Los Grizzlies asaltan el Oracle a base de pico y pala, los Knicks ganan en Milwaukee

8 partidos en la noche NBA del viernes. En el primer partido, los Wolves visitaban la capital del país. Fue un partido igualado, pero los Wizards apretaron en el último cuarto, lo que les sirvió para llevarse el partido por 112-105. Andrew Wiggins fue el mejor del partido con 41 puntos, pero los Wizards tuvieron una anotación mucho más repartida, en la que el único jugador que superó los 20 puntos fue Bradley Beal. Después de un comienzo horroroso, los Wizards llevan una buena racha y se colocan a tan solo medio partido de las posiciones de playoffs.

Houston sigue ganando con facilidad y esta noche lo hicieron en Orlando por 93-100. De nuevo fueron los triples la base del ataque Rocket, ua que tiraron hasta 49. 5 jugadores anotaron por encima de los 10 puntos en Houston, los mismos que en Orlando, quienes se alejan de las posiciones de playoffs.

Los Celtics ganaron por 110-106 a Philadelphia, en un partido que les costó bastante más de lo que se podían esperar. La pareja interior Sixer, formada por Ilyasova y Embiid, estuvo a gran nivel, y obligó a una gran actuación anotadora de Isaiah Thomas y Avery Bradley, por encima de los 20 puntos cada uno. Boston continúa en la tercera posición de la Conferencia Este, mientras que los Sixers se sitúan en la penúltima posición de la conferencia.

Los Cavaliers visitaban el bello Barclays Center y se llevaron el partido por 108-116. En un partido con mucha anotación, LeBron destacó con 36 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Bogdanovic estuco a la altura con 23 puntos. Ambos equipos se mantienen en los puestos en primer y última posición de la Conferencia Este.

Resultado inesperado en Milwaukee. Los Knicks, que pasaban por una mala racha, visitaban a los excitantes Bucks, de quienes se ha hablado mucho en las últimas semanas. Sin embargo, una estupenda actuación de Carmelo y Porzingis, con más de 20 puntos por cabeza, les dio la victoria a los Knicks por 111-116. Antetokounmpo y Parker estuvieron a buen nivel, pero no encontraron apoyo de sus compañeros.

Tras una racha horrible de derrotas, los Lakers están aprovechando un calendario más favorable para volver a ganar. Los Heat visitaron el Staples y cayeron por 127-100. Lou Williams volvió a estar a gran nivel, ya que anotó 24 puntos, y Willie Redd fue el mejor Heat con 22 puntos y 12 rebotes. Ambos equipos siguen fuera de playoffs en sus respectivas conferencias.

Unos Kings en posiciones de playoffs recibían a los Clippers, quienes se acabaron llevando el partido por 98-106, gracias a una repartida anotación en la que destacó Austin Rivers, con 24 puntos. Cousins fue el más destacado de los Kings con 25 puntos y 11 rebotes, que fueron insuficientes para llevarse la victoria. Chris Paul se colocó como el décimo mejor asistente de la historia de la NBA y como el decimoquinto recuperador.

Y en el último partido de la noche saltó la sorpresa. La temporada de Memphis ya es difícil de explicar con palabras. Tras una prórroga, asaltó el campo del ogro de la NBA, el Oracle Arena. Victoria de Memphis contra los Warriors por 119-128. Los Warriors, además, contaron con un inspiradísimo Curry, que anotó 40 puntos con buenos porcentajes. Pero los Grizzlies estuvieron a un nivel excelente, especialmente Zach Randolph, que anotó 27 puntos y capturó 11 rebotes. Memphis continúa haciendo una temporada espectacular, y eso que apenas ha podido contar con su fichaje de relumbrón, Chandler Parsons.