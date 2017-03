Los Celtics son la alternativa en el Este y Juancho (15+5) se consolida

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: March 20, 2017

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Pau Gasol (Spurs) no jugó Marc Gasol (Grizzlies) no jugó Jose Manuel Calderón (Hawks) 2 pts 1 rb 1 asis Serge Ibaka (Raptors) no jugó Ricky Rubio (Wolves) no jugó Nikola Mirotic (Bulls) no jugó Sergio Rodríguez (Sixers) 4 asis 3 rbs Alex Abrines (Thunder) 2 pts 3 rbs Willy HernanGómez (Knicks) 8 pts 9 rbs Juancho HernanGómez (Nuggets) 15 pts 5 rbs

LA CRÓNICA

Vaya partidazo de Gordon Hayward. El alero de los Jazz completó una actuación estelar con 38 puntos que, sin embargo, quedó sin premio ante el buen hacer de los Pacers, que se acercan lentamente a lo que se esperaba de ellos a principio de temporada. Hayward no estuvo solo en su lucha, ya que contó con el inestimable trabajo bajo los aros de Rudy Gobert (16 pts 14 rbs), además de la dirección de George Hill (16 pts 6 asis). Sin embargo todo este alarde estadístico cayó en saco roto, ya que los locales consiguieron evitar una y otra vez las escaramuzas de los Jazz, manteniéndose por encima en el marcador desde el minuto 5 del primer cuarto. Gracias sin duda al buen trabajo colectivo del equipo, con hasta siete jugadores superando la decena en puntos, sobresaliendo Jeff Teague (21 pts 5 rbs 5 asis) que ya parece estar adaptado al juego que practica su entrenador. Gran victoria pacer.

Video of Gordon Hayward Sets New Career-High In His Hometown! 38 Points! | March, 20, 2017

Sin duda el duelo con más picante de la noche, Wizards-Celtics, acabó saldándose con una cómoda victoria verde. El partido entre los aspirantes comenzó vibrante y eléctrico, con las espadas en todo lo alto, Wall (14 6 pts 8 asis), Beal (19 pts) y Morris (14 pts) establecían las primeras ventajas para los Wizards en el primer cuarto. No tenían ni idea de que serían las últimas. Con 47-58, al descanso, para los Celtics, a buen seguro que los capitalinos salieron en el tercer cuarto con un extra de motivación, sin embargo, lo que encontraron fue desolador, defensa férrea de los de Brad Stevens y un Isaiah Thomas (25 pts), que si bien no estuvo al nivel de otras noches, apareció en varios momentos claves. Encomiable y clave fue tambiénel trabajo de los secundarios Celtics, esos de los que no se quiso desprender Ainge. Jae Crowder (16 pts 9 rbs) y Avery Bradley (20 pts 9 rbs 4 asis) dieron la victoria a los Celtics.

Otro partido con morbo fue sin duda el Warriors-Thunder. Después de toda la guerra mediática, de las camisetas “cupcake” y de las discusiones entre Durant y Westbrook, solo nos queda un ganador, y ese es claramente Golden State, que se ha impuesto con autoridad en los cuatro duelos disputados hasta la fecha. Tras un inicio igualado que parecía dar opciones a los locales, Klay Thompson (34 pts) apareció en “una de esas noches” para fusilar desde el perímetro, cualquier esperanza local. Todo lo sucedido a partir del descanso fue mero relleno ya que los Westbrook (15 pts 8 rbs 8 asis), Oladipo (17 pts 6 rbs) o Kanter (15 pts 10 rbs) no fueron rival para los de la Bahía. Al final victoria warrior que mantiene a raya a los Spurs.

Video of Klay Thompson 34Points Highlights│Warriors vs Thunder│March 20 ,2017

Duelo más que curioso el que protagonizaron ayer los Denver Nuggets y los Houston Rockets. En primer lugar, porque los texanos, a pesar de su mayor calidad jugador por jugador, fueron a remolque buena parte del partido. Y en segundo porque fue una acción de James Harden, ¡En defensa!, la que decidió el encuentro. Con los locales uno arriba en el marcador Jokic se dispuso a sacar de banda, amén de una jugada orquestada para conseguir la canasta ganadora, pero “la barba” sorprendió a propios y extraños robando y asegurando el triunfo. No porque no haya aumentado su nivel defensivo, sino porque muchos de nosotros no pensábamos que fuera a llegar a este nivel. Este robo final de Harden empañó sin duda el gran partido del sophomore Gary Harris (28 pts 4 asis). Los Nuggets contaron también en su asalto fallido, con una más que completa actuación de Will Barton (24 pts 7 rbs 8 asis), que es una, sin duda, uno de los jugadores que mayor progresión ha mostrado desde la pasada temporada. También quedó sin premio el gran partido de Juancho Hernangomez (15 pts 5 rbs), que gana importancia día a día en el esquema de Michael Malone.

Video of Harden Hits Game-Winning Layup/Makes Defensive Play Of The Game! | March 20, 2017

Y ADEMÁS...

Walker y Batum (16pts cada uno), lideran la victoria en casa frente a los Hawks .Los visitantes, que comenzaron dominando el partido, contaron con un gran Denis Scrhoeder (20 pts), pero los Hornets le dieron la vuelta al marcador en el segundo periodo estableciendo las diferencias definitivas.

y (16pts cada uno), lideran la victoria en casa frente a los .Los visitantes, que comenzaron dominando el partido, contaron con un gran (20 pts), pero los le dieron la vuelta al marcador en el segundo periodo estableciendo las diferencias definitivas. El duelo en la zona baja de la tabla se saldó finalmente, después de una prorroga, con victoria de los Magic . Agradable el encontrar un duelo tan electrico, que Covington y Holmes (24 pts cada uno ), por los 76ers , y Vucevic (20 pts 13 rbs), por los Magic , se empeñaron en mantener en el alambre.

. Agradable el encontrar un duelo tan electrico, que y (24 pts cada uno ), por los , y (20 pts 13 rbs), por los , se empeñaron en mantener en el alambre. Después de la nefasta racha cosechada los últimos días, los Clippers consiguieron desquitarse anoche ante un rival de mucho menos nivel. Los newyorkinos no fueron rival para una plantilla mucho más amplia y de mayor calidad, comandada por Blake Griffin (30 pts 6 rbs). Buen partido de Porzingis (18 pts 11 rbs)

Video of Blake Griffin Drops 30 Points Against The Knicks! | March 20, 2017

EL MVP: James Harden ( Houston Rockets)

Ante la falta de picante y emoción en los duelos más esperados de la noche, la figura de Harden sobresalió con un robo buzzerbeater que aseguraba la victoria de los texanos. Una vez más, los números le avalan 39 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias para liderar a los suyos en uno de esos partidos que los equipos grandes no se pueden permitir perder.

Video of James Harden Goes OFF For 39 Points And 11 Assists! | March 20, 2017

NBA , 20/03/17

Este

1 Cleveland 46 23 2 Boston 45 26 3 Washington 42 28 4 Toronto 41 29 5 Atlanta 37 33 6 Indiana 36 34 7 Milwaukee 34 35 8 Detroit 34 36 9 Miami 34 36 10 Chicago 33 37 11 Charlotte 31 39 12 New York 27 43 13 Philadelphia 26 44 14 Orlando 26 45 15 Brooklyn 13 56

Oeste