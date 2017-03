Los Pelicans siguen con opciones; Boston alcanza a Cleveland

LA CRÓNICA

LOS ANGELES CLIPPERS 97 – SACRAMENTO KINGS 98

El proyecto de los Clippers comienza inevitablemente a crear desilusión. Partidos como el de ayer lo demuestran. Los angelinos ganaban por 18 puntos a falta de 5 minutos para el final. Un demoledor parcial liderado por Buddy Hield permitió una remontada espectacular, que culminó con una canasta de Willy Cauley-Stein a falta de un segundo que les dio la victoria. Chris Paul falló el tiro final y los Kings se llevaron la victoria. Los Clippers se quedan a una victoria de los Jazz, que ocupan la cuarta posición en la Conferencia Oeste.

Video of Sacramento Kings' Amazing Comeback from 18 Down with 5 Minutes Left! | March 26, 2017

MILWAUKEE BUCKS 94 – CHICAGO BULLS 109

Balsámica victoria de unos Bulls que siguen optando a meterse en playoffs. Los Bucks estuvieron por delante durante toda la primera parte, pero en la segunda fueron superados por unos Bulls liderados por Jimmy Butler y Nikola Mirotic. En el último cuarto, los Bulls no tuvieron problemas para rentabilizar la ventaja que habían acumulado. Mirotic hizo una gran actuación con 28 puntos y 8 rebotes.

HOUSTON ROCKETS 137 – OKLAHOMA CITY THUNDER 125

El partido de la noche se jugaba en la ciudad de la NASA y enfrentaba a los dos grandes candidatos a MVP. Los Rockets hicieron un partido con mucho acierto y anotaron más de 70 puntos en la primera parte, en la que acumularon ventajas superiores a los 20 puntos. En la segunda mitad, los Thunder trataron de reducir la distancia, pero los triples de Houston lo impideron. El duelo Harden-Westbrook no defraudó. Harden involucró más a sus compañeros y Westbrook hizo otro triple-doble, con 39 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias.

Video of Russell Westbrook (39/11/13) and James Harden (22/5/12) Duel in Houston | March 26, 2017

BOSTON CELTICS 112 – MIAMI HEAT 108

Los Miami Heat impusieron más resistencia de la prevista en el TD Garden. Whiteside y Tyler Johnson hicieron un buen partido para mantener a su equipo con opciones. Los Celtics necesitaron una óptima versión de Isaiah Thomas, que anotó 30 puntos; además de una aportación inesperada de Jae Crowder, que anotó otros 25. Boston iguala el récord de los Cavaliers en la cima de la Conferencia Este y a partir de ahora lucharán de igual a igual por la ventaja de campo en playoffs.

GOLDEN STATE WARRIORS 106 – MEMPHIS GRIZZLIES 94

Partido con miga en el Oracle, ya que que los Grizzlies son un equipo que no se les da bien a los Warriors, sensación que se repitió en el día de hoy. Los Grizzlies fueron ganando durante buena parte de la primera mitad. En la segunda los Splash Brothers sacaron la muñeca a relucir y tras un intercambio de golpes acumularon una ventaja que les permitió un plácido final de partido. Curry y Thompson anotaron 12 triples entre ambos.

Video of Stephen Curry Slick Crossover, Behind-the-Back Pass! | March 26, 2017

DENVER NUGGETS 90 – NEW ORLEANS PELICANS 115

Los Pelicans apuran sus opciones de playoffs con una clara victoria en Colorado. New Orleans se distanció en el marcador en el segundo cuarto y mantuvo su ventaja durante todo el partido. Sin Cousins, Anthony Davis fue el mejor del partido con 31 puntos y 15 rebotes.

Y ADEMÁS... Charlotte venció por 120 – 106 a Phoenix en un partidazo de Kemba Walker, que acabó con 31 puntos y 9 asistencias. El fenómeno Devin Booker se quedó en 23 puntos. Video of Kemba Walker Scores 31 and Dishes 9 in Win vs. the Suns! | March 26, 2017 Los Hawks se pueden quedar sin playoffs como sigan con su horrible racha. Anoche les ganó Brooklyn en el Philips Arena por 92 – 107 .

se pueden quedar sin playoffs como sigan con su horrible racha. Anoche . Victoria de Indiana contra Philadelphia por 107 – 92 . Horrible partido de Dario Saric, que un hizo un 3/15 en tiros de campo.

. Horrible partido de Dario Saric, que un hizo un 3/15 en tiros de campo. Victoria fácil de Portland en la cancha de los Lakers por 82 – 97. Vimos un bonito duelo entre D’Angelo Russell y Damian Lillard.

EL MVP: ANTHONY DAVIS (PELICANS)

DeMarcus Cousins no pudo jugar contra los Nuggets, en un partido que podía significar el final de todas las opciones reales de playoffs de los Pelicans. Pero Anthony Davis tenía otros planes y se echó el equipo a la espalda para, con 31 puntos y 15 rebotes, liderar a su equipo a una victoria más sencilla de lo que todos imaginábamos.

Video of Anthony Davis Posts 31 and 15 in Win vs. Nuggets | March 26, 2017