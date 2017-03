Los Spurs arrollan a los Cavs; 37º triple-doble y tiro ganador para Westbrook

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Pau Gasol (Spurs) 14 puntos, 4 rebotes Marc Gasol (Grizzlies) no jugó Jose Manuel Calderón (Hawks) nio jugó Serge Ibaka (Raptors) 16 puntos, 7 rebotes Ricky Rubio (Wolves) no jugó Nikola Mirotic (Bulls) no jugó Sergio Rodríguez (Sixers) no jugó Alex Abrines (Thunder) 0 puntos, 2 rebotes Willy HernanGómez (Knicks) 15 puntos, 5 rebotes Juancho HernanGómez (Nuggets) no jugó

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: March 27, 2017

LA CRÓNICA SAN ANTONIO SPURS 103 - 74 CLEVELAND CAVALIERS Sigue la profunda crisis de los Cavs, que ya han perdido 5 de los últimos 10 partidos. Los Spurs olieron sangre y aprovecharon para destrozar a su rival, en el que teóricamente era uno de los partidos de la temporada. Los Cavs solo hicieron acto de presencia en el inicio del primer cuarto. poco duró. Los de Popovich ya mandaban de 10 al término de los primeros 12 minutos y la ventaja fue aumentando a medida que pasaban los minutos. 64-40 al descanso y partido resuelto para los de Texas. Ningún Spur jugó más de 30 minutos porque los Cavs no fueron rival en ningún momento para ellos. Kawhi Leonard fue el más destacado con 25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Por parte de los Cavs solo LeBron, que no acabó el partido por un codazo de David Lee a finales del tercer cuarto, dio la talla (17p, 8r, 8a). Con esta derrota, los de Cleveland pierden la primera posición de la Conferencia Este en favor de los Boston Celtics. DALLAS MAVERICKS 91 - 92 OKLAHOMA CITY THUNDER Un parcial de 14-0 en los últimos tres minutos y medio de partido le da la victoria a Oklahoma en Dallas. Westbrook, que firmó un nuevo triple-doble (el 37º del curso, a solo 4 de empatar con Robertson con más triples-dobles en una temporada), lideró ese arreón final anotando 12 de esos 14 puntos y la canasta que ponía por delante a los suyos a falta de 7 segundos. La estrella de los Thunder acabó con 37 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. En los Mavs la anotación quedó más repartida, siendo Nerlens Noel (15p, 8r) el más destacado. Flojo partido en porcentajes de Nowitzki (3/9) y Barnes (4/14). Abrines solo jugó 6 minutos y se quedó sin anotar. Video of Russell Westbrook Hits Game-Winning Shot in Comeback vs. Mavericks! | March 27, 2017 SACRAMENTO KINGS 91 - 90 MEMPHIS GRIZZLIES Segunda victoria consecutiva in-extremis de los Kings, esta vez ante los Grizzlies. Los locales fueron por delante durante casi todo el partido, pero llegaron a los instantes finales uno abajo. Tuvieron que ser dos tiros libres de Collison (23p, 7a) los que certificaron la victoria. Randolph (17p, 15r) falló el triple que hubiera dado la victoria a Memphis. Por parte visitante, Conley (22p, 9a) también destacó, pero no le sirvió para llevarse la victoria. Marc Gasol fue baja por segundo partido consecutivo por una lesión en el pie izquierdo. UTAH JAZZ 108 - 100 NEW ORLEANS PELICANS Lejos de su mejor versión y pasando por una mala racha, los Jazz volvieron a encontrarse con la victoria. Fue en casa, contra unos Pelicans necesitados de victorias si quieren seguir soñando con la post-temporada. Los Jazz tuvieron el partido controlado en casi todo momento y solo vieron a los Pelicans por encima del marcador unos pocos minutos del encuentro. El enésimo partidazo de Anthony Davis (36p, 17r, 3t) no fue suficiente para que los suyos se llevaran la victoria en Salt Lake City. Los Jazz mostraron señas de aquel equipo que eran hace unos meses, aunque sin el mismo nivel defensivo que les llevó a ser élite de la liga en ese aspecto. Gobert fue el más destacado con 20 puntos, 19 rebotes y 5 tapones. Cousins no jugó por segundo encuentro seguido por una lesión en el tobillo derecho. Y ADEMÁS... Victoria contundente de los Raptors ante los Magic (131-112). DeRozan (36p) fue demasiado para los de Florida. Video of DeMar DeRozan's 36 Leads Raptors Past the Magic | March 27, 2017 Los Pistons siguen perdiendo opciones de conseguir los Playoffs. Derrota en el Madison (109-95) en un gran partido de los Knicks. Rose (27p), Carmelo (21p) y Porzingis (25p) estuvieron a gran nivel. Bien Willy con 15 puntos y 5 rebotes. EL MVP: RUSSELL WESTBROOK (OKC THUNDER) Video of Russell Westbrook's 37/13/10 Leads Comeback Against the Mavs! | March 27, 2017 LOS DATOS DE LA NOCHE

Los Celtics están líderes de la Conferencia Este en solitario a estas alturas de la temporada por primera vez desde la temporada 2007-08.

Anthony Davis sumó su tercer partido consecutivo con al menos 30 puntos y 15 rebotes, empatando como segunda mejor racha con esos números en los últimos 20 años.

Los Kings han ganado dos partidos consecutivos por un punto. No lo hacían desde diciembre de 1956 cuando eran los Rochester Royals.

Los 74 puntos de los Cavs son la peor marca anotadora con LeBron como jugador desde febrero del 2009 contra los Rockets.

Datos vía ESPN.

NBA , 27/03/17

Este

1 Boston 48 26 2 Cleveland 47 26 3 Washington 45 28 4 Toronto 45 29 5 Atlanta 37 36 6 Milwaukee 37 36 7 Indiana 37 36 8 Miami 35 38 9 Chicago 35 39 10 Detroit 34 40 11 Charlotte 33 40 12 New York 28 46 13 Philadelphia 27 46 14 Orlando 27 47 15 Brooklyn 16 57

Oeste

1 Golden State 59 14 2 San Antonio 57 16 3 Houston 51 22 4 Utah 45 29 5 L.A. Clippers 44 31 6 Oklahoma City 42 31 7 Memphis 40 34 8 Portland 35 38 9 Denver 35 38 10 Dallas 31 42 11 New Orleans 31 43 12 Sacramento 29 45 13 Minnesota 28 44 14 Phoenix 22 52 15 L.A. Lakers 21 52

NBA , 27/03/17

Puntos