Los Warriors cortan a Varejao para hacer hueco a Briante Weber

Según informa Adrian Wojnarowski, los Warriors habrían cortado a Anderson Varejao para firmar a Briante Weber, una de las estrellas de la D-League.

Sources on @TheVertical: Golden State waiving veteran Anderson Varejao, signing D-League's Briante Weber. Story: https://t.co/gHPJvJ4bXB — Adrian Wojnarowski (@WojVerticalNBA) 3 de febrero de 2017

El pívot brasileño, que llegó a las filas de los de Oakland a mediados de la temporada pasada, apenas estaba contando para Steve Kerr y tan solo había disputado 14 partidos, promediando 1.3 puntos y 1.9 rebotes en 6.6 minutos de juego.

De esta manera, el jugador de 34 años, que este pasado verano renovó con los Warriors por el mínimo de veteranos, deberá buscarse nuevo equipo. De momento, parece que los Nuggets de Willy HernanGómez podrían estar interesados en contar con el brasileño (para entrenar), al que Mike Malone conoce muy bien de su anterior etapa como asistente en los Cavaliers.

Por su parte, la franquicia californiana firmaría un contrato de 10 días al base de 24 años, Briante Weber. Se trata de un combo guard atlético, que acaba de ser nombrado jugador del mes en la D-League, después de promediar con los Sioux Falls Skyforce 21 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes y 3.6 robos en el mes de enero. El base, con 7 partidos de experiencia en la NBA (entre Grizzlies y Heat), a punto estuvo de hacer historia hace un par de días, al quedarse a tan solo un robo de firmar el primer cuádruple-doble de la historia de la D-League.