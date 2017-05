Los Celtics se reencuentran con su mejor versión y se llevan el quinto partido

Los últimos Celtics en anotar 25 puntos al descanso en playoffs fueron Pierce y Allen

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 10, 2017

LA CRÓNICA: BOSTON CELTICS 101 - 123 WASHINGTON WIZARDS: Llegaba el quinto partido de la serie entre los Celtics y los Wizards con todas las espadas en el aire y con la sensación de que los capitalinos habían conseguido ser superiores, al menos levemente, en el grueso de la serie. Así que los Celtics llegaban al encuentro con las ganas de dar un manotazo encima de la mesa y decididos a reencontrarse con su mejor versión. Y vaya si lo hicieron. El equipo de Brad Stevens procuparon una severa paliza a los Wizards mediante una defensa extenuante, transiciones a la velocidad de la luz y una claridad de ideas que no habían tenido antes. Y lo hicieron desde el primer cuarto. Salió Wizards con un 4-0, pero de ahí se pasó a un +16 local, que con el chuchillo entre los dientes practicaban su mejor defensa en cualquier partido de playoffs anterior. Ayudas constantes, pintura bien cerrada y manos rápidas para tapar cualquier opción de pase. De hecho, una de las claves fue la defensa sobre un John Wall (21 puntos y 4 asistencias) que no se encontró nunca cómodo en el partido. Cualquier intento de penetración del base era tapada con una enredadera de manos cerca del aro que le imposibilitaban anotar con su habitual pericia. Pero si en defensa el trabajo de los orgullosos verdes era sensacional, en ataque no se quedaban atrás. Horford (19-6-7) dominaba en la pintura, Isaiah Thomas (18-9), más tranquilo que en el Verizon Center, elegía siempre la mejor opción, y Avery Bradley se transformaba y encontraba siempre espacios con los que vacunar a los visitantes. De hecho, el escolta acabó con 14 puntos en el primer cuarto. Acabó con 29 la noche. 21-33 era el resultado al final del primer cuarto. Y a partir de ahí los Celtics sólo tendrían que ir manteniendo la ventaja. Con el paso de los minutos los locales mostraban más confianza. Los suplentes respondían y sólo Bradley Beal (16) encontraba con cierta regularidad la canasta en Washington. La diferencia aumentaba y los afición se volvía loca con su equipo. El TD Garden era una fiesta, y no era para menos. Su equipo parece otro cuando juega en casa siendo una versión realmente demoledora. La sensación era que con más de medio partido por jugarse, el partido ya estaba decidido. Y así fue. Washington no dejó de luchar, pero la mejor versión de Boston era demasiado. El +20 se intalaría en el marcador, y el golpe moral en la cabeza de los visitantes, incapaces de encadenar acciones brillantes en ambos lados de la cancha. El próximo partido de la serie será el primer match ball, pero lo lógico, tal y como se ha desarrollado la serie (nueve partidos en toda la temporada entre ambos y siempre ha ganado el local), es que los Wizards contesten con una victoria, pero los números son los números, y el ganador del quinto en una serie que llega 2-2 se lleva la serie en el 83% de las veces. Boston acaricia las Finales de Conferencia. EL MVP: Avery Bradley (Celtics): Video of Bradley Scores Playoff Career-High 29 in Game 5 Win | May 10, 2017 El escolta de los Celtics llegó a la serie en el momento clave de la misma. Con un primer cuarto estelar comandó a los suyos tanto en ataque como en defensa, y fue el protagonista absoluto de un partido que Boston dominó desde el primer momento. Defendiendo a un John Wall desquiciado y haciendo uno de sus mejores partidos de su carrera en ataque. Bradley enchufó todo lo que llegó a las manos y terminó con 29 puntos. Los Celtics le necesitan en su mejor versión, y Bradley, ha llegado para quedarse. LOS DATOS DE LA NOCHE: - El último jugador de Boston, aparte de Thomas, en anotar +30 puntos fue, precisamente, Avery Bradley el 29 de Octubre de esta misma temporada. - Tan sólo dos veces más había llegado Avery Bradley a los 20 puntos en Playoffs. - Los últimos Celtics en anotar al menos 25 puntos al descanso en playoffs fueron Paul Pierce y Ray Allen. - Bradley consiguió 29 puntos con tan sólo un tiro libre anotado, algo que no pasaba en los Celtics en Playoffs desde Larry Bird en 1980. - Boston encadenó anoche tres cuartos consecutivos ganando por primera vez en toda la serie.