y larga distancia. Sin embargo, los Cavs se recuperaron pronto y de la mano de LeBron estrechaban las distancias. En el segundo cuarto todo cambió debido a un nombre: Kyle Korver. El veterano escolta hizo lo que mejor sabe, meter triples. Asistido por James, Korver aprovechaba los espacios que este le generaba para poner una ventaja que llegó a superar los 15 puntos. Así, llegábamos al descanso con los Cavs venciendo por 12 puntos.

Los Raptors despertaban en el tercer cuarto y lo hacían con Ibaka como protagonista. El ala-pívot español las enchufaba desde la esquina y la diferencia se iba reduciendo. Con DeRozan con un papel de distribuidor de bola, sus compañeros aprovechaban las ventajas que iba generando.

Pero en el último cuarto los Cavs dieron un paso adelante y las cosas volvieron a su cauce. Kyrie Irving tomó la responsabilidad y mediante jugadas individuales nos regalaba una buena colección de canastas espectaculares. El ataque de los Raptors se espesaba y bajaba su ritmo de anotación. Cleveland supo mantener las ventajas y finiquitó la serie por la vía rápida.

WASHINGTON WIZARDS 121 – BOSTON CELTICS 102 (2 – 2)

Los Wizards salieron con una gran agresividad defensiva que impidió anotar a los Celtics en las primeras jugadas. Sin embargo, Thomas se entonó y pronto puso a su equipo por delante. Los Wizads estaban poco inspirados en ataque y eso hacía que los Celtics sobrepasaran la barrera de los 10 puntos de ventaja en el segundo cuarto. Al final de la primera mitad vimos la explosión de un, hasta entonces, apagado John Wall, que metió a su equipo en el partido.

El tercer cuarto fue el que desató la victoria de los Wizards. Un brutal parcial de 26-0 dejó el partido visto para sentencia. La ventaja se disparó por encima de los 20 puntos de ventaja y el último cuarto fue un mero trámite. La eliminatoria se queda empatada a 2 y volvemos a Nueva Inglaterra con todo por decidir en esta interesante eliminatoria. Gran partido de la pareja Wall-Beal, ambos cerca de los 30 puntos de anotación.

HOUSTON ROCKETS 125 – SAN ANTONIO SPURS 104 (2 – 2)

A pesar de su brillante inicio de serie, Houston se había visto superado en los dos últimos partidos con bastante claridad. En el cuarto choque empezó con mucha fuerza, pero los Spurs lograban frenar las acometidas de los Rockets. Sin embargo, pronto apareció la versión avasalladora de los Rockets, que acababa el primer cuarto con más de 10 puntos de ventaja.

Sin embargo, San Antonio no le perdía la cara al partido y se mantenía cerca de los Rockets. Aldridge y Mills estaban muy acertados y contrarrestaban el poderío anotador de los Rockets. Sin embargo, en el último cuarto los Rockets se desataron y pusieron una diferencia que fue imposible de remontar. La serie vuelve a San Antonio empatada.

Harden fue el mejor del partido con 28 puntos y 12 asistencias mientras que Kahwi se quedó en 18 puntos y 6 rebotes.

EL MVP: JAMES HARDEN (ROCKETS)

San Antonio había protagonizado el sorpasso en la eliminatoria y Houston debía ganar hoy si quería seguir con opciones. Para ello, apareció el mejor Harden que repartió juego entre sus compañeros para que Houston pudiera llevar la iniciativa del partido y hacer el 2-2 en la eliminatoria sin demasiados problemas.

