Los Warriors acaban con los Jazz e igualan a los Cavaliers (8-0)

LA CRÓNICA:

UTAH JAZZ 95 - 121 GOLDEN STATE WARRIORS:

Los Warriors ya esperan en las Finales de Conferencia. Por tercer año consecutivo los californianos tendrán opción de proclamarse campeones del Oeste y pasar a las Finales de la NBA. Pero esta vez, a diferencia de los dos años anteriores lo harán sin haber perdido partido alguno. Ocho victorias y cero derrotas es su balance hasta ahora en Playoffs, y aparentemente con una facilidad que asusta. Porque ni Portland, ni Utah han sido rivales para un equipo que es el gran favorito para llevarse el codiciado anillo. Y lo es por cosas como las de anoche.

Sin opciones, así dejaron los Warriors a los Jazz en su propia casa. Con un Stephen Curry sensacional (30 puntos) y Draymond Green dominando en todas las facetas (17 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) los Warriors cerraron la serie con cierta comodidad, aunque lo cierto es que si tuvieron que esforzarse lo suyo para ganar en Salt Lake City. Y eso que el primer cuarto fue espectacular (39-17) de salida y la sensación de que ya se había acabado la eliminatoria, pero no fue así, y los locales remontaron con un segundo cuarto tremendo (21-35). A la vuelta del descanso los Warriors ampliaban su ventaja pero sin llegar a ser nada del otro mundo, algo ue daba esperanzas a los Jazz de, por lo menos, evitar la barrida. Con un Hayward voluntarioso pero nada acertado (25 puntos y 38% de acierto) era Shelvin Mack el que más cordura ponía (18). Pero no pudo ser. En el último cuarto los de Mike Brown volvieron a dejar a los Jazz sin opciones (28-16) consiguiendo así la clasificación para las Finales de Conferencia. De reojo, al final del camino, su cita con los Cavaliers. Dos equipos que han hecho historia con sus respectivos 8-0 y que parecen estar lejos del resto de equipos en la liga.

En cuanto a Utah, nada más se les puede pedir. Han conseguido instalarse en la élite de la NBA de nuevo, clasificándose para los playoffs cinco años después y superando una primera ronda (no lo hacían desde 2010) sin factor cancha a favor. Todo un aviso del potencial de un grupo, que eso sí, tiene todas las miradas puestas en este verano. George Hill y Gordon Hayward, su particular All Star, son agentes libres.

