Los gigantes Roy Hibbert y Spencer Hawes llegan a los Bucks de Antetokounmpo

Milwaukee se libra de un contrato tóxico

Charlotte espera un paso adelante de Kaminsky y Zeller

Movimiento menor entre pívots de la Conferencia Este. Según han adelantado Marc Stein y Brian Windhorst de ESPN, Milwaukee se hace con los servicios de Roy Hibbert (2.18/1986) y Spencer Hawes (2.16/1988), mientras que Charlotte recibe a Miles Plumlee. Por último, para hacer posible el traspaso, los Bucks han cortado a Steve Novak.

Como pueden ver por los nombres que se han nombrado en el primer párrafo, no es un traspaso que varíe en exceso el statu quo de la Conferencia Este. Sin embargo, existen ciertos matices en este traspaso que son interesantes de analizar.

En el caso de Milwaukee, reciben a dos jugadores útiles para su rotación interior, mientras que pierden a uno, que además estaba contando muy poco en la rotación de Jason Kidd y tenía un salario muy elevado para el rendimiento que estaba ofreciendo. En definitiva, buen movimiento de los Bucks, tanto en la parte deportiva como económica.

En primer lugar, es un equipo que necesita un mayor rendimiento de sus jugadores interiores en el rebote y la defensa interior, algo que el decadente Roy Hibbert podrá aportar, aunque a un nivel mucho menor que hace años. Asimismo, en un equipo falto de tiradores, la buena muñeca de Spencer Hawes desde la media y larga distancia ayudará al equipo y abrirá espacios para las penetraciones de Parker y Antetokounmpo.

Video of Block of the Night: Hibbert denies James!

En segundo lugar, los Bucks también se benefician económicamente. A Miles Plumlee le quedaban esta temporada y otras tres más de contrato, en las que se iba a embolsar 12 millones y medio de dólares en cada una de ellas. Para un jugador que promediaba 9 minutos por partido, era un contrato que se tenían que quitar de encima. Sus fichajes son más rentables. Hibbert termina su contrato este verano y le podrán dejar marchar si no rinde en Wisconsin y Spencer Hawes lo finaliza en 2018. La temporada que viene cobrará algo más de 6 millones de dólares. Así las cosas, los Bucks aligeran su masa salarial para el futuro.

En el caso de Charlotte, el beneficio del traspaso es más dudoso. Pierden a dos jugadores que eran parte de la rotación interior de Steve Clifford, para dar cabida a un jugador cuyo rendimiento está bajo sospecha. Puede que en entrenador quiera incrementar el tiempo en pista de jugadores como Kaminsky o Cody Zeller en busca de un salto adelante en su juego.

Video of Miles Plumlee's Ridiculous Chasedown Block on DeMarcus Cousins

En definitiva, no es un traspaso que cambie las perspectivas ni los objetivos de ambos equipos, pero a simple vista parece que los Bucks han estado más acertados.