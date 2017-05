Los Celtics ganan a los Wizards y vuelven a la Final del Este

La madrugada del miércoles a las 2:30h española será el primer partido de la Final del Este

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 15, 2017

LA CRÓNICA

BOSTON CELTICS 115 - 105 WASHINGTON WIZARDS: Boston Celtics se enfrentará a Cleveland Cavaliers en la final de la Conferencia Este tras ganar a Washington Wizards en el TD Garden. Los de Stevens, con una gran segunda parte, certificaron su pase a la final del Este, un sitio que no pisaban desde 2012, cuando los Miami Heat de LeBron les apearon del camino al anillo. Precisamente, contra LeBron James, pero con el factor cancha a favor, los orgullosos verdes lucharán por acabar con el reinado de los Cavaliers y llegar a la Final de la NBA. El partido empezó con un buen parcial de Boston, al que rápido respondió Washington Wizards. Ambos equipos sabían lo que había en juego, y aunque cuajaron ambos un buen cuarto en cuanto a anotación, el miedo y el respeto se intuía en el partido. Aún así, los Celtics, alentados por su público, se llevó el primer parcial. Mucho highlight, ritmo alto e intercambio de golpes era el menú del partido. Sin embargo, eran los locales los que más metidos en el partido parecían. Algo que cambiaría en el segundo cuarto. Los visitantes encontraron su ritmo, su juego rápido y vertiginoso. De la mano de John Wall (18 puntos y 11 asistencias) y Bradley Beal (38 puntos) los Wizards corrían al ataque tras defender más duro que en el primer cuarto y cortas las líneas de pase de unos Celtics que a pesar de olvidarse de rebotear en ataque para parar las transiciones ofensivas de los visitantes, permitieron diez puntos al contrataque de los Wizards. Podía haber sido de otra forma, pues los Celtics tuvieron momentos para estirar la diferencia en el marcador, pero nunca fue así, y los de la capital se marchaban mandando al descanso tras anotar 32 puntos en el segundo cuarto. La falta de acierto desde el triple, y la falta de respuestas convincentes al juego de Wall-Beal-Porter-Morris (50 puntos al descanso), evidencia algún problema que otro en los locales. (55-53). Y la segunda parte comenzó de la misma manera. Los Wizards se sentían muy cómodos y los Celtics empazaban a tener desajustes en defensa. Algo que corrigió Stevens con la entrada del rookie Jaylen Brown. Precisamente fue él quien volvió a meter en el partido a los Celtics cuando los Wizards amagaban con la escapada. Desde la intensidad defensiva y con un par de acciones positivas en ataque, los de Boston empataron el partido. Aún dio tiempo para un intercambio de canastas entre Bradley Beal e Isaiah Thomas (29 puntos y 12 asistencias). El arreón final de los Celtics (13-3), mejorando en el rebote ofensivo y con acierto desde el exterior, les daba la victoria parcial al arranque del cuarto decisivo. 79-85. Un arreón que espoleó al TD Garden y que provocó el magnífico inicio de los Celtics en el último cuarto. Los triples entraban y el banquillo de los Wizards no encontraban la forma de encontrar el aro rival (tan sólo anotaron cinco puntos en todo el encuentro). La diferencia se iba a más de diez puntos por primera vez en todo el partido (94-81). Volvieron los titulares a cancha en los capitalinos, y de con John Wall a la dirección, contestaron con un 0-7 de parcial. Los ataques costaban más, las defensas apretaban y mientras Beal sostenía a los Wizards, apareció Kelly Olynyk (26) para los Celtics. Desde el parcial de Washington fue el encargado de anotar diez puntos, de los dieciséis de su equipo (100-110). Quedaban dos minutos, y la sensación era de absoluto cansancio en los Wizards. La falta de puntos del banquillo obligó a Scott Brooks a forzar en exceso a sus titulares, que llegaron ahogados a los minutos decisivos. Todo lo contrario que Boston, que certificó su pase a la Final de Conferencia con un robo de balón entre Crowder y Bradley que terminó en canasta. Al final, 115-105. Video of Beal Scores 38, Wall Drops 18/7/11 in Game 7 Defeat | May 15, 2017 EL MVP: Kelly Olynyk (Boston) Protagonista de la serie por su bronca con Oubre Jr, se erigió en la sorpresa del partido por su sensacional último cuarto (14 puntos). Cuando más quemaba la pelota, y la defensa de Wizards más se centró en Isaiah Thomas, que hizo un auténtico partidazo, el alero canadiense sacó su mejor repertorío y guió a los Celtics a la victoria. Fue el factor clave para que los de Stevens se llevaran el partido sin sufrir. Video of IT4 Scores 29, Olynyk 26 in Game 7 Win | May 15, 2017 LOS DATOS DE LA NOCHE: - Los 38 de Bradley Beal son su mejor marca de carrera en Playoffs. Se queda a un punto de igualar la mejor marca de la franquicia en un Game 7. - Los Celtics están 22-8 en séptimos partidos a lo largo de la historia, el mayor número de victorias en la historia de la NBA. - La última vez que Boston llegó a la Final del Este fue en 2012 y les eliminó LeBron James.

- Los titulares de los Wizards anotaron 100 de los 105 puntos de su equipo.

- Las 12 asistencias de Thomas son su mejor marca en POs.