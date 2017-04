Los Warriors barren a Portland y los Raptors se ponen por delante en la serie

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: April 24, 2017

LA CRÓNICA

GOLDEN STATE WARRIORS 128 - 103 PORTLAND TRAIL BLAZERS

A los Warriors solo les hizo falta un cuarto para confirmar el barrido (4-0) contra los Blazers. Los de la Bahía, sin Steve Kerr, dominaron desde el primer minuto y sentenciaron a los locales en el Moda Center. 45-22 en los primeros 12 minutos y la sangría ya estaba hecha. Lo intentó Lillard (34p) ante la ausencia anotadora de McCollum (solo 6 puntos con un 2/12), pero el dominio del juego de los Warriors era demasiado y la ventaja insalvable. Ventajas superiores a los 20 puntos durante casi todo el partido y la mano caliente de Stephen Curry hacen imposibles los intentos de remontada. El dos veces MVP se fue hasta los 37 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias en 29 minutos. Kevin Durant volvió tras perderse el segundo y tercer partido de la serie por unas molestias en el gemelo. 20 minutos y 10 puntos para el alero ex Thunder. Con esta victoria los Warriors ya esperan rival en semifinales de Conferencia que saldrá del cruce entre Clippers y Jazz.

ATLANTA HAWKS 111 - 101 WASHINGTON WIZARDS

Volvió el juego coral en Atlanta y los Hawks se adjudicaron la victoria en casa para empatar la serie. Encuentro muy diferente al que pudimos ver en el Game 3. Atlanta no arrolló desde el primer minuto, los Wizards esta vez sí salieron a jugar y eso provocó que en el primer cuarto ambos equipos tuvieran ventajas en el marcador. A mediados del segundo cuarto, Atlanta logró ponerse por delante y ya no dejaría que los visitantes le dieran la vuelta al marcador. De la mano de las continuaciones de Dwight Howard, que fue un martillo una y otra vez en los bloqueos y continuación, y la dirección de Calderón (acabó con un +29), que aprovechó sus minutos por las faltas de Schröder, los Hawks hicieron inútiles los 32 puntos de Bradley Beal y redujeron drásticamente la aportación de Wall (7/19 en tiros). Millsap (19-9-7) se entonó en la segunda mitad junto a Schröder (18p) y los locales cerraron el partido.

TORONTO RAPTORS 118 - 93 MILWAUKEE BUCKS

Estamos viendo lo que esperábamos de los Raptors en Playoffs y ha tenido que ser tras un cambio táctico y la inclusión de Norman Powell en el quinteto titular. El joven escolta es el revulsivo que necesitaban los canadienses. Anotó desde todas las posiciones, machacó el aro de Milwaukee y su energía defensiva contagió al equipo de que realmente pueden lograr algo en estos Playoffs. El partido empezó con un Serge Ibaka omnipresente: anotando de tres, posterizando hasta en dos ocasiones a Giannis y taponando. Y Powell (24p) le cogió el relevo bajo la dirección de Kyle Lowry (16p y 10a). Por parte visitante, Antetokounmpo estuvo solo (30p -récord personal en Playoffs- y 9r). Los Raptors le dan la vuelta a una serie que se les había puesto cuesta arriba.

Video of The Greek Freak Scores a Playoff CAREER HIGH 30 in Game 5 | April 24, 2017

EL MVP: STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS)

Video of Stephen Curry Puts Up 37/7/8 in Game 4 Win vs. Blazers | April 24, 2017